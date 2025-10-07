Λαγκάρντ: Η Ευρώπη πρέπει να κάνει το ευρώ παγκόσμιο πυλώνα σταθερότητας

Στην ανάγκη οι κυβερνήσεις της Ευρωζώνης να εργαστούν για την αναβάθμιση του ευρώ σε παγκόσμιο νόμισμα, ικανό να ενισχύσει τη θέση και την ανθεκτικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, στάθηκε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ κατά την ομιλία της σε επιχειρηματικό φόρουμ στο Παρίσι.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας τόνισε ότι η Ευρωζώνη δεν μπορεί να παραμείνει ένα «παθητικό ασφαλές καταφύγιο», απορροφώντας διαρκώς τους κραδασμούς από άλλες περιοχές του κόσμου. «Οι εισροές κεφαλαίων ενδέχεται να οδηγήσουν σε ανατίμηση του ευρώ και να επιβαρύνουν τους εξαγωγείς με υψηλότερο κόστος», προειδοποίησε.

Η Λαγκάρντ υπογράμμισε ότι η τρέχουσα αβεβαιότητα στον κόσμο, αλλά και η αποδυνάμωση του δολαρίου λόγω αμερικανικού προστατευτισμού, αποτελούν ευκαιρία για το ευρώ να εδραιωθεί ως πυλώνας σταθερότητας. «Αν ενισχύσουμε τώρα τα θεμέλια του ευρώ, μπορούμε να μετατρέψουμε την ανοιχτότητά μας σε ανθεκτικότητα και τις αδυναμίες μας σε πλεονεκτήματα», δήλωσε.

Η πρόεδρος της ΕΚΤ επισήμανε επίσης τις προκλήσεις των ευρωπαϊκών αγορών κεφαλαίου, που παραμένουν μικρές και κατακερματισμένες σε σχέση με τις ΗΠΑ. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, η συνολική αξία των κρατικών ομολόγων υψηλής αξιολόγησης της Ευρωζώνης ανέρχεται σε 6,6 τρισ. ευρώ, δηλαδή μόλις στο 1/5 της αγοράς ομολόγων του αμερικανικού Δημοσίου. Παράλληλα, οι ευρωπαϊκές αγορές μετοχών είναι λιγότερες από το μισό μέγεθος των αμερικανικών.

Για να γίνει το ευρώ παγκόσμιο νόμισμα, η Λαγκάρντ ζήτησε συνεργασία κυβερνήσεων και μεταρρυθμίσεις:

Απομάκρυνση εμποδίων που περιορίζουν την ανταγωνιστικότητα των αγορών προϊόντων και κεφαλαίων.

Ενοποίηση κανονισμών, φορολογικών συστημάτων και πτωχευτικών νόμων.

Αντιμετώπιση διαρθρωτικών προκλήσεων, όπως υψηλό ενεργειακό κόστος, χαμηλή παραγωγικότητα και ανεπαρκής χρηματοδότηση κοινών ευρωπαϊκών έργων.

Η ίδια επανέλαβε την ανάγκη αναθεώρησης της διαδικασίας λήψης αποφάσεων στην ΕΕ, με επέκταση της ειδικής πλειοψηφίας, ώστε κανένα κράτος-μέλος να μην μπορεί να μπλοκάρει αποφάσεις κρίσιμες για την οικονομική και γεωπολιτική σταθερότητα της Ευρώπης.

«Η Ευρώπη διαθέτει πλεονέκτημα έναντι άλλων δυνάμεων: τους δημοκρατικούς θεσμούς ελέγχου και την ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας», τόνισε η Λαγκάρντ, υπογραμμίζοντας ότι αυτά αποτελούν ισχυρά σύμβολα σταθερότητας σε έναν κόσμο όπου η θεσμική ακεραιότητα δοκιμάζεται όλο και περισσότερο.

Η πρόεδρος της ΕΚΤ κατέληξε σημειώνοντας ότι η εμπιστοσύνη των πολιτών προς την ΕΕ βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007, αλλά η αξιοπιστία των θεσμών εξαρτάται και από την ικανότητά τους να λαμβάνουν αποτελεσματικές αποφάσεις, ενισχύοντας την ενιαία αγορά, τις κεφαλαιαγορές και τον γεωπολιτικό ρόλο της Ευρώπης.