ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Wall: Διακόπηκε το τεχνολογικό σερί - Φόβοι για φούσκα της ΑΙ
Χρηματιστήρια
23:24 - 07 Οκτ 2025

Wall: Διακόπηκε το τεχνολογικό σερί - Φόβοι για φούσκα της ΑΙ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο S&P 500 διέκοψε την Τρίτη 17 Οκτωβρίου επταήμερο σερί κερδών καθώς οι μετοχές της Oracle σημείωσαν σημαντική πτώση, ενώ και η ανησυχία για το shutdown συνεχίζεται. 

Ο δείκτης S&P 500 αντιμετώπισε δυσκολίες την Τρίτη 7/10, επηρεασμένος από την πτώση των μετοχών της Oracle, καθώς οι επενδυτές ανησυχούσαν για την κερδοφορία της εταιρείας στην υλοποίηση τεχνητής νοημοσύνης. Η Wall Street παρακολουθούσε επίσης τις εξελίξεις γύρω από το shutdown της αμερικανικής κυβέρνησης, που έχει ήδη μπει στη δεύτερη εβδομάδα του.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ευρύτερος δείκτης υποχώρησε κατά 0,38% στις 6.714,59 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite έπεσε κατά 0,67% στις 22.788,363 μονάδες, ενώ πτωτικά έκλεισε και ο Dow Jones Industrial Average κατά 0,20% στις 46.602,98 μονάδες.

Οι μετοχές της Oracle ηγήθηκαν της πτώσης στον τεχνολογικό τομέα, μετά από δημοσίευμα του The Information που ανέφερε ότι η εταιρεία παρουσιάζει σημαντικά χαμηλότερα περιθώρια κέρδους στο cloud από ό,τι εκτιμούσαν οι αναλυτές και ότι χάνει χρήματα σε ορισμένες συμφωνίες ενοικίασης chips της Nvidia. Οι μετοχές της Oracle έχασαν πάνω από 2%, οδηγώντας τον Nasdaq στο χαμηλότερο σημείο της συνεδρίασης.

«Υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για δαπάνες κεφαλαίου και για να εξασφαλίσει κανείς την τεχνολογία που χρειάζεται για να αυξήσει τα κέρδη στον νέο χώρο της τεχνητής νοημοσύνης», δήλωσε ο Anthony Saglimbene, επικεφαλής στρατηγικής της Ameriprise, στο CNBC. «Οι επενδυτές θα αρχίσουν να εξετάζουν πόσα χρήματα δαπανώνται και ποιο είναι το ROI (απόδοση επένδυσης)».

«Δεν σημαίνει ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι φούσκα. Απλώς πιθανώς χρειάζεται μια αναπροσαρμογή των προσδοκιών σχετικά με τα αποτελέσματα και την κερδοφορία από τα τεράστια κεφάλαια που επενδύονται αυτή τη στιγμή στην AI», πρόσθεσε.

Το shutdown συνεχίζεται

Οι ελπίδες για επαναλειτουργία της κυβέρνησης τη Δευτέρα διαψεύστηκαν, καθώς η Γερουσία απέτυχε για πέμπτη φορά να περάσει το νομοσχέδιο της Βουλής που θα χρηματοδοτούσε την κυβέρνηση έως τις 21 Νοεμβρίου. Οι ψήφοι ήταν κυρίως κατά κομματικών γραμμών, με τουλάχιστον οκτώ Δημοκρατικούς να χρειάζονται για να φτάσει το όριο των 60 ψήφων.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι φταίνε οι Δημοκρατικοί, γράφοντας στο Truth Social ότι είναι «έτοιμος να συνεργαστεί, αλλά πρώτα πρέπει να ανοίξει η κυβέρνηση». Παράλληλα, η ηγεσία των Δημοκρατικών στη Γερουσία, με επικεφαλής τον Chuck Schumer, διέψευσε τις δηλώσεις για προχωρημένες συνομιλίες και τόνισε ότι είναι έτοιμοι να συμμετάσχουν σε διαπραγματεύσεις.

Η αβεβαιότητα γύρω από το shutdown οδήγησε τους επενδυτές να στραφούν σε ασφαλή καταφύγια, με αποτέλεσμα οι τιμές του χρυσού να φτάσουν για πρώτη φορά τα 4.000 δολάρια ανά ουγκιά.

Το shutdown, που μπήκε στην έβδομη ημέρα, ενδέχεται να ασκήσει μεγαλύτερη πίεση στην αμερικανική οικονομία όσο παρατείνεται. Καθυστερεί την ανακοίνωση σημαντικών οικονομικών στοιχείων και σημαίνει ότι εργαζόμενοι, όπως αυτοί της TSA και οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, δεν πληρώνονται. Αν η διακοπή συνεχιστεί, ακόμη και τα ενεργά μέλη των ενόπλων δυνάμεων δεν θα λάβουν μισθό.

