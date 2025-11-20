Δημοσιονομικό Συμβούλιο: Εφικτοί οι στόχοι για τα πρωτογενή πλεονάσματα - Κρίσιμες οι μεταρρυθμίσεις
Οικονομία
11:03 - 20 Νοε 2025

Reporter.gr Newsroom
Συμβατό με τους δημοσιονομικούς κανόνες είναι σύμφωνα με το Δημοσιονομικό Συμβούλιο, το σχέδιο προϋπολογισμού, που κατατέθηκε την Πέμπτη (20/11) στη Βουλή. Σημειώνεται ως αναγκαία συνθήκη οικονομικής προόδου η δημοσιονομική συνέπεια, ενώ υπογραμμίζεται πως είναι απαραίτητες οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις.

Μακροοικονομικές και Δημοσιονομικές Εκτιμήσεις υπό αυξημένη αβεβαιότητα

Το ΕΔΣ προβλέπει ρυθμό ανάπτυξης 2,2% για το 2025 και 2,3% για το 2026, σε ευθυγράμμιση με την Γνώμη του για το Προσχέδιο του Κρατικού προϋπολογισμού. Οι προβλέψεις τόσο του ΕΔΣ όσο και του ΚΠ 2026 καταρτίζονται σε περιβάλλον έντονης διεθνούς αβεβαιότητας, ασαφείς εμπορικές πολιτικές, φυσικές κρίσεις, δημογραφικές προκλήσεις.

Το πρωτογενές πλεόνασμα εκτιμάται στο 3,7% του ΑΕΠ το 2025 και στο 2,8% το 2026. Το ισοζύγιο της Γενικής Κυβέρνησης αναμένεται πλεονασματικό το 2025 (0,6% του ΑΕΠ) και οριακά ελλειμματικό το 2026 (-0,2% του ΑΕΠ), ενώ η καθοδική πορεία του δημόσιου χρέους διατηρείται, αντανακλώντας την συνεχή επαγρύπνηση στη συνεπή δημοσιονομική πολιτική.

Οι δημοσιονομικές δεσμεύσεις του ΚΠ 2026 ευθυγραμμίζονται με το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο. Παρά την υπέρβαση των ετήσιων ορίων αύξησης των καθαρών πρωτογενών δαπανών, οι σωρευτικές μεταβολές παραμένουν εντός των ορίων του ΜΔΣ 2025-2028. Η σταθερή συμμόρφωση με τους δημοσιονομικούς στόχους συνιστά αναγκαία συνθήκη όχι μόνο για την αποφυγή αποκλίσεων, αλλά για τη διατήρηση της δημοσιονομικής αξιοπιστίας, της μακροοικονομικής σταθερότητας και τη στήριξη διατηρήσιμης αναπτυξιακής πορείας.

Τέλος, η εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων λειτουργεί ως κρίσιμο όχημα για την αντιμετώπιση πιθανών αρνητικών διαταράξεων με δυνητικά υψηλό οικονομικό αντίκτυπο. Κύριοι στόχοι παραμένουν η αύξηση της παραγωγικότητας και η ενίσχυση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των δημόσιων δαπανών.

Η λεπτομερής ανάλυση των μακροοικονομικών και δημοσιονομικών εξελίξεων θα περιληφθεί στην προσεχή εξαμηνιαία Έκθεση του ΕΔΣ.

