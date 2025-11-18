ΥΠΕΘΟ: Σε δημόσια διαβούλευση νέο σχέδιο νόμου για σχολάζουσες κληρονομιές, κοινωφελείς περιουσίες και ιδρύματα

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, έθεσε σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου του υπουργείου με τίτλο «Πλαίσιο για κοινωφελείς περιουσίες, ιδρύματα, σχολάζουσες κληρονομιές και δωρεές προς το Δημόσιο – Παρεμβάσεις σε κώδικες φορολογίας εισοδήματος, περιουσίας και ΦΠΑ – Σύσταση, αποστολή και αρμοδιότητες του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία "Επιτροπή Ολύμπιων και Ζαππείου Κληροδοτήματος" – Διατάξεις αρμοδιότητας γενικής γραμματείας χρηματοπιστωτικού τομέα και διαχείρισης ιδιωτικού χρέους και λοιπές διατάξεις».

Όπως αναφέρει ο κ. Πιερακάκης, "με το εν λόγω νομοσχέδιο επέρχεται η ολιστική αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου που διέπει τις κοινωφελείς περιουσίες, τις σχολάζουσες κληρονομιές και τις δωρεές προς το Δημόσιο.

Στο πλαίσιο της αναμόρφωσης των κοινωφελών περιουσιών εντάσσεται και η αναδιάρθρωση της οργάνωσης και βελτίωση της λειτουργίας της Επιτροπής Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων, με στόχο την αποτελεσματικότερη διαχείριση και αξιοποίηση του κληροδοτήματος του Ευαγγέλη Ζάππα.

Περαιτέρω, με το παρόν νομοσχέδιο επιδιώκεται:

α) Η ενίσχυση της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

β) Ο εκσυγχρονισμός των συστημάτων πληρωμών όσον αφορά τις άμεσες μεταφορές πίστωσης σε ευρώ και η αποτελεσματική προστασία των χρηστών/καταναλωτών.

γ) Η βελτίωση της διαφάνειας στις αγορές κεφαλαίου και η ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας των κεφαλαιαγορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

δ) Η αποτελεσματική διαχείριση του ιδιωτικού χρέους με τη λήψη μέτρων για την προστασία ευάλωτων οφειλετών.

ε) Η ταχύτερη και αρτιότερη λειτουργία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.).

στ) Η αποτελεσματική και απρόσκοπτη λειτουργία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

ζ) Η αναμόρφωση της φορολογίας πλοίων.

Στο πλαίσιο αυτό καλείται να συμμετάσχει στη δημόσια διαβούλευση κάθε κοινωνικός εταίρος και κάθε ενδιαφερόμενος, καταθέτοντας τις προτάσεις του για τη βελτίωση των διατάξεων του ανωτέρω σχεδίου".

Η διαβούλευση ξεκίνησε τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025 στον Δικτυακό Τόπο Διαβουλεύσεων opengov.gr και θα διαρκέσει μέχρι την 1η Δεκεμβρίου 2025.