«Καθώς πλησιάζει το τέλος της εβδομάδας και οι εργαζόμενοι δεν παίρνουν μισθό, θα αυξηθεί η πίεση στο Κογκρέσο για συμφωνία», σημείωσε ο Saglimbene.

Οι επενδυτές προβληματίστηκαν επίσης από την αβεβαιότητα γύρω από τη φορολογική πολιτική του Τραμπ, μετά την ανακοίνωση ότι θα συζητήσει τους δασμούς σε καναδικά προϊόντα με τον Καναδό πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνεϊ, υπογραμμίζοντας ότι θέλει να ευνοηθεί η χώρα του, αλλά ότι «ανταγωνίζεται για τις ίδιες επιχειρήσεις» με τις ΗΠΑ.

Πετρέλαιο: Σταθεροποιήθηκαν οι τιμές μετά το χθεσινό άλμα

Οι τιμές του πετρελαίου σταθεροποιήθηκαν σήμερα, μετά το χθεσινό άλμα αλλά και τη μέτρια αύξηση της παραγωγής από τον OPEC+ τον Νοέμβριο, εν μέσω ενδείξεων για υπερπροσφορά στην αγορά.

Το Brent υποχώρησε κατά 2 σεντς ή 0,03%, στα 65,45 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό τύπου WTI ενισχύθηκε κατά 4 σεντς ή 0,06%, στα 61,73 δολάρια.

Οι τιμές του αργού σημείωσαν άνοδο άνω του 1% στην προηγούμενη συνεδρίαση, αφού ο OPEC+ αποφάσισε να αυξήσει την παραγωγή πετρελαίου κατά 137.000 βαρέλια την ημέρα τον Νοέμβριο.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τραμπ - Κάρνεϊ στον Λευκό Οίκο: «Συνηθισμένη εμπορική διένεξη» με φόντο τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ – Καναδά
Ειδήσεις

Τραμπ - Κάρνεϊ στον Λευκό Οίκο: «Συνηθισμένη εμπορική διένεξη» με φόντο τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ – Καναδά

Neuropublic: Απολύτως ψευδείς ανυπόστατοι και συκοφαντικοί οι ισχυρισμοί Βάρρα για την εταιρεία μας
Ειδήσεις

Neuropublic: Απολύτως ψευδείς ανυπόστατοι και συκοφαντικοί οι ισχυρισμοί Βάρρα για την εταιρεία μας

Αθανασάκη (πρώην αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ): Δεν ήταν στην αρμοδιότητά μου οι πληρωμές και οι έλεγχοι των ΑΦΜ
Ειδήσεις

Αθανασάκη (πρώην αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ): Δεν ήταν στην αρμοδιότητά μου οι πληρωμές και οι έλεγχοι των ΑΦΜ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Wall Street: Νευρικότητα και αναζήτηση πυξίδας με τον Nasdaq ξανά στα «κόκκινα»
Χρηματιστήρια

Wall Street: Νευρικότητα και αναζήτηση πυξίδας με τον Nasdaq ξανά στα «κόκκινα»

Προσπάθεια ανάκαμψης στη Wall Street μετά το τεχνολογικό sell off
Χρηματιστήρια

Προσπάθεια ανάκαμψης στη Wall Street μετά το τεχνολογικό sell off

Το πετρέλαιο «βυθίζει» τις αγορές: Εκτόξευση +7% για Brent - Βαριές απώλειες για Dow &amp; Nasdaq
Χρηματιστήρια

Το πετρέλαιο «βυθίζει» τις αγορές: Εκτόξευση +7% για Brent - Βαριές απώλειες για Dow & Nasdaq

Συναγερμός στις αγορές: Το πετρέλαιο εκτοξεύεται στα $100 και βυθίζει τη Wall Street
Χρηματιστήρια

Συναγερμός στις αγορές: Το πετρέλαιο εκτοξεύεται στα $100 και βυθίζει τη Wall Street

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
25/07/2026 - 22:02

«Κάβα Κηρέας»: Το νέο premium spirits & deli hotspot στα Νότια Προάστια

Ειδήσεις
25/07/2026 - 21:55

Ιστορική επίσκεψη Γκουτέρες στη Συρία: Έκκληση για διεθνή στήριξη και σεβασμό της κυριαρχίας

Πολιτική
25/07/2026 - 21:53

Από τη Χίο το μήνυμα Διαμαντοπούλου: Η Ελλάδα χρειάζεται να κερδίσει ξανά την αξία της ναυτιλίας

Ειδήσεις
25/07/2026 - 21:40

Reuters Institute: Μέσω TikTok η ενημέρωση των νέων Ελλήνων – Καταρρέει η εμπιστοσύνη στα παραδοσιακά ΜΜΕ

Ειδήσεις
25/07/2026 - 21:40

Μήνυμα Μακρόν για τις φονικές πυρκαγιές: Η Γαλλία ενωμένη στη μάχη – Θα ανοικοδομήσουμε ό,τι χάθηκε

