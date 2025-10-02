ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ανδρουλάκης: Η ΝΔ αρνείται τις προτάσεις μας για τη δικαιοσύνη και το ιδιωτικό χρέος
Πολιτική
10:15 - 02 Οκτ 2025

Ανδρουλάκης: Η ΝΔ αρνείται τις προτάσεις μας για τη δικαιοσύνη και το ιδιωτικό χρέος

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Στη διάρκεια της συνέντευξης του στον ΑΝΤ1, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης σχολίασε τις δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών ότι στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ «η αντιπολίτευση πάει… κουβά».

Έκανε λόγο για θράσος, αλαζονεία και αμετροέπεια και αντέτεινε: «Μιλά για “κουβά” το κόμμα που το καλοκαίρι με εντολή του Πρωθυπουργού σκηνοθέτησε μια πρωτοφανή διαδικασία στη Βουλή. Έδιωξαν τους βουλευτές τους, άφησαν παρόντες στην Ολομέλεια μόλις οκτώ και οι μισοί ψήφισαν επιστολικά με έναν και μόνο στόχο να μη διερευνήσει η δικαιοσύνη τις ευθύνες του κ. Βορίδη και του κ. Αυγενάκη, όπως πρότεινε το ΠΑΣΟΚ βάσει της δικογραφίας της ευρωπαϊκής εισαγγελίας. “Κουβά” σε τι; Που το πρόστιμο για το σκάνδαλο διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ θα κοστίσει κοντά 1 δισεκατομμύριο στον ελληνικό λαό; “Κουβά” σε τι; Που η κυβερνητική πλειοψηφία δεν κάλεσε στην εξεταστική επιτροπή κανένα από τα “γαλάζια” παιδιά της δικογραφίας, τους “φραπέδες” και όλους αυτούς που απειλούσαν τη σωματική ακεραιότητα ανθρώπων και διασπάθισαν το δημόσιο χρήμα; Δεν κάλεσαν στην εξεταστική την κυρία με τη Ferrari, αλλά τρεις νεκρούς και χρησιμοποιούν τη λέξη “κουβά”;»

Αναφερόμενος στη χθεσινή εξέλιξη με τον υφυπουργό και στενό συνεργάτη του κ. Μητσοτάκη, Γιώργο Μυλωνάκη, διευκρίνισε ότι «σύρεται στην εξεταστική επιτροπή και αν δεν φοβόντουσαν τίποτα, θα έπρεπε να έχει γίνει προανακριτική και όχι εξεταστική».

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στάθηκε σε ένα διαρκές μοτίβο εκ μέρους του κ. Μητσοτάκη κάνοντας αναφορά και στις δηλώσεις της Ευρωπαίας Εισαγγελέως Λάουρα Κοβέσι για τον νόμο περί ευθύνης υπουργών.

«Όταν ένας Πρωθυπουργός δίνει εντολή να εργαλειοποιήσουν το άρθρο 86 για να καλύψει και να απαγορεύσει στη δικαιοσύνη να διερευνήσει ευθύνες των υπουργών του, οτιδήποτε άλλο είναι εκτός πραγματικότητας. Έχει κατασκηνώσει η ευρωπαϊκή εισαγγελία στην Αθήνα. Εδώ έχουμε σήμερα την κυρία Κοβέσι και μιλάει η ίδια για το άρθρο 86. Άρα, τι συζητάμε; Δεν άφησαν να ελεγχθεί ο κ. Καραμανλής βάσει της ευρωπαϊκής δικογραφίας στη σύμβαση 717 της τηλεδιοίκησης απορρίπτοντας την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για προανακριτική. Αυτό είναι συγκάλυψη ή δεν είναι; Όταν κάνεις το ίδιο στον ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι συγκάλυψη ή δεν είναι; Όταν κάνεις τα ίδια στις υποκλοπές, είναι συγκάλυψη ή δεν είναι;» αναρωτήθηκε δηκτικά.

