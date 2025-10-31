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Ο Σι και οι... άλλοι: Ο απολογισμός της περιοδείας Τραμπ στην Ασία
Ειδήσεις
08:06 - 31 Οκτ 2025

Ο Σι και οι... άλλοι: Ο απολογισμός της περιοδείας Τραμπ στην Ασία

Reporter.gr Newsroom
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Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες από το μεγαλύτερο σε διάρκεια ταξίδι του στο εξωτερικό κατά τους εννέα μήνες της θητείας του. Ενώ στη χώρα του αντιμετωπίζει μια περίπλοκη οικονομική κατάσταση και μια παρατεταμένη διακοπή λειτουργίας της κυβέρνησης, στο εξωτερικό οι ηγέτες τον υποδέχτηκαν με δώρα και βασιλική μεταχείριση κατά τη διάρκεια της θυελλώδους περιοδείας του σε τρεις ασιατικές χώρες. Αυτό ίσχυε μέχρι τη συνάντησή του με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, με τον οποίο κατέληξε σε μια φαινομενικά εύθραυστη εκεχειρία στον εμπορικό πόλεμο των δύο χωρών.

Δώρα και επισημότητα

Τα δώρα και οι φιλοφρονήσεις έρρεαν, σύμφωνα με τον ανταποκριτή του Reuters, άφθονα καθ’ όλη τη διάρκεια της πενθήμερης ασιατικής περιοδείας του Τραμπ. Η Μαλαισία έστρωσε κόκκινο χαλί και προώθησε μια συμφωνία κατάπαυσης πυρός που, όπως ειπώθηκε, θα αποτελέσει τη βάση για υποψηφιότητα του Τραμπ για το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης. Η Ιαπωνία του πρόσφερε ένα γκολφ σετ που είχε χρησιμοποιήσει ο αείμνηστος Σίνζο Άμπε, συμπαίκτης του Τραμπ στο γκολφ, καθώς και 250 δέντρα κερασιάς για να ομορφύνουν την Ουάσινγκτον. Η Νότια Κορέα του χάρισε ένα αντίγραφο χρυσού στέμματος από μια αρχαία δυναστεία — δώρο που, όπως είπαν, ταίριαζε σε έναν άνδρα με επιβλητική εξουσία και ικανότητα ειρηνοποιού.

Υπήρξαν τιμητικές φρουρές σε βασιλικές αίθουσες, στρατιωτικές μπάντες και φαντασμαγορικές τελετές. Μια στρατιωτική μπάντα της Νότιας Κορέας έπαιξε το «YMCA» των Village People — αγαπημένο τραγούδι στις συγκεντρώσεις του Τραμπ. Σε δεξίωση προσφέρθηκαν μπιφτέκια με κέτσαπ, ένα από τα αγαπημένα γεύματα του προέδρου, και σαλάτα θαλασσινών που, σύμφωνα με Κορεάτες αξιωματούχους, ήταν φόρος τιμής στις επιχειρηματικές επιτυχίες του Τραμπ στη Νέα Υόρκη.

Σε αντάλλαγμα, ο Τραμπ πρόσφερε στους ηγέτες αυτών των χωρών την επικύρωση από το ισχυρότερο έθνος του κόσμου. Εξήρε τη νέα πρωθυπουργό της Ιαπωνίας, Σαναέ Τακαΐτσι, προβλέποντας ότι σύντομα θα αναγνωριστεί ως μία από τις σπουδαιότερες ηγέτιδες όλων των εποχών της χώρας της — παρόλο που μόλις έχει αναλάβει τα καθήκοντά της και ηγείται ενός πολιτικού συνασπισμού τόσο εύθραυστου που σχεδόν δεν σχηματίστηκε και μπορεί να καταρρεύσει ανά πάσα στιγμή.

Διαφορετικό κλίμα με τον Σι

Η ατμόσφαιρα ήταν πολύ διαφορετική όταν ο Τραμπ συναντήθηκε με τον Σι για τις πρώτες τους δια ζώσης συνομιλίες από το 2019. Ο Σι δεν επέδειξε καμία δουλοπρεπή κολακεία ούτε υπερθετικά για τις διαπραγματευτικές ικανότητες του Τραμπ. Διάβασε από γραπτές σημειώσεις. Οι ηγέτες συναντήθηκαν και στη συνέχεια ο Σι αποχώρησε. Ούτε δώρα, ούτε επισημότητες, ούτε ίχνος από κέτσαπ.

Αυτή τη φορά, ήταν ο Τραμπ που ανέλαβε τον ρόλο του οικοδεσπότη και μοίραζε τα εγκώμια. Μιλώντας στους δημοσιογράφους μέσα στο Air Force One μετά τη συνάντηση, αποκάλεσε τον Σι «έναν σπουδαίο ηγέτη, ηγέτη μιας πολύ ισχυρής, πολύ δυνατής χώρας».

Σε ένα μικρό VIP σαλόνι αεροπορικής βάσης, που συνήθως χρησιμοποιούν Κορεάτες αξιωματούχοι άμυνας σε επαγγελματικά ταξίδια, οι δύο ηγέτες επικύρωσαν μια συμφωνία που ετοιμαζόταν εδώ και μήνες και παραλίγο να καταρρεύσει τις τελευταίες εβδομάδες. Ο Τραμπ είπε ότι ο Σι θα επιτρέψει τη ροή σπάνιων ορυκτών, θα καταπολεμήσει τα χημικά που σχετίζονται με οπιοειδή και θα αγοράσει σόγια — όλα υποσχέσεις που έχει κάνει και στο παρελθόν — με αντάλλαγμα την άρση δασμών.

Ένα τεράστιο χάσμα εξακολουθεί να χωρίζει τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα, και τα βαθύτερα αίτια του εμπορικού πολέμου των δύο χωρών παραμένουν άλυτα. Αλλά αν ο Σι και ο Τραμπ κατάφεραν να μειώσουν την ένταση στις σχέσεις τους, άλλες χώρες της περιοχής θα θεωρήσουν αυτό το αποτέλεσμα ως ένα εξαιρετικό δώρο.

Η άποψη από το Πεκίνο
Η Κίνα δεσμεύτηκε να επεκτείνει το εμπόριο αγροτικών προϊόντων με τις Ηνωμένες Πολιτείες, και ο Τραμπ δήλωσε ότι το Πεκίνο θα αγοράσει «τεράστιες» ποσότητες σόγιας, αλλά κανείς από τους δύο δεν έδωσε συγκεκριμένες λεπτομέρειες, απογοητεύοντας τους επενδυτές που ήλπιζαν στην επάνοδο των κάποτε ισχυρών κινεζικών αγορών.

Τελευταία τροποποίηση στις 31/10/2025 - 08:09
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