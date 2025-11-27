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Σκρέκας: Δε βλέπω αυτοκριτική από τον Τσίπρα - Λύση στον πληθωρισμό η αύξηση εισοδήματος
Πολιτική
14:08 - 27 Νοε 2025

Σκρέκας: Δε βλέπω αυτοκριτική από τον Τσίπρα - Λύση στον πληθωρισμό η αύξηση εισοδήματος

Reporter.gr Newsroom
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«Στο βιβλίο του κ. Τσίπρα  βλέπω μια προσπάθεια  να πει ότι τα λάθη τα οποία έγιναν κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης του δεν οφείλονται επί της ουσίας σε αυτόν, αλλά στις συνθήκες τις οποίες είχε να αντιμετωπίσει και στους ανθρώπους με τους οποίους έπρεπε να αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα», δήλωσε σήμερα (27/11) ο Κώστας Σκρέκας, γραμματέας της ΝΔ και πρώην υπουργός.  

Πιο συγκεκριμένα, σε συνέντευξη που παραχώρησε στα Παραπολιτικά, ο κ. Σκρέκας σημειώσε επιπλέον για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα ότι:

«Οι πολιτικές που εφαρμόστηκαν και οδήγησαν σε αυτή την πολύ κακή πενταετία οφείλονται στα πρόσωπα; Γιατί αν οφείλονται στα πρόσωπα τότε μεταφέρει το πρόβλημα όλο στα πρόσωπα που κυβέρνησαν και στους πρώην συντρόφους του. Αν οφείλονται στις πολιτικές, που εκεί οφείλονται, θα πρέπει να πει για ποιο λόγο εφάρμοσε αυτές τις πολιτικές και αν έχει συνειδητοποιήσει ότι αυτές οι πολιτικές ήταν λάθος και οδήγησαν σε μια κακή διακυβέρνηση. Αυτό δεν το βλέπω, δεν βλέπω μια αυτοκριτική».

Στη συνέχεια, αναφορικά με το σοβαρό ζήτημα της λειψυδρίας που ταλανίζει τα νησιά του Αιγαίου και την Αττική, ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας σημείωσε:

«Η κυβέρνηση, -από το 2019- διαπίστωσε ότι υπάρχει θέμα με τη διαχείριση των υδάτων και επειδή το 80% του νερού που χρησιμοποιούμε στην Ελλάδα πηγαίνει για αρδευτικούς σκοπούς από την πρώτη μέρα ξεκινήσαμε και υλοποιήσσαμε το Ύδωρ 2.0, ένα τεράστιο εθνικό πρόγραμμα ανασυγκρότησης αγροτοπεριβαλλοντικών υποδομών, ώστε να συγκεντρώνουμε το βρόχινο νερό και να έχουμε κλειστά, σύγχρονα, έξυπνα αρδευτικά δίκτυα που θα κάνουν μεγάλη εξοικονόμηση. Αυτό όμως δεν πρόκειται να γίνει σε μια πενταετία είναι ένα έργο που θα πάρει αρκετά χρόνια. Έχει όμως ξεκινήσει».

Κλείνοντας ο κ. Σκρέκας αναφέρθηκε στην τοποθέτησή του και στην ακρίβεια επισημαίνοντας ότι:

«12% ήταν ο πληθωρισμός τροφίμων όταν ανέλαβα υπουργός Ανάπτυξης και όταν έφυγα από το υπουργείο Ανάπτυξης ήταν λιγότερο από το 1%. Πριν από μερικές μέρες ανακοινώθηκε ότι η Ελλάδα έχει έναν πληθωρισμό ο οποίος είναι μισός από το μέσο όρο της Ευρώπης και μισός από τον πληθωρισμό που έχει η Ισπανία. Άρα δράσεις έχουνε ληφθεί. Προφανώς όμως το πρόβλημα είναι μεγάλο γιατί έχουμε έναν συσσωρευμένο πληθωρισμό από το 2019 μέχρι σήμερα που έχει αυξήσει τις τιμές των προϊόντων και η λύση σε αυτό είναι η αύξηση του εισοδήματος. Η κυβέρνηση προσπαθεί να στηρίξει μια δυνατή παραγωγική οικονομία η οποία θα μπορεί να δίνει μεγαλύτερους μισθούς στους Έλληνες πολίτες».

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