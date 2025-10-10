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Κώτσηρας: Φοροελαφρύνσεις για 4 εκατ. πολίτες με έμφαση στους νέους
Οικονομία
10:12 - 10 Οκτ 2025

Κώτσηρας: Φοροελαφρύνσεις για 4 εκατ. πολίτες με έμφαση στους νέους

Reporter.gr Newsroom
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Ο υφυπουργός Οικονομικών, Γιώργος Κώτσηρας, δήλωσε ότι τα μέτρα αφορούν 4 εκατ. φορολογούμενους, εστιάζοντας παράλληλα στο ότι ο φορολογικός συντελεστής συνδέεται με τον αριθμό των τέκνων, καθώς και ότι υπάρχει ειδική μέριμνα για τους νέους. Παράλληλα αναφέρθηκε στην ενίσχυση της περιφέρειας μέσω αλλαγών στον ΕΝΦΙΑ και στα τεκμήρια, καθώς και στις αλλαγές που θα υπάρξουν στα ακίνητα.

«Είναι η πρώτη φορά μετά από χρόνια που έχουμε αλλαγή στα τεκμήρια», δήλωσε στην εκπομπή «Συνδέσεις», ενώ αναφέρθηκε και στην ενίσχυση της ελληνικής περιφέρειας. «Θα γίνουν αντιληπτά από 1/1/2026, όταν τα δει ο πολίτης στην τσέπη του», σημείωσε μεταξύ άλλων ο υφυπουργός Οικονομικών.

«Είναι η πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια που υπάρχει στοχευμένη αναφορά στους νέους. Δεν θα υπάρχει πρακτικά φορολογία έως τα 25 έτη, ενώ από τα 25 έως τα 30 ο φορολογικός συντελεστής θα είναι μόλις 9%».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «δεν είναι μόνο μια κίνηση συμβολισμού, αλλά ένα πρακτικό μέτρο που διευκολύνει τους νέους να σταθούν στα πόδια τους και να μπουν ομαλά στην αγορά εργασίας».

Ο υφυπουργός επεσήμανε ότι «είναι η πρώτη φορά μετά από χρόνια που αλλάζουν τα τεκμήρια, τα οποία αποτελούσαν ένα απαρχαιωμένο σύστημα». Η κυβέρνηση προχωρά σε «σημαντική μείωση των τεκμηρίων και ενίσχυση της περιφέρειας μέσω της μείωσης ή και κατάργησης του ΕΝΦΙΑ», πρόσθεσε.

«Για έναν τρίτεκνο, η ελάφρυνση αντιστοιχεί σε έναν επιπλέον μισθό τον χρόνο, ενώ για έναν πολύτεκνο φτάνει τους δύο μισθούς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μιλώντας για την ακρίβεια απάντησε ότι στην κυβέρνηση προέταξε μια σημαντική μεταρρύθμιση σε σχέση με τους άμεσους φόρους, προκειμένου ο πολίτης, όπως είπε, να δει στην τσέπη του απευθείας τη μείωση της φορολογίας και να έχει περισσότερο διαθέσιμο εισόδημα. «Υπάρχουν πολλά προβλήματα ακόμα να λύσουμε στην καθημερινότητα του πολίτη, αλλά η κύρια στόχευσή μας είναι με τρόπους όπως η μείωση της φορολογίας, οι επενδύσεις, οι καλύτερες θέσεις εργασίας, η μείωση της ανεργίας για να έχει ο πολίτης περισσότερο διαθέσιμο εισόδημα», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ακίνητα

Ο κ. Κώτσηρας αναφέρθηκε και στις παρεμβάσεις που θα γίνουν στην αγορά ακινήτων λέγοντας ότι «δημιουργείται ενδιάμεσος φορολογικός συντελεστής για εισοδήματα από ενοίκια» και ταυτόχρονα βελτιώνεται το πλαίσιο απαλλαγής φόρου για ιδιοκτήτες που διαθέτουν τα ακίνητά τους σε μακροχρόνια μίσθωση: «Ακόμα κι αν αλλάξει ο μισθωτής μέσα στην τριετία, ο ιδιοκτήτης διατηρεί την απαλλαγή φόρου».

Επιπλέον, όπως τόνισε, για ένστολους, εκπαιδευτικούς και υγειονομικούς στην περιφέρεια, η απαλλαγή ισχύει και για μισθώσεις διάρκειας έξι μηνών. «Στόχος μας είναι να πέσουν περισσότερα ακίνητα στην αγορά, να ενισχυθεί η προσφορά και να μειωθεί το κόστος στέγασης», είπε. Ο κ. Κώτσηρας υπενθύμισε και την υφιστάμενη έκπτωση φόρου έως 3.200 ευρώ για ανακαινίσεις κατοικιών, «ένα ακόμα κίνητρο για ενεργοποίηση κλειστών σπιτιών».

Απαντώντας στην κριτική της αντιπολίτευσης για τα προβλεπόμενα φορολογικά έσοδα του 2026, ο κ. Κώτσηρας υπογράμμισε ότι «η αύξηση των εσόδων προέρχεται από την ανάπτυξη και την πάταξη της φοροδιαφυγής».

«Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη από το 2019 έχει μειώσει 83 φόρους. Η ενίσχυση των εσόδων δεν προκύπτει από επιβάρυνση των πολιτών, αλλά από τη βελτίωση της οικονομίας και τη χρήση ηλεκτρονικών συναλλαγών», σημείωσε.

Ο υφυπουργός ξεκαθάρισε ότι «στόχος είναι ο πολίτης να έχει περισσότερο διαθέσιμο εισόδημα» και πρόσθεσε:

Η Ελλάδα παράδειγμα σταθερότητας

Αναφερόμενος στις θετικές αξιολογήσεις για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, ο κ. Κώτσηρας σημείωσε: «Πρόσφατα ο κεντρικός τραπεζίτης της Γερμανίας χαρακτήρισε την Ελλάδα παράδειγμα προς μίμηση για τον τρόπο που ανέκαμψε από την κρίση». Και πρόσθεσε: «Η δημοσιονομική σταθερότητα είναι ο πυλώνας πάνω στον οποίο χτίζουμε ό,τι πετύχαμε –και από αυτό μπορούμε να επιστρέφουμε οφέλη στον πολίτη».

Ο κ. Κώτσηρας αναφέρθηκε και στη νέα ψηφιακή διαδικασία για τη μεταφορά φορολογικής έδρας στην Ελλάδα για τους Έλληνες του εξωτερικού: «Όποιος Έλληνας του εξωτερικού επιλέξει να επιστρέψει ή να μεταφέρει την επιχείρησή του, θα μπορεί μέσω της πλατφόρμας myAADE να υπαχθεί αυτόματα στο καθεστώς 50% μείωσης φορολογίας για επτά χρόνια, χωρίς γραφειοκρατία». Όπως είπε, «στόχος είναι να διευκολύνουμε όσους θέλουν να κάνουν το βήμα επιστροφής στην πατρίδα».

«Επειδή η ΑΑΔΕ έχει δείξει ότι στα θέματα ψηφιοποίησης και μείωσης γραφειοκρατίας έχει σημαντική τεχνογνωσία, επενδύουμε και εμείς αυτό για να μας συνδράμει», κατέληξε.

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