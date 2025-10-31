ΟΠΕΚΑ: Ημέρα επιδομάτων η Παρασκευή (31/10) - Δείτε ποιοι πληρώνονται

Τα επιδόματα για τον μήνα Οκτώβριο, συνολικού ύψους 188.108.716 ευρώ, καταβάλλονται την Παρασκευή (1/10) σύμφωνα με το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, με τον εποπτευόμενο Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).

Συγκεκριμένα αποδίδονται: Επίδομα Στέγασης : 175.148 δικαιούχοι – 20.915.876 ευρώ

: 175.148 δικαιούχοι – 20.915.876 ευρώ Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: 159.472 δικαιούχοι –37.040.658 ευρώ

159.472 δικαιούχοι –37.040.658 ευρώ Αναπηρικά : 200.370 δικαιούχοι –94.063.944 ευρώ

: 200.370 δικαιούχοι –94.063.944 ευρώ Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής : 516 δικαιούχοι –171.683ευρώ

: 516 δικαιούχοι –171.683ευρώ Επίδομα Ομογενών : 5.063 δικαιούχοι –178.622 ευρώ

: 5.063 δικαιούχοι –178.622 ευρώ Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων , ν. 1296/1982: 12.663 δικαιούχοι –4.868.812 ευρώ

, ν. 1296/1982: 12.663 δικαιούχοι –4.868.812 ευρώ Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων : 22.477 δικαιούχοι – 9.431.102 ευρώ

: 22.477 δικαιούχοι – 9.431.102 ευρώ Έξοδα Κηδείας : 71 δικαιούχοι – 56.760 ευρώ

: 71 δικαιούχοι – 56.760 ευρώ Επίδομα Γέννησης : 10.259 δικαιούχοι – 13.637.450 ευρώ

: 10.259 δικαιούχοι – 13.637.450 ευρώ Επίδομα Ορεινών και μειονεκτικών περιοχών : 3.727δικαιούχοι – 1.908.000 ευρώ

: 3.727δικαιούχοι – 1.908.000 ευρώ Κόκκινα Δάνεια : 2.576 δικαιούχοι–244.531 ευρώ

: 2.576 δικαιούχοι–244.531 ευρώ Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: 21 δικαιούχοι – 21.000 ευρώ

σε φυσικές καταστροφές: 21 δικαιούχοι – 21.000 ευρώ Ευάλωτοι Οφειλέτες : 337 δικαιούχοι –36.053 ευρώ

: 337 δικαιούχοι –36.053 ευρώ Επίδομα Αναδοχής: 582 δικαιούχοι – 460.190 ευρώ

582 δικαιούχοι – 460.190 ευρώ Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού :2.205 δικαιούχοι –1.721.171 ευρώ

:2.205 δικαιούχοι –1.721.171 ευρώ Επίδομα Αλληλεγγύης για την Ελληνική μειονότητα Αλβανίας: 13.771 δικαιούχοι 3.352.863 ευρώ.