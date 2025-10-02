Ανδρουλάκης: Η ΝΔ αρνείται τις προτάσεις μας για τη δικαιοσύνη και το ιδιωτικό χρέος

Στη διάρκεια της συνέντευξης του στον ΑΝΤ1, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης σχολίασε τις δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών ότι στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ «η αντιπολίτευση πάει… κουβά».

Έκανε λόγο για θράσος, αλαζονεία και αμετροέπεια και αντέτεινε: «Μιλά για “κουβά” το κόμμα που το καλοκαίρι με εντολή του Πρωθυπουργού σκηνοθέτησε μια πρωτοφανή διαδικασία στη Βουλή. Έδιωξαν τους βουλευτές τους, άφησαν παρόντες στην Ολομέλεια μόλις οκτώ και οι μισοί ψήφισαν επιστολικά με έναν και μόνο στόχο να μη διερευνήσει η δικαιοσύνη τις ευθύνες του κ. Βορίδη και του κ. Αυγενάκη, όπως πρότεινε το ΠΑΣΟΚ βάσει της δικογραφίας της ευρωπαϊκής εισαγγελίας. “Κουβά” σε τι; Που το πρόστιμο για το σκάνδαλο διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ θα κοστίσει κοντά 1 δισεκατομμύριο στον ελληνικό λαό; “Κουβά” σε τι; Που η κυβερνητική πλειοψηφία δεν κάλεσε στην εξεταστική επιτροπή κανένα από τα “γαλάζια” παιδιά της δικογραφίας, τους “φραπέδες” και όλους αυτούς που απειλούσαν τη σωματική ακεραιότητα ανθρώπων και διασπάθισαν το δημόσιο χρήμα; Δεν κάλεσαν στην εξεταστική την κυρία με τη Ferrari, αλλά τρεις νεκρούς και χρησιμοποιούν τη λέξη “κουβά”;»

Αναφερόμενος στη χθεσινή εξέλιξη με τον υφυπουργό και στενό συνεργάτη του κ. Μητσοτάκη, Γιώργο Μυλωνάκη, διευκρίνισε ότι «σύρεται στην εξεταστική επιτροπή και αν δεν φοβόντουσαν τίποτα, θα έπρεπε να έχει γίνει προανακριτική και όχι εξεταστική».

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στάθηκε σε ένα διαρκές μοτίβο εκ μέρους του κ. Μητσοτάκη κάνοντας αναφορά και στις δηλώσεις της Ευρωπαίας Εισαγγελέως Λάουρα Κοβέσι για τον νόμο περί ευθύνης υπουργών.

«Όταν ένας Πρωθυπουργός δίνει εντολή να εργαλειοποιήσουν το άρθρο 86 για να καλύψει και να απαγορεύσει στη δικαιοσύνη να διερευνήσει ευθύνες των υπουργών του, οτιδήποτε άλλο είναι εκτός πραγματικότητας. Έχει κατασκηνώσει η ευρωπαϊκή εισαγγελία στην Αθήνα. Εδώ έχουμε σήμερα την κυρία Κοβέσι και μιλάει η ίδια για το άρθρο 86. Άρα, τι συζητάμε; Δεν άφησαν να ελεγχθεί ο κ. Καραμανλής βάσει της ευρωπαϊκής δικογραφίας στη σύμβαση 717 της τηλεδιοίκησης απορρίπτοντας την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για προανακριτική. Αυτό είναι συγκάλυψη ή δεν είναι; Όταν κάνεις το ίδιο στον ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι συγκάλυψη ή δεν είναι; Όταν κάνεις τα ίδια στις υποκλοπές, είναι συγκάλυψη ή δεν είναι;» αναρωτήθηκε δηκτικά.

