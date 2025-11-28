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Πιερρακάκης: Επιστρέφεται ένα ενοίκιο σε 900.000 οικογένειες - Το πλεόνασμα γίνεται κοινωνικό μέρισμα
Οικονομία
12:28 - 28 Νοε 2025

Πιερρακάκης: Επιστρέφεται ένα ενοίκιο σε 900.000 οικογένειες - Το πλεόνασμα γίνεται κοινωνικό μέρισμα

Reporter.gr Newsroom
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Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης ανακοίνωσε, με ανάρτηση του στα social media, ότι περίπου 900.000 νοικοκυριά θα λάβουν αυτόματα επιστροφή ενός ενοικίου, χωρίς να απαιτείται δική τους ενέργεια. 

Όπως τόνισε ο υπουργός Οικονομικών, πρόκειται για την πρώτη εφαρμογή ενός νέου μόνιμου μέτρου που θα επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο. Ο υπουργός τόνισε ότι, όπως και στα άλλα μόνιμα μέτρα στήριξης, το δημοσιονομικό πλεόνασμα μετατρέπεται σε κοινωνικό μέρισμα, επιστρέφοντας στους πολίτες για στοχευμένη και άμεση ενίσχυση των νοικοκυριών.

Όπως σημειώνει αναλυτικά στην ανάρτηση του στο Facebook ο Κυριάκος Πιερρακάκης: «Σήμερα, περίπου 900.000 νοικοκυριά θα δουν ένα ενοίκιο να τους επιστρέφεται αυτόματα, χωρίς καμία ενέργεια από πλευράς τους. Πρόκειται για την πρώτη εφαρμογή ενός ακόμα μόνιμου μέτρου, που θα επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο τέτοια εποχή.

Όπως και σε όλα τα μόνιμα μέτρα στήριξης που υλοποιεί η Ελληνική Κυβέρνηση, το δημοσιονομικό πλεόνασμα μεταφράζεται σε κοινωνικό μέρισμα. Η πρόοδος της οικονομίας επιστρέφει στους πολίτες, στηρίζοντας τα νοικοκυριά στοχευμένα, δίκαια και άμεσα».

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