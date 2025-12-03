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Κλιμακώνονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις – Σε κρίσιμο σταυροδρόμι ο κλάδος
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
09:06 - 03 Δεκ 2025

Κλιμακώνονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις – Σε κρίσιμο σταυροδρόμι ο κλάδος

Reporter.gr Newsroom
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Οι αγρότες συνεχίζουν και εντείνουν τα μπλόκα σε κομβικά σημεία της χώρας, αποκλείοντας βασικές οδικές αρτηρίες όπως ο Ε65 και η Εθνική Οδός Αθήνας–Θεσσαλονίκης. Πάνω από 1.000 τρακτέρ βρίσκονται παραταγμένα, ενώ νέα οχήματα ενισχύουν το μπλόκο στη Θεσσαλία. Στον Ε65, στο τμήμα Καλαμπάκας–Αθηνών, έχουν συγκεντρωθεί περίπου 1.500 τρακτέρ, με αποτέλεσμα να είναι κλειστά και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, η οποία διεξάγεται μέσω παρακαμπτηρίων.

Στα Μάλγαρα οι κινητοποιήσεις ενισχύονται. Από το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας έχουν φτάσει οδηγοί φορτηγών ως ένδειξη συμπαράστασης, τονίζοντας ότι μεγάλο μέρος των μεταφερόμενων προϊόντων είναι αγροτικά. Αυτή τη στιγμή το ρεύμα προς Αθήνα παραμένει κλειστό, ενώ αυτό προς Θεσσαλονίκη, που παραμένει ανοιχτό, αναμένεται να κλείσει για κάποιες ώρες. Στη Νίκαια Λάρισσας προστέθηκαν ακόμη 450 αγροτικά οχήματα, ενισχύοντας σημαντικά το μπλόκο.

Οι αγρότες κινητοποιούνται στον απόηχο του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς χιλιάδες παραγωγοί φέρονται να εμπλέκονται και δεν συμπεριλαμβάνονται στους δικαιούχους ενισχύσεων. Παράλληλα, 45.000 αγρότες βρίσκονται υπό έλεγχο και παραμένουν απλήρωτοι, ενώ συνολικά εκτιμάται ότι οι απλήρωτοι παραγωγοί φτάνουν τους 100.000. Καταγράφονται επίσης μειωμένα κονδύλια προκαταβολών κατά 100 εκατομμύρια ευρώ και συσσωρευμένες οφειλές από το 2024.

Η ουσία της κρίσης είναι ότι, με αφετηρία το σκάνδαλο και εξαιτίας της επικείμενης γενικής εκκαθάρισης, ο αγροτικός τομέας βρίσκεται σε κομβικό σημείο. Είτε θα αναμορφωθεί συνολικά και θα εκσυγχρονιστεί, είτε θα συνεχίσει να φθίνει, με σοβαρές επιπτώσεις για την παραγωγή και τη διακίνηση αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων στη χώρα.

Την ίδια ώρα, κυβερνητικοί αξιωματούχοι έχουν προειδοποιήσει τους αγρότες να αποφύγουν κινητοποιήσεις που θα «παγώσουν» άλλες δραστηριότητες, όμως έως τώρα δεν φαίνεται οι αγρότες να υποχωρούν.

{https://exchange.glomex.com/video/v-deoc9pqn0x9d?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

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Τελευταία τροποποίηση στις 03/12/2025 - 09:27
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