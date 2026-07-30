ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΕΛΣΤΑΤ: Άλμα 8,8% στις τιμές παραγωγού στη βιομηχανία τον Ιούνιο
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
12:28 - 30 Ιουλ 2026

ΕΛΣΤΑΤ: Άλμα 8,8% στις τιμές παραγωγού στη βιομηχανία τον Ιούνιο

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς), με έτος βάσης 2021=100,0 και μήνα αναφοράς τον Ιούνιο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2025, παρουσίασε αύξηση 8,8% έναντι αύξησης 1,6% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2025 με το 2024.

Ο Γενικός Δείκτης κατά τον μήνα Ιούνιο 2026, σε σύγκριση με τον δείκτη του Μαΐου 2026, παρουσίασε μείωση 3,0% έναντι αύξησης 1,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2025.

elstat_29b51.jpeg

1. Ανάλυση ετήσιων μεταβολών, μηνός Ιουνίου 2026, σε σύγκριση με τον Ιούνιο 2025

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Παραγωγού κατά 8,8%, τον μήνα Ιούνιο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2025, οφείλεται στις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών, δηλαδή:

α. Στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Παραγωγού Eξωτερικής Aγοράς κατά 16,2%

Ειδικότερα, στην αύξηση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2, ως εξής:

elstat_1_c125c.jpeg

β. Στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Παραγωγού Εγχώριας Αγοράς κατά 5,8%

Ειδικότερα, στην αύξηση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2, ως εξής:

elstat_2_cbe66.jpeg

2. Ανάλυση μηνιαίων μεταβολών, μηνός Ιουνίου 2026, σε σύγκριση με τον Μάιο 2026

Η μείωση του Γενικού Δείκτη Τιμών Παραγωγού κατά 3,0%, τον μήνα Ιούνιο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2026, οφείλεται στις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών, δηλαδή:

α. Στη μείωση του Δείκτη Τιμών Παραγωγού Εξωτερικής Αγοράς κατά 6,7%

Ειδικότερα, στη μείωση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2, ως εξής:

elstat_3_92ce2.jpeg

β. Στη μείωση του Δείκτη Τιμών Παραγωγού Εγχώριας Αγοράς κατά 1,2%

Ειδικότερα, στη μείωση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2, ως εξής:

elstat_4_1f74b.jpeg

elstat_5_e9e3b.jpeg

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΟΤΕ: Ανθεκτική κερδοφορία βλέπει η JPMorgan – Τιμή στόχος στα €20,20
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΟΤΕ: Ανθεκτική κερδοφορία βλέπει η JPMorgan – Τιμή στόχος στα €20,20

Δήμος Αθηναίων: Παραδόθηκαν σε 100 ενεργειακά ευάλωτα νοικοκυριά τα vouchers για δωρεάν κλιματιστικά
Αυτοδιοίκηση

Δήμος Αθηναίων: Παραδόθηκαν σε 100 ενεργειακά ευάλωτα νοικοκυριά τα vouchers για δωρεάν κλιματιστικά

Σκλαβενίτης: Ισχυρή ανάπτυξη το 2025 με αύξηση τζίρου, επενδύσεων και απασχόλησης
ΕΜΠΟΡΙΟ

Σκλαβενίτης: Ισχυρή ανάπτυξη το 2025 με αύξηση τζίρου, επενδύσεων και απασχόλησης

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΛΣΤΑΤ: Η ηλικία «οδηγεί» τις αυξήσεις στα ασφάλιστρα υγείας
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

ΕΛΣΤΑΤ: Η ηλικία «οδηγεί» τις αυξήσεις στα ασφάλιστρα υγείας

ΕΛΣΤΑΤ: Στο 8% η ανεργία τον Ιούνιο – Αυξήθηκαν κατά 1,2% οι απασχολούμενοι σε ετήσια βάση
Εργασιακά

ΕΛΣΤΑΤ: Στο 8% η ανεργία τον Ιούνιο – Αυξήθηκαν κατά 1,2% οι απασχολούμενοι σε ετήσια βάση

ΕΛΣΤΑΤ: Άνοδος 13,6% στην οικοδομική δραστηριότητα τον Απρίλιο
Οικονομία

ΕΛΣΤΑΤ: Άνοδος 13,6% στην οικοδομική δραστηριότητα τον Απρίλιο

ΕΛΣΤΑΤ: Οριακή αύξηση των γεννήσεων στο α&#039; τρίμηνο - Η εικόνα ανά περιοχή (πίνακες)
Ειδήσεις

ΕΛΣΤΑΤ: Οριακή αύξηση των γεννήσεων στο α' τρίμηνο - Η εικόνα ανά περιοχή (πίνακες)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Επιχειρήσεις
30/07/2026 - 12:50

LG Electronics: Εκτόξευση λειτουργικών κερδών 147% στα €1,58 τρισ. το β' τρίμηνο

Επιχειρήσεις
30/07/2026 - 12:46

ENDLESS: Έξι πυλώνες ανάπτυξης και στρατηγικής βιωσιμότητας – Έμφαση σε κυκλική οικονομία και τοπικούς προμηθευτές

