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ΚΕΠΕ: Πολυδιάστατη η παιδική φτώχεια στην Ελλάδα - Στο 5,5% με μεγάλες ανισότητες ανά περιοχή
Οικονομία
14:09 - 17 Οκτ 2025

ΚΕΠΕ: Πολυδιάστατη η παιδική φτώχεια στην Ελλάδα - Στο 5,5% με μεγάλες ανισότητες ανά περιοχή

Reporter.gr Newsroom
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Το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) παρουσίασε τον Δείκτη Πολυδιάστατης Παιδικής Φτώχειας με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Εξάλειψης της Φτώχειας. Σύμφωνα με την έρευνα σε 3.076 μαθητές για το σχολικό έτος 2024–2025, ο συνολικός δείκτης φτώχειας διαμορφώνεται στο 5,5%, με την Στερεά Ελλάδα να καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό (8,56%).

Η Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη της Φτώχειας τιμάται κάθε χρόνο στις 17 Οκτωβρίου. Με αφορμή την ημέρα αυτή το ΚΕΠΕ ανακοινώνει τον Δείκτη Πολυδιάστατης Παιδικής Φτώχειας. Σύμφωνα με τη μεγάλη έρευνα που διεξήγαγε το ΚΕΠΕ σε 3.076 μαθητές σε όλη τη χώρα, κατά το σχολικό έτος 2024–2025, ο Δείκτης Πολυδιάστατης Παιδικής Φτώχειας του ΚΕΠΕ διαμορφώνεται στο 5,5%.

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Όπως παρουσιάζεται στον σχετικό χάρτη, η Στερεά Ελλάδα καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό πολυδιάστατης παιδικής φτώχειας (8,56%), με οριακή στατιστική σημαντικότητα, ενώ ακολουθούν οι Περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλίας και Ιονίων Νήσων (χ2 [12, N=3.046] = 19,769, p =0,072). Η Οικονομική Παιδική Φτώχεια στην Ελλάδα ανέρχεται στο 9,2%, ενώ η Μη Οικονομική Παιδική Φτώχεια στο 12,5%.

Ειδικότερα, υψηλότερη καταγράφεται η Οικονομική Παιδική Φτώχεια (21,1%) σε πολύτεκνες οικογένειες (χ2 [4,N=2.918] = 42,206, p <0,001), σε αγροτικές, νησιωτικές και ορεινές περιοχές (10,6%), (χ2 [1, N=3.046] = 4,566, p =0,033) και σε μονογονεϊκά νοικοκυριά με τη μητέρα ως επικεφαλής (25,7%) (χ2 [2, N=2.928] = 274,810, p <0,001).

Αντίστοιχα, η Μη Οικονομική Παιδική Φτώχεια καταγράφεται ως υψηλότερη (14,2%) σε παιδιά της σχολικής βαθμίδας του Γυμνασίου (χ2 [2, N=3.046] = 38,774, p <0,001).

Συμπερασματικά, τα ευρήματα αναδεικνύουν την πολυδιάστατη φύση της παιδικής φτώχειας στην Ελλάδα και τη σημαντική διαφοροποίησή της ανάλογα με τον τόπο κατοικίας, τη σύνθεση του νοικοκυριού και τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των παιδιών.

Τελευταία τροποποίηση στις 17/10/2025 - 14:11
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