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ΕΣΠΑ «Επιχειρώ Στερεά», επιδοτούμενο πρόγραμμα για επιχειρήσεις στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Οικονομία
16:00 - 28 Ιουν 2026

ΕΣΠΑ «Επιχειρώ Στερεά», επιδοτούμενο πρόγραμμα για επιχειρήσεις στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Reporter.gr Newsroom
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Όπως αναφέρουν τα στελέχη της VK PREMIUM Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων το πρόγραμμα «Επιχειρώ Στερεά» παρέχει επιδότηση έως 75% με σκοπό την αναβάθμιση επιχειρήσεων σε τομείς όπως ο Τουρισμός, η Μεταποίηση, η Παραγωγή Τροφίμων, οι Μεταφορές και τα Logistics.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις για επενδύσεις που θα υλοποιηθούν στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας η οποία αποτελείται από πέντε Περιφερειακές Ενότητες:

  • Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας
  • Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας(Εύβοια και Σκύρος)
  • Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας
  • Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας
  • Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας

Ως υφιστάμενες νοούνται οι επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί με ημερομηνία έναρξης στην ΑΑΔΕ, πριν από τις 30/06/2023 και έχουν τουλάχιστον δύο (2) πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις.

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ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 18/5/2026 έως 18/9/2026

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

  • Παραγωγικός & Μηχανολογικός Εξοπλισμός
  • Κτήρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
  • Εξοπλισμός για την προστασία του Περιβάλλοντος και Εξοικονόμηση Ενέργειας
  • Κόστος συμβουλευτικών υπηρεσιών που παρέχονται από εξωτερικούς συμβούλους
  • Λογισμικό υπό καθεστώς «Software as a Service», «cloud computing»
  • Λογισμικό και δικαιώματα χρήσης (licenses) προγραμμάτων λογισμικού
  • Πιστοποίηση υπηρεσιών & διαδικασιών σύμφωνα με εθνικά και διεθνή πρότυπα

Ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Τα επενδυτικά σχέδια της πρόσκλησης θα πρέπει τεκμηριωμένα να συνδέονται αποκλειστικά με έναν τομέα της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης, προκειμένου να είναι επιλέξιμα.

Να διαθέτουν κατά τη διαχειριστική χρήση του 2024 και τουλάχιστον έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, τουλάχιστον έναν (1) επιλέξιμο ΚΑΔ (κύριος ή/και δευτερεύων).

Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο να αφορά σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ επένδυσης στον οποίο ο δικαιούχος δραστηριοποιείται ή δεσμεύεται ότι θα δραστηριοποιηθεί έως την υποβολή του πρώτου αιτήματος καταβολής επιχορήγησης.

Προϋποθέσεις για την ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων

Ειδικότερα για τα επενδυτικά σχέδια με ΚΑΔ επένδυσης «Καταλύματα» (ΚΑΔ 55) θα πρέπει, κατά το στάδιο ολοκλήρωσης και παραλαβής των έργων, να τηρούνται οι κάτωθι προϋποθέσεις κατάταξης – λειτουργίας:

Ξενοδοχεία:

  • Κατάταξη σε κατηγορία τριών αστέρων (3***) και άνω
  • Δυναμικότητα οχτώ (8) κλίνες και άνω

Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping):

  • Κατάταξη σε κατηγορία τριών αστέρων (3***) και άνω

Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες

  • Ελάχιστος Αριθμός κατοικιών: Τρεις (3)

Σημειώνεται: Το σύνολο των αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων – τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών υποχρεωτικώς θα πρέπει να ενσωματώνονται στο ίδιο Σήμα MHTE.

Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα

  • Κατάταξη σε κατηγορία τριών (3) κλειδιών και άνω
  • Ελάχιστη δυναμικότητα οκτώ (8) κλίνες

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Μέθοδος συγκριτικής αξιολόγησης

Περισσότερα για το πρόγραμμα στο https://www.vkpremium.gr/programma-epixeiro-sterea-epidotisi-eos-75-tois-ekato/ ή στο τηλέφωνο 2106835560.

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