Ειδήσεις
30/07/2026 - 12:40

ΕΕΕΠ: Επιθεώρηση της προόδου στο εμβληματικό έργο Voria στο Μαρούσι

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
30/07/2026 - 12:28

ΕΛΣΤΑΤ: Άλμα 8,8% στις τιμές παραγωγού στη βιομηχανία τον Ιούνιο

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
30/07/2026 - 12:18

ΟΤΕ: Ανθεκτική κερδοφορία βλέπει η JPMorgan – Τιμή στόχος στα €20,20

Αυτοδιοίκηση
30/07/2026 - 12:15

Δήμος Αθηναίων: Παραδόθηκαν σε 100 ενεργειακά ευάλωτα νοικοκυριά τα vouchers για δωρεάν κλιματιστικά

ΕΜΠΟΡΙΟ
30/07/2026 - 12:11

Σκλαβενίτης: Ισχυρή ανάπτυξη το 2025 με αύξηση τζίρου, επενδύσεων και απασχόλησης

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
30/07/2026 - 12:01

FinQuest 2026: Η Alpha Bank καλεί το ευρωπαϊκό startup οικοσύστημα να συνδιαμορφώσει το μέλλον του ελληνικού banking

Επιχειρήσεις
30/07/2026 - 11:53

Adidas: Το Μουντιάλ «ροκάνισε» τα κέρδη – Ιστορική «βουτιά» 18% της μετοχής

Πολιτική
30/07/2026 - 11:51

Μητσοτάκης για πυρκαγιές: Η Πολιτεία τιμά τους πυροσβέστες – Κρίσιμες οι επόμενες μέρες

Ειδήσεις
30/07/2026 - 11:46

«Μάχη» με τις φλόγες στην Κρήτη – Mεγαλύτερο από 15 χιλιόμετρα το πύρινο μέτωπο στο Ρέθυμνο

Ειδήσεις
30/07/2026 - 11:32

ifo: Η γερμανική οικονομία εμφανίζεται απρόσμενα ανθεκτική

Πολιτική
30/07/2026 - 11:14

Βουλή: Ομόφωνη η άρση ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου

Ναυτιλία
30/07/2026 - 11:06

Μαύρη Θάλασσα: Πλήγμα στο ελληνικών συμφερόντων «NISSOS SIFNOS»

Αναλύσεις
30/07/2026 - 11:00

ΧΑ: Στις 2542 μονάδες η πλησιέστερη αντίσταση για το ΓΔ

Χρηματιστήρια
30/07/2026 - 10:46

Μεικτά πρόσημα στις ευρωαγορές με το βλέμμα στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εργασιακά
30/07/2026 - 10:45

ΔΥΠΑ: Πάνω από 60.000 ωφελούμενοι από τα προγράμματα απασχόλησης στην Αττική

Ανακοινώσεις
30/07/2026 - 10:30

AKTOR: Στα €78,53 εκατ. το μετοχικό κεφάλαιο μετά την αύξηση

Magazino
30/07/2026 - 10:28

Culture wars: Διαμάχη για ένα «πουκάμισο αδειανό» - Συνέντευξη με τη Λίζα Τσαλίκη

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
30/07/2026 - 10:15

Metlen: Η συμφωνία για το γάλλιο αλλάζει τα δεδομένα – Το μήνυμα Μυτιληναίου

Οικονομία
30/07/2026 - 10:11

ΕΣΠΑ: 12 εκατ. ευρώ για δράσεις απόκτησης διδακτικής εμπειρίας σε ΑΕΙ από κατόχους διδακτορικού διπλώματος

Πολιτική
30/07/2026 - 10:05

ΠΑΣΟΚ: Νέες μειώσεις έργων ή / και απεντάξεις προκύπτουν στο τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης

Επιχειρήσεις
30/07/2026 - 09:59

ΤΙΤΑΝ: «Άλμα» πωλήσεων 7% στα €1,42 δισ. το α’ εξάμηνο και αναβάθμιση των προβλέψεων

Ανεμοδείκτης
30/07/2026 - 09:49

Το γάλλιο, «χρυσός» για τη Metlen

Επιχειρήσεις
30/07/2026 - 09:43

ifo: Λιγότερες γερμανικές επιχειρήσεις σχεδιάζουν αυξήσεις τιμών

Ειδήσεις
30/07/2026 - 09:38

Μυστήριο στην Κυψέλη: Στο μικροσκόπιο των Αρχών οι τελευταίες ώρες της 38χρονης Βρετανίδας

Επιχειρήσεις
30/07/2026 - 09:26

Toyota Hellas: Πρωτιά στην ελληνική αγορά και ιστορικό ρεκόρ κύκλου εργασιών το 2025

Πολιτική
30/07/2026 - 09:23

Πυρηνική ενέργεια: Στο Υπουργικό η σύσταση Κυβερνητικής Επιτροπής – Ξεκινά η θεσμική προετοιμασία

Χρηματιστήρια
30/07/2026 - 09:20

Στα κόκκινα οι ασιατικές αγορές με τον Kospi «πρωταγωνιστή»

Σχόλια Αγοράς
30/07/2026 - 09:06

Τράπεζες, διυλιστήρια, ΕΕΕ, ΤΙΤΑΝ και METLEN κινούν τα νήματα στο Euronext Athens

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