Ο Ν. Ανδρουλάκης ανέδειξε τις προτάσεις που παρουσίασε στη ΔΕΘ για την ενίσχυση των θεσμών όπως η συνταγματική αναθεώρηση του άρθρου 86, η αλλαγή του τρόπου επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης ώστε να μην είναι απόφαση της εκάστοτε κυβέρνησης και η απαγόρευση σε δικαστικούς να αναλάβουν δημόσια θέση για τέσσερα χρόνια μετά την αφυπηρέτησή τους.

«Για να αποφύγουμε υπόγεια παιχνίδια παρασκηνίου ότι "σε αυτήν την υπόθεση κάντε τα στραβά μάτια, οπότε θα σας βολέψουμε εκεί"» εξήγησε.

Μάλιστα υπογράμμισε την πολιτική υποκρισία της Νέας Δημοκρατίας επ’ αυτού, που ενώ είχε συμπεριλάβει στο πρόγραμμα της την εν λόγω πρόβλεψη, « την έχει μπλοκάρει τρεις φορές, όσες και οι φορές που κατέθεσε τη σχετική τροπολογία το ΠΑΣΟΚ. Ο κ. Μητσοτάκης έχει αποδείξει ότι θέλει να εργαλειοποιεί τους θεσμούς. Έχουμε έναν Πρωθυπουργό, που πήρε στο Μαξίμου την ΕΥΠ, έστησε υποκλοπές, δεν επιτρέπει στη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της, είναι όλο το περιβάλλον του εμπλεκόμενο σε σοβαρά σκάνδαλα και μου λέτε ότι θέλει να μάθει ο ελληνικός λαός την αλήθεια και θέλει διάκριση των εξουσιών; Μόνο αυτό δεν θέλει».

Σχετικά με την πολιτική στόχευση του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε: «Το ΠΑΣΟΚ έχει έναν στόχο: η Νέα Δημοκρατία να πάει στην αντιπολίτευση και να γίνει το ίδιο κυβέρνηση. Και νομίζω ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Πλέον ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας καταλαβαίνει ότι τρίτη θητεία Μητσοτάκη σημαίνει περαιτέρω ακρίβεια, περαιτέρω υποβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, περαιτέρω ανισότητες, άρα μεγαλύτερα προβλήματα, μεγαλύτερα αδιέξοδα».

Έκανε εκτενή αναφορά στο σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος.

«Προτείναμε 120 δόσεις για όλους, για να ρυθμίσουν τα χρέη τους σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Για τους δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο παρουσιάσαμε λύση στα ευρωπαϊκά πρότυπα: το 1/3 της συναλλαγματικής ισοτιμίας, της αύξησης, θα επιβαρύνει τον δανειολήπτη, τα 2/3 τον πιστωτή. Για τους servicers να είναι υποχρεωτική η συμμετοχή τραπεζών και funds στον εξωδικαστικό μηχανισμό και όχι να μην απαντούν ή όταν απορρίπτουν, να μη δικαιολογούν με πραγματικά στοιχεία την απόρριψη, προκειμένου να μπορεί ο δικηγόρος του δανειολήπτη να πάει στο δικαστήριο. Εμείς, λοιπόν, τα φέραμε στη Βουλή την προηγούμενη εβδομάδα και η Νέα Δημοκρατία τα αρνήθηκε, διότι και σε αυτόν τον τομέα κάνει το παιχνίδι των τραπεζών».

Τέλος, ο Νίκος Ανδρουλάκης έκανε λόγο για αγορά που έχει αφεθεί να λειτουργεί ασύδοτα με αποτέλεσμα τις συνεχείς ανατιμήσεις σε υπηρεσίες και προϊόντα. Προέτρεψε, δε, να γίνει η ακόλουθη σύγκριση: «τα 4 χρόνια της μεγάλης ακρίβειας, πόσα δισεκατομμύρια έβγαλαν τα ολιγοπώλια και πόσα πρόστιμα – όχι μόνο τους έβαλαν – αλλά και εισέπραξαν; Και θα καταλάβετε ότι οι έλεγχοι στην αγορά ήταν χάδια».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κικίλιας: Ελλάδα και Κορέα μοιράζονται μια πολύ ισχυρή ναυτιλιακή σχέση
Πολιτική

