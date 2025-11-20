Πιερρακάκης: Η Ελλάδα στις ισχυρότερες ευρωπαϊκές οικονομίες - Κοινωνικός και αναπτυξιακός ο Προϋπολογισμός

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, σε ανάρτηση του στα social media παρουσίασε τον Κρατικό Προϋπολογισμό για το 2026, χαρακτηρίζοντάς τον έναν από τους πιο κοινωνικούς των τελευταίων ετών, με μειώσεις ή μηδενισμό φόρων για μισθωτούς, οικογένειες, νέους και επαγγελματίες, ενισχύοντας τη μεσαία τάξη.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης στην ανάρτηση του στο Facebook για τον προϋπολογισμό του 2026, υπογραμμίζει ότι η ελληνική οικονομία έχει καταφέρει κάτι αδιανόητο μέχρι πρόσφατα: να κατατάσσεται ανάμεσα στις οικονομίες με τις ισχυρότερες επιδόσεις στην Ευρωζώνη, με διαρθρωτική ανάπτυξη που στηρίζεται σε επενδύσεις, απασχόληση, εξωτερική ζήτηση, εισοδήματα και δημοσιονομική σταθερότητα.

Παρά την πρόοδο, ο υπουργός αναγνωρίζει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν πολίτες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, όπως οικογένειες υπό πίεση, νέοι που αναζητούν ευκαιρίες και επαγγελματίες που παλεύουν καθημερινά. Τονίζει ότι η επιτυχία της χώρας έχει αξία μόνο αν γίνεται αισθητή σε όλους, και δεσμεύεται για στοχευμένες πολιτικές και πράξεις που στηρίζουν κάθε πολίτη.

Όπως τονίζει στην ανάρτηση του ο υπουργός Οικονομικών, ο Προϋπολογισμός του 2026 συνδυάζει σταθερότητα και κοινωνική δικαιοσύνη και έρχεται παράλληλα με ισχυρό επενδυτικό κύμα, όπως η εξαγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών από τη Euronext, που αναβαθμίζει κρίσιμη εθνική υποδομή.

Ολόκληρη η ανάρτηση του αναφέρει: «Μαζί με τον Υφυπουργό Θάνο Πετραλιά καταθέσαμε σήμερα στη Βουλή των Ελλήνων τον Κρατικό Προϋπολογισμό για το 2026. Έναν προϋπολογισμό που αποτυπώνει τη σταθερότητα που κερδίσαμε και τη δυναμική που χτίζουμε για την Ελλάδα της επόμενης δεκαετίας.

Η ελληνική οικονομία έχει πετύχει κάτι που μέχρι πριν λίγα χρόνια θα φαινόταν αδιανόητο: Να κατατάσσεται πλέον ανάμεσα στις οικονομίες με τις ισχυρότερες επιδόσεις στην Ευρωζώνη.

Η ανάπτυξη που καταγράφουμε δεν είναι συγκυριακή. Είναι διαρθρωτική, με πολλαπλούς κινητήρες: επενδύσεις, απασχόληση, εξωτερική ζήτηση, εισοδήματα, δημοσιονομική σταθερότητα. Γι’ αυτό και είναι βιώσιμη και μπορεί να στηρίζει με ασφάλεια τους πολίτες.

Η Ελλάδα βρίσκεται μπροστά στο ισχυρότερο επενδυτικό κύμα της τελευταίας δεκαετίας. Η εξαγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών από τη Euronext είναι μια από τις σημαντικότερες ξένες επενδύσεις των τελευταίων ετών και αναβαθμίζει μια κρίσιμη εθνική υποδομή.

Παράλληλα, ο Προϋπολογισμός του 2026 είναι ένας από τους πιο κοινωνικούς των τελευταίων ετών. Περιλαμβάνει μεγάλες μειώσεις ή και μηδενισμό φόρων για μισθωτούς, οικογένειες, νέους και επαγγελματίες, ενισχύοντας ουσιαστικά τη μεσαία τάξη.

Δεν λύσαμε όλα τα προβλήματα. Υπάρχουν συμπολίτες μας που εξακολουθούν να τα βγάζουν δύσκολα πέρα, οικογένειες που πιέζονται από το κόστος ζωής, νέοι που αγωνιούν για ευκαιρίες, επαγγελματίες που παλεύουν καθημερινά για να σταθούν όρθιοι. Δεν αγνοούμε αυτή την πραγματικότητα.

Η επιτυχία της χώρας δεν έχει νόημα αν δεν γίνεται αισθητή σε όλους. Θα συνεχίσουμε να σηκώνουμε ψηλά την χώρα, αλλά και να στηρίζουμε τον καθένα ξεχωριστά, με στοχευμένες πολιτικές, με πράξεις. Με σταθερότητα, συνέπεια και κοινωνική δικαιοσύνη, συνεχίζουμε σε μια πορεία που αποτελεί κατάκτηση για τη χώρα και που δεν πρέπει να χαθεί».