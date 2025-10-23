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ΥΠΕΘΟ - ΑΑΔΕ: Παράταση έως τις 16/12 για τις δηλώσεις φόρου πλοίων δεύτερης κατηγορίας
Οικονομία
17:08 - 23 Οκτ 2025

ΥΠΕΘΟ - ΑΑΔΕ: Παράταση έως τις 16/12 για τις δηλώσεις φόρου πλοίων δεύτερης κατηγορίας

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Παρατείνεται έως τις 16 Δεκεμβρίου 2025, η προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων φόρου πλοίων δεύτερης κατηγορίας ν. 27/1975 για το φορολογικό έτος 2024, σύμφωνα με Κοινή Απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Γιώργου Κώτσηρα και του Διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή (Α. 1144/2025).

Η παράταση διασφαλίζει ότι οι φορολογούμενοι θα έχουν επαρκή χρόνο να ανταποκριθούν στις δηλωτικές τους υποχρεώσεις, διασφαλίζοντας την ομαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας, δεδομένης της επικείμενης τροποποίησης των σχετικών συντελεστών φορολόγησης για το έτος αυτό.

Η υποβολή των δηλώσεων πραγματοποιείται ψηφιακά, μέσω της πύλης myAADE (myaade.gov.gr), ακολουθώντας τη διαδρομή: Εφαρμογές > Φορολογικές Υπηρεσίες > Πλοία / ναυτιλιακές εταιρείες > Δηλώσεις φόρου πλοίων β’ κατηγορίας ν. 27/1975.

Επισημαίνεται ότι η καταβολή της πρώτης και της δεύτερης δόσης του φόρου γίνεται εμπρόθεσμα μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2025.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521:

  • Τηλεφωνικά στο 1521, χωρίς χρέωση, εργάσιμες ημέρες από 7:00 έως 20:00
  • Ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας my1521, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, επιλέγοντας: Θέματα Πλοίων και Ναυτιλιακών Εταιρειών > Φορολογία Εισοδήματος Πλοίων > Ναυτιλιακές Δηλώσεις & Φορολογία Πλοίων/ Δήλωση φόρου πλοίων 2ης κατηγορίας Ν27/1975
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