Κικίλιας: Ελλάδα και Κορέα μοιράζονται μια πολύ ισχυρή ναυτιλιακή σχέση

ΑΔΜΗΕ: Έναρξη της λειτουργίας των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας με χρονική ανάλυση 15 λεπτών
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΑΔΜΗΕ: Έναρξη της λειτουργίας των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας με χρονική ανάλυση 15 λεπτών

Πολιτικές ανάσες αναζητά η κυβέρνηση με «κοκτέιλ» φοροαπαλλαγών και μειώσεων τιμών σε 1000 προϊόντα
Οικονομία

Πολιτικές ανάσες αναζητά η κυβέρνηση με «κοκτέιλ» φοροαπαλλαγών και μειώσεων τιμών σε 1000 προϊόντα

Δεν μας φτύνουν, βρέχει fake news
Σπύρος Πολυχρονόπουλος

Δεν μας φτύνουν, βρέχει fake news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΑΣΟΚ: Ο Μητσοτάκης συνειδητά εκπαιδεύει τη χώρα στην ανοχή στη διαφθορά
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Ο Μητσοτάκης συνειδητά εκπαιδεύει τη χώρα στην ανοχή στη διαφθορά

Μητσοτάκης: Τα έργα μετρούν περισσότερο από τα λόγια – Κλείνουμε εκκρεμότητες δεκαετιών
Πολιτική

Μητσοτάκης: Τα έργα μετρούν περισσότερο από τα λόγια – Κλείνουμε εκκρεμότητες δεκαετιών  

Χρηστίδης: Πότε ζήτησε η ΝΔ συγνώμη για την παραπομπή του Ανδρέα Παπανδρέου στο Ειδικό Δικαστήριο;
Πολιτική

Χρηστίδης: Πότε ζήτησε η ΝΔ συγνώμη για την παραπομπή του Ανδρέα Παπανδρέου στο Ειδικό Δικαστήριο;

Τσουκαλάς για ΟΠΕΚΕΠΕ: Το γαλάζιο σκάνδαλο αποδεικνύεται σε κάθε πρόοδο της δικαιοσύνης
Πολιτική

Τσουκαλάς για ΟΠΕΚΕΠΕ: Το γαλάζιο σκάνδαλο αποδεικνύεται σε κάθε πρόοδο της δικαιοσύνης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
19/07/2026 - 17:20

ΝΔ: Τη Δευτέρα (20/7) η συνεδρίαση της ΚΟ υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Ειδήσεις
19/07/2026 - 16:53

Κως: Σορός ανήλικου κοριτσιού εντοπίστηκε στη θάλασσα

Ειδήσεις
19/07/2026 - 16:20

Καύσωνας τριών ημερών: Μέχρι 42°C το θερμόμετρο – Ποιες περιοχές θα βρεθούν στο «κόκκινο»

Ειδήσεις
19/07/2026 - 15:33

Ισπανία: Πάνω από 1.200 στρέμματα έγιναν στάχτη από τη «φονική» φωτιά στη Γουαδαλαχάρα

Το σκίτσο του ΚΥΡ
19/07/2026 - 14:57

Άκυρα ουδέν

Ειδήσεις
19/07/2026 - 14:26

Το Κίεβο απάντησε στο σφυροκόπημα της Ρωσίας με πλήγματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις

Οικονομία
19/07/2026 - 13:46

Γιατί η Ελλάδα υστερεί στην παραγωγικότητα σε σχέση με την ΕΕ

Ειδήσεις
19/07/2026 - 12:55

Χανιά: Τροχαίο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ – Νεκρός ο ασθενής

Ειδήσεις
19/07/2026 - 12:27

Ουκρανία: Η Ρωσία εξαπέλυσε τη μεγαλύτερη επίθεση με πυραύλους από την αρχή του πολέμου

