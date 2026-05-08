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Η Γερμανία παραμένει ο βασικός προορισμός Ουκρανών προσφύγων στην ΕΕ
Ειδήσεις
14:23 - 08 Μάι 2026

Η Γερμανία παραμένει ο βασικός προορισμός Ουκρανών προσφύγων στην ΕΕ

Reporter.gr Newsroom
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Στις 31 Μαρτίου 2026, συνολικά 4,33 εκατομμύρια πολίτες τρίτων χωρών που διέφυγαν από την Ουκρανία είχαν καθεστώς προσωρινής προστασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε σύγκριση με το τέλος Φεβρουαρίου 2026, ο συνολικός αριθμός των ατόμων από την Ουκρανία που τελούσαν υπό προσωρινή προστασία μειώθηκε κατά 68.980 άτομα (-1,6%).

Σύμφωνα με τη Eurostat, οι χώρες της ΕΕ που φιλοξενούσαν τον μεγαλύτερο αριθμό δικαιούχων προσωρινής προστασίας από την Ουκρανία ήταν η Γερμανία (1.274.955 άτομα· 29,4% του συνόλου της ΕΕ), η Πολωνία (961.405· 22,2%) και η Τσεχία (379.820· 8,8%). Στην Ελλάδα, οι δικαιούχοι προσωρινής προστασίας ανέρχονταν σε 38.915 άτομα.

Μεταξύ των χωρών της ΕΕ, ο αριθμός των ατόμων υπό προσωρινή προστασία αυξήθηκε σε 14 χώρες και μειώθηκε σε 13. Οι μεγαλύτερες απόλυτες αυξήσεις καταγράφηκαν στη Γερμανία (+7.480· +0,6%), στην Ισπανία (+2.665· +1,0%) και στη Ρουμανία (+2.125· +1,0%). Η μεγαλύτερη μείωση σημειώθηκε στην Ιταλία (-30.365· -47,4%), λόγω της ταυτόχρονης λήξης μεγάλου αριθμού αδειών στο τέλος του μήνα, που συνδέεται με την ετήσια διαδικασία ανανέωσης αδειών. Ακολούθησαν η Τσεχία (-19.810· -5,0%) και η Φινλανδία (-8.080· -10,2%).

Οι υψηλότερες αναλογίες δικαιούχων προσωρινής προστασίας ανά χίλιους κατοίκους καταγράφηκαν στην Τσεχία (34,8), στην Πολωνία (26,3) και στη Σλοβακία (26,2), ενώ το αντίστοιχο ποσοστό σε επίπεδο ΕΕ ήταν 9,6 ανά χίλιους κατοίκους.

Στις 31 Μαρτίου 2026, οι Ουκρανοί πολίτες αντιπροσώπευαν πάνω από το 98,4% των δικαιούχων προσωρινής προστασίας στην ΕΕ. Οι ενήλικες γυναίκες αποτελούσαν το 43,3% των δικαιούχων. Οι ανήλικοι αντιστοιχούσαν σχεδόν στο ένα τρίτο (30,1%), ενώ οι ενήλικες άνδρες αποτελούσαν λίγο περισσότερο από το ένα τέταρτο (26,6%) του συνόλου.

Τα στοιχεία που παρουσιάζονται σε αυτό το άρθρο αφορούν τη χορήγηση καθεστώτος προσωρινής προστασίας βάσει της Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εκτελεστικής Απόφασης 2022/382 της 4ης Μαρτίου 2022, με την οποία διαπιστώθηκε η ύπαρξη μαζικής εισροής εκτοπισμένων ατόμων από την Ουκρανία λόγω του ρωσικού πολέμου επιθετικότητας κατά της χώρας και θεσπίστηκε καθεστώς προσωρινής προστασίας.

Στις 13 Ιουνίου 2025, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υιοθέτησε απόφαση για την παράταση της προσωρινής προστασίας των προσώπων αυτών από τις 4 Μαρτίου 2026 έως τις 4 Μαρτίου 2027.

Non-EU citizens who fled Ukraine and were under temporary protection at the end of March 2026. Map. See link to the full dataset below.

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