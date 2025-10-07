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Τραμπ - Κάρνεϊ στον Λευκό Οίκο: «Συνηθισμένη εμπορική διένεξη» με φόντο τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ – Καναδά
Ειδήσεις
23:20 - 07 Οκτ 2025

Τραμπ - Κάρνεϊ στον Λευκό Οίκο: «Συνηθισμένη εμπορική διένεξη» με φόντο τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ – Καναδά

Reporter.gr Newsroom
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Σε κλίμα φαινομενικής φιλικότητας πραγματοποιήθηκε η συνάντηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον πρωθυπουργό του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ στον Λευκό Οίκο, με φόντο τις συνεχιζόμενες εμπορικές διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο χωρών.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε τη διαμάχη μεταξύ Ουάσιγκτον και Οτάβας ως «μια συνηθισμένη εμπορική διένεξη», εκφράζοντας ωστόσο την πεποίθηση ότι «πιθανόν θα τη διευθετήσουμε». «Μου αρέσει ο Μαρκ από την αρχή και έχουμε μια καλή σχέση», δήλωσε ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος, προσθέτοντας χαριτολογώντας πως «νιώθουμε μεγάλη αγάπη ο ένας για τον άλλον».

Παρά τις θερμές δηλώσεις, ο Τραμπ δεν προχώρησε σε συγκεκριμένες παραχωρήσεις σχετικά με τους δασμούς που έχουν επιβληθεί σε καναδικά προϊόντα, αν και δεσμεύτηκε ότι θα «φέρει δίκαια» τον Καναδά στις συνομιλίες. «Νομίζω πως θα φύγουν πολύ ευχαριστημένοι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του, ο Κάρνεϊ δήλωσε αισιόδοξος πως οι δύο χώρες θα «πετύχουν μια καλή συμφωνία», τονίζοντας τη σημασία των εμπορικών δεσμών που συνδέουν τα δύο έθνη. Ο Καναδάς εξάγει περίπου το 75% των προϊόντων του στις ΗΠΑ, ενώ η καναδική οικονομία έχει δεχθεί ισχυρό πλήγμα, με το ΑΕΠ να υποχωρεί κατά 1,5% το δεύτερο τρίμηνο.

Ο Τραμπ, που έχει χαρακτηρίσει τον εαυτό του «μετασχηματιστικό πρόεδρο», δεν απέφυγε τα γνωστά του αστεία, αναφερόμενος εκ νέου σε μια «συγχώνευση» ΗΠΑ και Καναδά – ιδέα που ο Κάρνεϊ απορρίπτει κατηγορηματικά. Ο Καναδός ηγέτης, προσπαθώντας να διατηρήσει θετικό κλίμα, αστειεύτηκε κατά την άφιξή του λέγοντας: «Φοράω κόκκινο για εσάς», δείχνοντας τη γραβάτα του στο χρώμα-σήμα κατατεθέν του Τραμπ.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, οι συζητήσεις επεκτάθηκαν και σε ζητήματα άμυνας, με αναφορές στην αντιπυραυλική ασπίδα “Χρυσός Θόλος”. Την περασμένη εβδομάδα, ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι εάν ο Καναδάς γινόταν «η 51η αμερικανική πολιτεία», θα αποκτούσε «δωρεάν» αυτή την προστασία.

Παρά τα χαμόγελα, οι διαφορές παραμένουν. Οι ΗΠΑ έχουν ήδη επιβάλει δασμούς σε καναδικά προϊόντα ξυλείας, χάλυβα, αλουμινίου και αυτοκινήτων, ενώ από την 1η Νοεμβρίου θα επιβληθούν 25% δασμοί στα βαρέα οχήματα.

Αναλυτές εκτιμούν ότι μια άμεση εμπορική συμφωνία δεν είναι πιθανή, ωστόσο το γεγονός ότι οι συζητήσεις συνεχίζονται θεωρείται επιτυχία για τον Κάρνεϊ, ο οποίος, μετά την εκλογή του την άνοιξη, έχει κάνει σειρά παραχωρήσεων προς την Ουάσιγκτον — μεταξύ αυτών, την αναστολή δασμών-αντιμέτρων και την απόσυρση του φόρου ψηφιακών υπηρεσιών που έπληττε αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες.

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