Ο Ν. Ανδρουλάκης ανέδειξε τις προτάσεις που παρουσίασε στη ΔΕΘ για την ενίσχυση των θεσμών όπως η συνταγματική αναθεώρηση του άρθρου 86, η αλλαγή του τρόπου επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης ώστε να μην είναι απόφαση της εκάστοτε κυβέρνησης και η απαγόρευση σε δικαστικούς να αναλάβουν δημόσια θέση για τέσσερα χρόνια μετά την αφυπηρέτησή τους.

«Για να αποφύγουμε υπόγεια παιχνίδια παρασκηνίου ότι "σε αυτήν την υπόθεση κάντε τα στραβά μάτια, οπότε θα σας βολέψουμε εκεί"» εξήγησε.

Μάλιστα υπογράμμισε την πολιτική υποκρισία της Νέας Δημοκρατίας επ’ αυτού, που ενώ είχε συμπεριλάβει στο πρόγραμμα της την εν λόγω πρόβλεψη, « την έχει μπλοκάρει τρεις φορές, όσες και οι φορές που κατέθεσε τη σχετική τροπολογία το ΠΑΣΟΚ. Ο κ. Μητσοτάκης έχει αποδείξει ότι θέλει να εργαλειοποιεί τους θεσμούς. Έχουμε έναν Πρωθυπουργό, που πήρε στο Μαξίμου την ΕΥΠ, έστησε υποκλοπές, δεν επιτρέπει στη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της, είναι όλο το περιβάλλον του εμπλεκόμενο σε σοβαρά σκάνδαλα και μου λέτε ότι θέλει να μάθει ο ελληνικός λαός την αλήθεια και θέλει διάκριση των εξουσιών; Μόνο αυτό δεν θέλει».

Σχετικά με την πολιτική στόχευση του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε: «Το ΠΑΣΟΚ έχει έναν στόχο: η Νέα Δημοκρατία να πάει στην αντιπολίτευση και να γίνει το ίδιο κυβέρνηση. Και νομίζω ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Πλέον ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας καταλαβαίνει ότι τρίτη θητεία Μητσοτάκη σημαίνει περαιτέρω ακρίβεια, περαιτέρω υποβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, περαιτέρω ανισότητες, άρα μεγαλύτερα προβλήματα, μεγαλύτερα αδιέξοδα».

Έκανε εκτενή αναφορά στο σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος.

«Προτείναμε 120 δόσεις για όλους, για να ρυθμίσουν τα χρέη τους σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Για τους δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο παρουσιάσαμε λύση στα ευρωπαϊκά πρότυπα: το 1/3 της συναλλαγματικής ισοτιμίας, της αύξησης, θα επιβαρύνει τον δανειολήπτη, τα 2/3 τον πιστωτή. Για τους servicers να είναι υποχρεωτική η συμμετοχή τραπεζών και funds στον εξωδικαστικό μηχανισμό και όχι να μην απαντούν ή όταν απορρίπτουν, να μη δικαιολογούν με πραγματικά στοιχεία την απόρριψη, προκειμένου να μπορεί ο δικηγόρος του δανειολήπτη να πάει στο δικαστήριο. Εμείς, λοιπόν, τα φέραμε στη Βουλή την προηγούμενη εβδομάδα και η Νέα Δημοκρατία τα αρνήθηκε, διότι και σε αυτόν τον τομέα κάνει το παιχνίδι των τραπεζών».

Τέλος, ο Νίκος Ανδρουλάκης έκανε λόγο για αγορά που έχει αφεθεί να λειτουργεί ασύδοτα με αποτέλεσμα τις συνεχείς ανατιμήσεις σε υπηρεσίες και προϊόντα. Προέτρεψε, δε, να γίνει η ακόλουθη σύγκριση: «τα 4 χρόνια της μεγάλης ακρίβειας, πόσα δισεκατομμύρια έβγαλαν τα ολιγοπώλια και πόσα πρόστιμα – όχι μόνο τους έβαλαν – αλλά και εισέπραξαν; Και θα καταλάβετε ότι οι έλεγχοι στην αγορά ήταν χάδια».