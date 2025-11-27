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Κικίλιας: Διπλασιασμός του επιδόματος ανεργίας των ναυτικών και διεύρυνση των δικαιούχων
Ναυτιλία
14:09 - 27 Νοε 2025

Κικίλιας: Διπλασιασμός του επιδόματος ανεργίας των ναυτικών και διεύρυνση των δικαιούχων

Reporter.gr Newsroom
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Κατόπιν αναλογιστικής μελέτης και σε συνεργασία με το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής προωθεί τον διπλασιασμό του επιδόματος ανεργίας των ναυτικών από 300 σε 600 ευρώ, καθώς και τη διεύρυνση των δικαιούχων.  

Το μέτρο – σύμφωνα με το αρμόδιο υπουργείο – αφορά εκατοντάδες ναυτικούς, οι οποίοι κατά τα προηγούμενα χρόνια λάμβαναν χαμηλότερη στήριξη σε σχέση με το γενικό καθεστώς επιδομάτων ανεργίας.

Ειδικότερα, όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση, έπειτα από εντολή του υπουργού Ναυτιλίας, Βασίλη Κικίλια, ενεργοποιούνται άμεσα οι διαδικασίες υλοποίησης της αύξησης του επιδόματος, ενώ ήδη έχει προηγηθεί η εξασφάλιση της σχετικής χρηματοδότησης από το οικονομικό επιτελείο καθώς και η ένταξη του μέτρου στον πολυετή προγραμματισμό του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Ταυτόχρονα, προχωρά η ουσιαστική διεύρυνση των κατηγοριών που θα δικαιούνται το επίδομα, ώστε να ενταχθούν περισσότεροι ναυτικοί, οι οποίοι μέχρι σήμερα έμεναν εκτός. Με αυτό τον τρόπο, σύμφωνα με το υπουργείο Ναυτιλίας, ικανοποιείται ένα πάγιο αίτημα της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας (ΠΝΟ) για τη διαμόρφωση δίκαιων όρων στήριξης για τη ναυτική οικογένεια.

Κικίλιας: Αποκαθιστούμε μια αδικία

Σε δήλωσή του, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, ανέφερε ότι «όπως είχα δεσμευθεί και στην τελευταία συνάντηση που είχα με τον ΓΓ της ΠΝΟ, Εμμ. Τσικαλάκη, αποκαθιστούμε μια αδικία που βάραινε τους ναυτικούς μας για πολλά χρόνια και ενισχύει ουσιαστικά την κοινωνική τους προστασία».

«Θέλω να ευχαριστήσω τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη και τον Υφυπουργό Οικονομικών, Θάνο Πετραλιά, για τη συνεργασία που επέτρεψε την ένταξη του μέτρου στον πολυετή σχεδιασμό του οικονομικού επιτελείου» πρόσθεσε.

«Προχωράμε στον διπλασιασμό του επιδόματος και στην πολύ σημαντική διεύρυνση των δικαιούχων, με τρόπο που στηρίζει αποτελεσματικά τον κλάδο και αναγνωρίζει έμπρακτα τη συμβολή των ναυτικών μας στην εθνική οικονομία» συμπλήρωσε.

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