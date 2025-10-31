Ο Σι και οι... άλλοι: Ο απολογισμός της περιοδείας Τραμπ στην Ασία

Η ατμόσφαιρα ήταν πολύ διαφορετική όταν ο Τραμπ συναντήθηκε με τον Σι για τις πρώτες τους δια ζώσης συνομιλίες από το 2019. Ο Σι δεν επέδειξε καμία δουλοπρεπή κολακεία ούτε υπερθετικά για τις διαπραγματευτικές ικανότητες του Τραμπ. Διάβασε από γραπτές σημειώσεις. Οι ηγέτες συναντήθηκαν και στη συνέχεια ο Σι αποχώρησε. Ούτε δώρα, ούτε επισημότητες, ούτε ίχνος από κέτσαπ.

Αυτή τη φορά, ήταν ο Τραμπ που ανέλαβε τον ρόλο του οικοδεσπότη και μοίραζε τα εγκώμια. Μιλώντας στους δημοσιογράφους μέσα στο Air Force One μετά τη συνάντηση, αποκάλεσε τον Σι «έναν σπουδαίο ηγέτη, ηγέτη μιας πολύ ισχυρής, πολύ δυνατής χώρας».

Σε ένα μικρό VIP σαλόνι αεροπορικής βάσης, που συνήθως χρησιμοποιούν Κορεάτες αξιωματούχοι άμυνας σε επαγγελματικά ταξίδια, οι δύο ηγέτες επικύρωσαν μια συμφωνία που ετοιμαζόταν εδώ και μήνες και παραλίγο να καταρρεύσει τις τελευταίες εβδομάδες. Ο Τραμπ είπε ότι ο Σι θα επιτρέψει τη ροή σπάνιων ορυκτών, θα καταπολεμήσει τα χημικά που σχετίζονται με οπιοειδή και θα αγοράσει σόγια — όλα υποσχέσεις που έχει κάνει και στο παρελθόν — με αντάλλαγμα την άρση δασμών.

Ένα τεράστιο χάσμα εξακολουθεί να χωρίζει τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα, και τα βαθύτερα αίτια του εμπορικού πολέμου των δύο χωρών παραμένουν άλυτα. Αλλά αν ο Σι και ο Τραμπ κατάφεραν να μειώσουν την ένταση στις σχέσεις τους, άλλες χώρες της περιοχής θα θεωρήσουν αυτό το αποτέλεσμα ως ένα εξαιρετικό δώρο.

Η άποψη από το Πεκίνο

Η Κίνα δεσμεύτηκε να επεκτείνει το εμπόριο αγροτικών προϊόντων με τις Ηνωμένες Πολιτείες, και ο Τραμπ δήλωσε ότι το Πεκίνο θα αγοράσει «τεράστιες» ποσότητες σόγιας, αλλά κανείς από τους δύο δεν έδωσε συγκεκριμένες λεπτομέρειες, απογοητεύοντας τους επενδυτές που ήλπιζαν στην επάνοδο των κάποτε ισχυρών κινεζικών αγορών.