Εργασιακά
19/07/2026 - 12:04

Χωρίς delivery ο τελικός του Μουντιάλ – Απεργούν οι διανομείς Efood και Wolt

Πολιτική
19/07/2026 - 11:50

ΠΑΣΟΚ: Ο Μητσοτάκης συνειδητά εκπαιδεύει τη χώρα στην ανοχή στη διαφθορά

Ειδήσεις
19/07/2026 - 11:09

Κυψέλη: Πού στρέφονται οι έρευνες για την σορό γυναίκας στη βαλίτσα

Πολιτική
19/07/2026 - 10:50

Μητσοτάκης: Τα έργα μετρούν περισσότερο από τα λόγια – Κλείνουμε εκκρεμότητες δεκαετιών  

Magazino
19/07/2026 - 10:30

WSJ: Η Οδύσσεια προκαλεί διαφωνίες… εδώ και 2.600 χρόνια

Ειδήσεις
19/07/2026 - 09:59

Μέση Ανατολή: Μπαράζ αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν για όγδοη νύχτα

ΜΕΤΑΛΛΑ
19/07/2026 - 09:55

Τι είναι το γάλλιο; Το μέταλλο που φέρνει την Ελλάδα στο κέντρο της παγκόσμιας γεωπολιτικής σκακιέρας

Ειδήσεις
19/07/2026 - 09:50

Συνελήφθησαν στο Μαϊάμι οι αδερφοί Τέιτ – Βαριές κατηγορίες για σεξουαλικά εγκλήματα

Magazino
18/07/2026 - 21:00

Από την μπανιέρα στον τελικό: Η «τρελή» ιστορία του Μέσι με το μωρό που έγινε θρύλος

Ειδήσεις
18/07/2026 - 19:42

Το Κίεβο ανεβάζει την πίεση, η Μόσχα δοκιμάζεται σε πολλά μέτωπα

Πολιτική
18/07/2026 - 18:09

ΣΥΡΙΖΑ: Σήμα ανασυγκρότησης από τη Δούρου, σφοδρή επίθεση Πολάκη σε Τσίπρα και Φάμελλο

Ειδήσεις
18/07/2026 - 17:37

Κυψέλη: Ανθρώπινα μέλη εντοπίστηκαν σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο – Σε εξέλιξη οι έρευνες

Ειδήσεις
18/07/2026 - 16:40

Μαζική ουκρανική επίθεση με drones στη Ρωσία – Η Μόσχα απαντά με νέο χτύπημα στην Οδησσό

Ειδήσεις
18/07/2026 - 16:32

Σε τροχιά γενικευμένης σύγκρουσης η Μέση Ανατολή – Νέο μπαράζ αμερικανικών και ιρανικών επιθέσεων

Πολιτική
18/07/2026 - 16:21

Χρηστίδης: Πότε ζήτησε η ΝΔ συγνώμη για την παραπομπή του Ανδρέα Παπανδρέου στο Ειδικό Δικαστήριο;

Ναυτιλία
18/07/2026 - 14:00

Τα Στενά του Ορμούζ αδειάζουν: Οι επιθέσεις και οι νάρκες παραλύουν τις μεταφορές πετρελαίου

Πολιτική
18/07/2026 - 13:32

Τσουκαλάς για ΟΠΕΚΕΠΕ: Το γαλάζιο σκάνδαλο αποδεικνύεται σε κάθε πρόοδο της δικαιοσύνης

Ναυτιλία
18/07/2026 - 13:09

Celestyal ενισχύει το κοινωνικό της αποτύπωμα, ενδυναμώνοντας τη νέα γενιά για να διαμορφώσει ένα πιο βιώσιμο μέλλον

Επιχειρήσεις
18/07/2026 - 12:07

VIBO Piraeus: Το σύγχρονο meeting point του Πειραιά για την επιχειρηματική και ναυτιλιακή κοινότητα

Πολιτική
18/07/2026 - 11:29

Επίσημα πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ η Ρένα Δούρου

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
18/07/2026 - 11:05

Κομισιόν: Θετικό πρώτο τεστ για το νέο πακέτο ETS και Εξηλεκτρισμού – Τι ζητούν οι φορείς της αγοράς

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