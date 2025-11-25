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Ζαχάροβα προς ΕΕ: Επιστρέψτε τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία ή θα θεωρηθείτε κλέφτες
Ειδήσεις
23:10 - 25 Νοε 2025

Ζαχάροβα προς ΕΕ: Επιστρέψτε τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία ή θα θεωρηθείτε κλέφτες

Reporter.gr Newsroom
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Νέα ένταση στις σχέσεις Ρωσίας–Ευρωπαϊκής Ένωσης προκαλεί η τοποθέτηση της εκπροσώπου του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρίας Ζαχάροβα, η οποία κατηγόρησε ευθέως την Ευρώπη ότι θα συμπεριφερθεί «ως κλέφτης» εάν δεν επιστρέψει τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία που δεσμεύτηκαν μετά την εισβολή στην Ουκρανία.

Η δήλωση της Ζαχάροβα, που δημοσιεύθηκε στο Telegram, αποτελεί έναν από τους πρώτους έμμεσους σχολιασμούς της Μόσχας σχετικά με τις συζητήσεις ΗΠΑ–ΕΕ–Ουκρανίας για μια ενδεχόμενη ειρηνευτική συμφωνία, στο πλαίσιο της οποίας εξετάζεται και το ζήτημα αξιοποίησης των ρωσικών κεφαλαίων.

Σκληρός τόνος από Μόσχα: «Μόνο η Ρωσία αποφασίζει για τα περιουσιακά της στοιχεία»

«Μόνο η Ρωσία έχει το δικαίωμα να αποφασίσει τι θα συμβεί με τα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσικής Ομοσπονδίας», υπογράμμισε η Ζαχάροβα, προσθέτοντας: «Η Ευρώπη πρέπει να τα επιστρέψει. Αν δεν το κάνει, θα θεωρηθεί κλέφτης. Και όσοι κρατούν παρανόμως τα χρήματα της Ρωσίας πρέπει να τα αποδώσουν, αν δεν θέλουν να αντιμετωπιστούν ως κλέφτες και να λάβουν τη σκληρότερη απάντηση για το έγκλημά τους».

Οι δηλώσεις της Ρωσίδας αξιωματούχου ήταν απάντηση στον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος νωρίτερα είχε αναφέρει ότι η ΕΕ έχει το δικαίωμα να διαθέσει τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια για την ενίσχυση του ουκρανικού κράτους.

Το δίλημμα της ΕΕ: Νομικά ρίσκα και διπλωματικές πιέσεις

Τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση εκτιμάται ότι ξεπερνούν τα 200 δισ. ευρώ, με μεγάλο μέρος τους να βρίσκεται σε βελγικές τράπεζες, καθώς το Βέλγιο λειτουργεί ως θεματοφύλακας σημαντικού μέρους των ρωσικών αποθεματικών.

Η ΕΕ αναζητά τρόπους να χρησιμοποιήσει είτε τα ίδια τα κεφάλαια είτε τα κέρδη που αποφέρουν, όμως το Βέλγιο έχει εκφράσει σοβαρές επιφυλάξεις, υπογραμμίζοντας ότι οποιαδήποτε απαλλοτρίωση θα δημιουργούσε επικίνδυνο προηγούμενο στο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Βρυξέλλες και ευρωπαϊκές κυβερνήσεις προειδοποιούν ότι η κατάσχεση ρωσικών περιουσιακών στοιχείων θα μπορούσε να οδηγήσει σε «αντίποινα», με τη Μόσχα να προχωρά στη δέσμευση ευρωπαϊκών περιουσιών εντός της ρωσικής επικράτειας.

Το Κρεμλίνο προειδοποιεί με αντίδραση

Ο εκπρόσωπος του Ρώσου προέδρου, Ντμίτρι Πεσκόφ, επιβεβαίωσε ότι η Μόσχα δεν πρόκειται να αφήσει αναπάντητες οποιεσδήποτε προσπάθειες κατάσχεσης των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων στην Ευρώπη.

«Τέτοιες ενέργειες δεν θα μείνουν χωρίς αντίδραση», δήλωσε, αφήνοντας να εννοηθεί πως η Ρωσία εξετάζει αντίμετρα σε οικονομικό, διπλωματικό ή νομικό επίπεδο.

Το ζήτημα στο τραπέζι των ειρηνευτικών συνομιλιών

Οι τοποθετήσεις Ζαχάροβα και Πεσκόφ έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία ΗΠΑ, Ουκρανία και ευρωπαϊκές κυβερνήσεις επιχειρούν να διαμορφώσουν πολιτικό και χρηματοδοτικό πλαίσιο για πιθανή ειρηνευτική συμφωνία.

Η αξιοποίηση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων θεωρείται από πολλές ευρωπαϊκές χώρες κρίσιμη για τη χρηματοδότηση της ανοικοδόμησης της Ουκρανίας και τη διασφάλιση βιώσιμης λύσης.

Ωστόσο, οι έντονες αντιδράσεις της Μόσχας δείχνουν ότι το θέμα αυτό θα αποτελέσει έναν από τους πιο δύσκολους και αμφιλεγόμενους κόμβους στις διαπραγματεύσεις για το τέλος του πολέμου.

Τελευταία τροποποίηση στις 25/11/2025 - 22:55
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