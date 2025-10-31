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Αποζημιώσεις στους κτηνοτρόφους: Πώς θα πηγαίνουν τα χρήματα στους πραγματικούς δικαιούχους
Οικονομία
08:06 - 31 Οκτ 2025

Αποζημιώσεις στους κτηνοτρόφους: Πώς θα πηγαίνουν τα χρήματα στους πραγματικούς δικαιούχους

Reporter.gr Newsroom
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Για τις αλλαγές που έρχονται στις αποζημιώσεις των κτηνοτρόφων από το 2026, μίλησε μεταξύ άλλων, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, στην ΕΡΤ το βράδυ της Πέμπτης (31/10) παρουσιάζοντας το σχέδιο της κυβέρνησης για πώς τα χρήματα θα πηγαίνουν στους πραγματικούς δικαιούχους.

Για το ζήτημα της καταβολής των αποζημιώσεων, είπε ότι «θα πάμε σε ένα ενδιάμεσο καθεστώς φέτος, το οποίο θα στηρίζεται, όσο περισσότερο γίνεται να στηριχθεί, στα τιμολόγια του γάλακτος του κρέατος που παρέδωσαν οι κτηνοτρόφοι και στα τιμολόγια των ζωοτροφών που αγόρασαν. Αυτό γίνεται μέχρι το 2026, όπου θα έχουμε ένα σύστημα το οποίο θα στηρίζεται σε κάποια τσιπάκια που θα μπαίνουν μέσα στα ζώα».

«Αυτά είναι τεκμήρια για το μέγεθος της εκμετάλλευσης του κτηνοτρόφου και για τον αριθμό των ζώων που έχει, έτσι ώστε να μπορέσουμε να πάρουμε τη σύμφωνη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να προχωρήσουμε», πρόσθεσε.

«Τα χρήματα τα οποία τυχόν θα περισσέψουν, θα πάνε στους έντιμους παραγωγούς, αυτούς που θα αποδειχθεί ότι όντως πούλησαν κρέας, πούλησαν γάλα, αγόρασαν ζωοτροφές και δεν είχαν κατά φαντασίαν πρόβατα ή κατσίκια».

«Αυτό λοιπόν το μέτρο τελικά είναι και ένα μέτρο κοινωνικής δικαιοσύνης, διότι θα στηρίξει τους πραγματικούς κτηνοτρόφους», συμπλήρωσε. Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι «το σύστημα είναι μεταβατικό. Το 2026 θα υπάρχει το καινούργιο σύστημα το οποίο θα είναι συμφωνημένο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα είναι απολύτως σύγχρονο και διαφανές».

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