Ειδήσεις
25/07/2026 - 21:20

Ελβετία: Τα διάσημα τυριά της αναζητούν νέες αγορές μετά το πλήγμα από τους αμερικανικούς δασμούς

Ειδήσεις
25/07/2026 - 20:55

Ιράν: Ο Αμπάς Αραγτσί ζητά διάλογο για την Υεμένη – «Δεν υπάρχει στρατιωτική λύση»

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
25/07/2026 - 20:40

ΕΛΓΑ: Ξεκίνησαν οι καταγραφές ζημιών από τις χαλαζοπτώσεις της Παρασκευής

Πολιτική
25/07/2026 - 20:30

Καλαφάτης: H Χάλκη αναδεικνύεται σε ζωντανό εργαστήριο καινοτομίας και βιώσιμης ανάπτυξης

Πολιτική
25/07/2026 - 20:15

Λιακούλη από Λάρισα: Μεγάλη καταστροφή μετά τη χαλαζόπτωση - Άμεσες αποζημιώσεις και ειδικό πρόγραμμα στήριξης

Ειδήσεις
25/07/2026 - 20:00

Φλέγεται η Ερυθρά Θάλασσα: Οι Χούθι χτύπησαν σαουδαραβικά διυλιστήρια – Ελληνικοί Patriot αναχαίτισαν τους πυραύλους

Ειδήσεις
25/07/2026 - 19:55

Πρόεδρος Καζακστάν προς Πούτιν: Ο πόλεμος στην Ουκρανία πρέπει να σταματήσει

Ειδήσεις
25/07/2026 - 19:41

Από τις καταγγελίες για τον Μυλωνάκη στο Κακουργιοδικείο: 101 κατηγορίες για Δρουσιώτη και «Σάντη»

Πολιτική
25/07/2026 - 19:28

ΥΠΑΜ Σαουδικής Αραβίας: Ευχαρίστησε τον Νίκο Δένδια για την ελληνική αποτροπή με τους Patriot

Υγεία
25/07/2026 - 19:10

Γεωργιάδης: Τη Δευτέρα οι ανακοινώσεις για την Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή του ΠΙΣ

Ναυτιλία
25/07/2026 - 18:50

Κικίλιας: Το λιμάνι της Πάτρας μπορεί να δώσει στα παιδιά μας μία καλύτερη ζωή

Ειδήσεις
25/07/2026 - 18:15

Αποκαλύψεις σοκ για την εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη: Διασυνδέσεις με αστυνομικούς και κρατικούς λειτουργούς

Ειδήσεις
25/07/2026 - 18:10

Τραμπ: Καταδίκασε τη βία, εξαπέλυσε επίθεση στα ΜΜΕ & προανήγγειλε την υποψηφιότητα του για το 2028

Πολιτική
25/07/2026 - 17:58

ΣΥΡΙΖΑ εναντίον Στουρνάρα: Είμαστε υπέρ της δίκαιης «τρέλας» για την καταβολή 13ης σύνταξης

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
25/07/2026 - 17:30

Αλλάζει ο χάρτης του ρεύματος: Τα κυμαινόμενα κερδίζουν τη μάχη της τιμής

Ειδήσεις
25/07/2026 - 17:23

Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. αλλοδαπός με χειροβομβίδα: Ετοίμαζε επίθεση στον Ντογιάκο - Ο ρόλος ισοβίτη

Επιχειρήσεις
25/07/2026 - 16:58

Paramount – Warner Bros. Discovery: Νέα εμπλοκή στο deal των 110 δισ. δολαρίων

Πολιτική
25/07/2026 - 16:15

ΚΚΕ για τους Patriot: Η Ελλάδα εμπλέκεται άμεσα στον πόλεμο

Πολιτική
25/07/2026 - 15:59

Τσουκαλάς κατά κυβέρνησης: «Το ελληνικό καλοκαίρι έγινε πολυτέλεια για τους Έλληνες»

Φορολογία
25/07/2026 - 15:05

ΑΑΔΕ: Με νέα ρεκόρ έκλεισε η διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων

Ειδήσεις
25/07/2026 - 14:35

Ινδία: Υπέβαλε την παραίτησή του ο υπουργός Παιδείας μετά τις μαζικές κινητοποιήσεις των νέων

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
25/07/2026 - 14:10

Η τεχνολογία μπαίνει στα ευρωπαϊκά χωράφια: Πρωταθλητές οι Βόρειοι, ουραγός η Ελλάδα στη γεωργία ακριβείας

Επιχειρήσεις
25/07/2026 - 13:40

«Deal-μαμούθ» 200 δισ. δολαρίων: Samsung και Broadcom ενώνουν δυνάμεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
25/07/2026 - 13:10

Μετρό Αθήνας: Νυχτερινές αλλαγές στη Γραμμή 3 – Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν νωρίτερα από 26/7

Πολιτική
25/07/2026 - 12:48

Μητσοτάκης - Χριστοδουλίδης: Κοινό μέτωπο Αθήνας και Λευκωσίας στις κρίσιμες εξελίξεις για το Κυπριακό

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