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Μειώνεται η δημοτικότητα του Τραμπ καθώς οι Αμερικανοί ανησυχούν για το κόστος ζωής
Ειδήσεις
08:13 - 31 Οκτ 2025

Μειώνεται η δημοτικότητα του Τραμπ καθώς οι Αμερικανοί ανησυχούν για το κόστος ζωής

Reporter.gr Newsroom
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Η δημοτικότητα του Ντόναλντ Τραμπ μειώθηκε τις τελευταίες ημέρες, φτάνοντας στο χαμηλότερο επίπεδο της θητείας του, καθώς ολοένα και περισσότεροι Αμερικανοί επικρίνουν τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται το αυξανόμενο κόστος ζωής, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση του Reuters/Ipsos.

Η τριήμερη έρευνα, που ολοκληρώθηκε την Κυριακή, έδειξε ότι το 40% των Αμερικανών εγκρίνει το έργο του Ρεπουμπλικανού ηγέτη, έναντι 42% στην προηγούμενη δημοσκόπηση του Reuters/Ipsos που πραγματοποιήθηκε στις 15-20 Οκτωβρίου.

Η δημοτικότητα του Τραμπ έχει παραμείνει σε παρόμοια επίπεδα, με διακύμανση μίας ή δύο ποσοστιαίων μονάδων, σε κάθε δημοσκόπηση του Reuters/Ipsos από τα μέσα Μαΐου. Το ποσοστό όσων δηλώνουν ότι δεν εγκρίνουν την απόδοσή του έχει αυξηθεί — από 52% στην έρευνα της 16-18 Μαΐου σε 57% στην πιο πρόσφατη.

Ο πρόεδρος κέρδισε τις περσινές εκλογές υποσχόμενος να αντιμετωπίσει την άνοδο του πληθωρισμού που είχε πλήξει τον προκάτοχό του, τον Δημοκρατικό Τζο Μπάιντεν. Ωστόσο, οι Αμερικανοί αξιολογούν πολύ αρνητικά τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται το κόστος που επιβαρύνει τα νοικοκυριά, με το 63% να δηλώνει ότι δεν εγκρίνει τον χειρισμό του κόστους ζωής — ποσοστό αυξημένο από 58% νωρίτερα μέσα στον μήνα και υπερδιπλάσιο από εκείνους που θεωρούν ότι τα έχει πάει καλά σε αυτόν τον τομέα.

Ο ρυθμός του πληθωρισμού έχει αυξηθεί ελαφρώς από τότε που ο Τραμπ ανέλαβε τα καθήκοντά του τον Ιανουάριο, ενώ η αγορά εργασίας έχει εξασθενήσει, γεγονός που οδήγησε την κεντρική τράπεζα της χώρας να μειώσει τα επιτόκια.

Η δημόσια αντίδραση για το shutdown παραμένει συγκρατημένη

Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι πολλοί Αμερικανοί έχουν μόνο μέτριες ανησυχίες για τη συνεχιζόμενη διακοπή λειτουργίας της κυβέρνησης — τη δεύτερη μεγαλύτερη στην ιστορία των ΗΠΑ — που έχει οδηγήσει σε αναστολή εργασίας εκατοντάδες χιλιάδες ομοσπονδιακούς υπαλλήλους. Περίπου το 29% δήλωσε ότι είτε δεν τους ενδιαφέρει είτε είναι ικανοποιημένοι με το «shutdown», ενώ το 20% δήλωσε θυμό και το 50% απογοήτευση. Οι περισσότεροι ερωτηθέντες ανέφεραν ότι το κλείσιμο έχει μικρή ή καθόλου επίδραση στη ζωή τους.

Παρόλο που οι Ρεπουμπλικανοί του Τραμπ έχουν την πλειοψηφία και στα δύο σώματα του Κογκρέσου, οι Δημοκρατικοί έχουν μπλοκάρει τα νομοσχέδια για τις κρατικές δαπάνες στη Γερουσία, δεσμευόμενοι να μην υποχωρήσουν μέχρι οι Ρεπουμπλικανοί να συμφωνήσουν στην παράταση των επιδοτήσεων ασφάλισης υγείας που λήγουν στο τέλος του έτους.

Αυτή η θέση του Δημοκρατικού Κόμματος φαίνεται να έχει σημαντική υποστήριξη. Περίπου το 73% των Αμερικανών που συμμετείχαν στη δημοσκόπηση θέλουν να συνεχιστούν οι επιδοτήσεις ασφάλισης, παρά τα επιχειρήματα ότι αυτό θα αυξήσει το ομοσπονδιακό έλλειμμα — ποσοστό σχεδόν αμετάβλητο σε σχέση με προηγούμενη έρευνα στις αρχές του μήνα.

Η δημοσκόπηση, η οποία διεξήχθη διαδικτυακά, περιλάμβανε 1.018 ενήλικες από όλη τη χώρα και έχει περιθώριο σφάλματος ±3 ποσοστιαίων μονάδων για το σύνολο των Αμερικανών. Το περιθώριο σφάλματος για τις απόψεις Ρεπουμπλικανών και Δημοκρατικών είναι ±6 ποσοστιαίες μονάδες.

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