Παπαθανάσης: Στήριξη 436 εκατ. ευρώ για τη Δυτική Μακεδονία και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας
Οικονομία
20:15 - 10 Νοε 2025

Reporter.gr Newsroom
Στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη το χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, με συνολική ένταξη επενδυτικών σχεδίων ύψους 436 εκατ. ευρώ, όπως ανακοίνωσε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, στα εγκαίνια των γραφείων του Μηχανισμού Στήριξης Επιχειρήσεων στην Κοζάνη.

Όπως ενημέρωσε ο κ. Παπαθανάσης, τα έργα αυτά αφορούν συνολικά 2.710 θέσεις εργασίας, ενώ οι εκταμιεύσεις προς τις επιχειρήσεις έχουν ήδη φτάσει τα 36 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, προανήγγειλε την επόμενη προκήρυξη του προγράμματος, ύψους 200 εκατ. ευρώ, η οποία θα ανοίξει τον Μάρτιο του 2026. Το πρόγραμμα θα διαρκέσει μέχρι το 2029, με πιθανή παράταση έως το 2030, σε συνεννόηση με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς.

Απολιγνιτοποίηση και οικονομικές επιπτώσεις

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, ο κ. Παπαθανάσης τόνισε ότι η απολιγνιτοποίηση ξεκίνησε πολύ πριν από την εξαγγελία του πρωθυπουργού στο βήμα του ΟΗΕ και οι επιπτώσεις της στην περιοχή ήταν γνωστές πολύ πριν από το 2019. Όπως επεσήμανε, η φυγή των νέων μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, η οποία θα επιτευχθεί μέσω της υλοποίησης των επενδύσεων που έχουν προγραμματιστεί.

Μεταβιβάσεις εδαφών και ανάπτυξη υποδομών

Ο αναπληρωτής υπουργός αναφέρθηκε επίσης στη διαχείριση των εδαφών που μεταβιβάζει η ΔΕΗ στην εταιρεία ΜΕΤΑΒΑΣΗ. Μέχρι στιγμής έχουν μεταβιβαστεί 55.000 στρέμματα, ενώ μέχρι το τέλος του 2025 αναμένεται να φτάσουν τα 80.000 στρέμματα.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, ο κ. Παπαθανάσης επισκέφθηκε το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, όπου συναντήθηκε με τον πρύτανη Θεόδωρο Θεοδουλίδη. Κεντρικό θέμα της συζήτησης ήταν η εξέλιξη του έργου «θύλακας καινοτομίας», σε συνεργασία με το ΕΚΕΤΑ και το Τεχνολογικό Πάρκο Κοζάνης, για τη δημιουργία κυττάρου καινοτομίας στην περιοχή.

