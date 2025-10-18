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Πετρέλαιο θέρμανσης: Με «ηλεκτρονικό μάτι» οι έλεγχοι
Οικονομία
10:01 - 18 Οκτ 2025

Πετρέλαιο θέρμανσης: Με «ηλεκτρονικό μάτι» οι έλεγχοι

Γιώργος Αλεξάκης
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Με την έναρξη της διάθεσης του Πετρελαίου Θέρμανσης εντείνονται οι έλεγχοι με στόχο την αποτροπή φαινομένων παραβατικότητας. Έτσι, με κοινή υπουργική απόφαση, την οποία συνυπογράφουν οι Γιώργος Κώτσηρας, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, Γιώργος Πιτσιλής και Λάζαρος Τσαβδαρίδης, καθορίζονται λεπτομερώς οι παραβάσεις, τα ύψη των προστίμων,  οι αρμόδιες αρχές ελέγχου καθώς και η διαδικασία είσπραξης των προστίμων.

Με βάση το νέο πλαίσιο, οι ιδιοκτήτες πρατηρίων καυσίμων και οι πωλητές πετρελαίου θέρμανσης είναι πλέον υποχρεωμένοι να δηλώνουν ηλεκτρονικά στο Μητρώο Δεξαμενών Πρατηρίων Καυσίμων όλα τα στοιχεία που αφορούν τις δεξαμενές, τις αντλίες, τα συστήματα εισροών-εκροών και τους φορολογικούς μηχανισμούς των εγκαταστάσεών τους.

Ουσιαστικά οι έλεγχοι γίνονται με τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας, με βάση και τα δεδομένα που υποχρεωτικά καταγράφονται στο Μητρώο Δεξαμενών. Είναι, δε, διαθέσιμο μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr), συγκεντρώνοντας όλα τα στοιχεία για δεξαμενές καυσίμων, αντλίες, φορολογικούς μηχανισμούς και εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης. Το σύστημα διαλειτουργεί με το Μητρώο «Πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας» του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, εξασφαλίζοντας ενιαία και αξιόπιστα δεδομένα.

Έτσι, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, ενεργοποιώντας ένα "ηλεκτρονικό ραντάρ", στοχεύει στη διαφάνεια στη διακίνηση καυσίμων, ώστε να καταπολεμηθούν φαινόμενα φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου. Το νέο σύστημα προβλέπει πρόστιμα, που φτάνουν έως και τις 15.000 ευρώ για πρατήρια και πωλητές πετρελαίου θέρμανσης οι οποίοι δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους.

Αναλυτικά:

- Για πλήρη παράλειψη απογραφής στο Μητρώο προβλέπεται το ανώτατο πρόστιμο των 15.000 ευρώ.

- Η μη καταχώριση στοιχείων επιφέρει πρόστιμα από 3.000 έως 4.000 ευρώ για πρατηριούχους και πωλητές πετρελαίου θέρμανσης, ενώ για τους εγκαταστάτες των συστημάτων εισροών-εκροών τα ποσά κυμαίνονται από 1.500 έως 4.000 ευρώ.

- Οι ανακριβείς καταχωρίσεις τιμωρούνται με πρόστιμα έως 3.000 ευρώ ανά στοιχείο, ενώ οι καθυστερημένες εγγραφές επιβαρύνονται με 500 έως 1.500 ευρώ, με συνολικό πλαφόν τα 6.000 ευρώ.

- Σε περιπτώσεις μη επικαιροποίησης στοιχείων,όταν αλλάξουν τα δεδομένα, τα πρόστιμα κυμαίνονται από 1.000 έως 2.500 ευρώ ανά παράβαση.

- Για τις μεταβιβάσεις πρατηρίων ή εγκαταστάσεων πώλησης πετρελαίου θέρμανσης, εάν δεν δηλωθούν οι απαραίτητες αλλαγές στο Μητρώο, το νέο πρόσωπο που αναλαμβάνει τη λειτουργία της επιχείρησης θα επιβαρύνεται με πρόστιμο 2.000 ευρώ ανά μη επικαιροποιημένο στοιχείο, με ανώτατο όριο τις 15.000 ευρώ.

Να σημειωθεί ότι τον έλεγχο της τήρησης των υποχρεώσεων αναλαμβάνουν οι Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών και οι Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων. Αυτές οι υπηρεσίες θα διενεργούν επιτόπιους ελέγχους και θα συντάσσουν αναφορές, οι οποίες θα αποστέλλονται στα κατά τόπους τελωνεία. Τα τελωνεία, με τη σειρά τους, είναι υπεύθυνα για την έκδοση και είσπραξη των προστίμων, σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

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