ΣΥΡΙΖΑ: 4 στους 10 πολίτες δεν μπορούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς

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Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, σχολιάζοντας νέα στοιχεία της Eurostat, κατηγορεί την κυβέρνηση ότι οδηγεί τη χώρα σε βαθιά στεγαστική κρίση και διευρύνει το πρόβλημα της ακρίβειας.

Όπως τονίζει, σύμφωνα με τα στοιχεία, σχεδόν το 30% των πολιτών δαπανά το μισό εισόδημά του στο ενοίκιο, ενώ 4 στους 10 αδυνατούν να πληρώσουν βασικούς λογαριασμούς. Το κόμμα υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση αδιαφορεί για την πραγματικότητα και ευνοεί την κερδοσκοπία στην αγορά ακινήτων, αντί να ενισχύει τους ενοικιαστές και τα νοικοκυριά.

Πιο αναλυτικά η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αναφέρει: «Όταν 4 στους 10 δεν μπορούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς, το μόνο που… περισσεύει είναι η κυβερνητική κοροϊδία.

Τα νέα στοιχεία της Eurostat αποκαλύπτουν αυτό που η κυβέρνηση της ΝΔ αρνείται πεισματικά να δει: η Ελλάδα βυθίζεται σε στεγαστική κρίση. Σχεδόν το 30% των πολιτών δίνει τον μισό μισθό σε ενοίκιο, ενώ 4 στους 10 δεν μπορούν πια να πληρώσουν βασικούς λογαριασμούς. Αυτή δεν είναι “αναπτυξιακή έκρηξη”, είναι κοινωνική κατάρρευση.

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη μιλά υποκριτικά για επιτυχίες, την ώρα που τα νοικοκυριά παλεύουν να βγάλουν τον μήνα. Αντί για πολιτική στέγης, προσφέρει φοροελαφρύνσεις στους μεγαλοϊδιοκτήτες και πλήρη ασυλία στην κερδοσκοπία των funds.

Αντί να στηρίζει τους ενοικιαστές, επιμένει να στηρίζει την αγορά ακινήτων. Αντί να μειώνει την ακρίβεια, τη μετατρέπει σε μόνιμη πολιτική.

Η στεγαστική κρίση δεν έπεσε από τον ουρανό. Είναι αποτέλεσμα των επιλογών μιας κυβέρνησης που βλέπει τη στέγη ως πεδίο κερδοσκοπίας και το ρόλο του κράτους ως υπηρέτη της αγοράς. Κάθε της μέτρο αυξάνει τις τιμές αγοράς και εντείνει τη στεγαστική κρίση».

Τέλος, στην ίδια ανακοίνωση ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ προτείνει ως «άμεσα και εφαρμόσιμα μέτρα», τα ακόλουθα:

«Προστασία πρώτης κατοικίας.

Εθνικό πρόγραμμα κοινωνικής κατοικίας με δημιουργία νέων, ανακατασκευή παλαιών κτιρίων και αξιοποίηση περιουσίας Δημοσίου για δημιουργία χιλιάδων προσιτών κατοικιών, ώστε να φτάσουμε τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Πλαφόν στην αύξηση των ενοικίων

Αποτελεσματική ρύθμιση βραχυχρόνιων μισθώσεων.

Παραγωγική golden visa με επενδύσεις που δημιουργούν θέσεις εργασίας και δεν στερούν κατοικίες από τους πολίτες.

Ενίσχυση του επιδόματος στέγασης για νέους, ζευγάρια, μονογονεϊκές οικογένειες και ευάλωτους.

Εθνικό σχέδιο αποκέντρωσης, παραγωγικής ανασυγκρότησης και παροχής στέγης.

Η στέγη είναι θεμελιώδες δικαίωμα.

Με την κυβέρνηση Μητσοτάκη το δικαίωμα στη στέγη και την αξιοπρέπεια καταπατάται καθημερινά.

Για εμάς πρώτα η Κατοικία».