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Επιπλέον χρηματοδότηση €240 εκατ. σε ΜμΕ από το Ταμείο Δανείων του ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ
Οικονομία
13:33 - 03 Δεκ 2025

Επιπλέον χρηματοδότηση €240 εκατ. σε ΜμΕ από το Ταμείο Δανείων του ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ

Reporter.gr Newsroom
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Νέα αύξηση 100 εκατ. ευρώ για τους δημόσιους πόρους του Ταμείου Δανείων του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ), η οποία αναμένεται να χρηματοδοτήσει με τη μόχλευση νέα δάνεια συνολικού ύψους 240 εκατ. ευρώ, σηματοδοτεί η σχετική απόφαση που υπέγραψε ο αρμόδιος Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης.

Η πρόσθετη χρηματοδότηση, με πόρους από το Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021-2027, έχει ως στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και τη διεύρυνση της πρόσβασης των ΜμΕ στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Αποτελεί δε, αποτέλεσμα της μεγάλης απήχησης που είχε στην αγορά η προηγούμενη φάση χρηματοδότησης μέσω του Ταμείου Δανείων ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ, γεγονός που αποτυπώθηκε στην πλήρη απορρόφηση των σχετικών πόρων της 3ης φάσης, εντός μιας εβδομάδας.

Σημειώνεται ότι έως σήμερα, στις τρεις προηγούμενες φάσεις του Ταμείου Δανείων, εγκρίθηκαν συνολικά περισσότερα από 2.700 δάνεια, συνολικού ύψους 924 εκατ. ευρώ προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα.

Χαρακτηριστικά του Ταμείου Δανείων ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ:

  • Το Ταμείο Δανείων προσφέρει δάνεια με το 40% του ποσού να χορηγείται άτοκα και με επιδότηση επιτοκίου έως 3% στο υπόλοιπο μέρος (60%) για 2 έτη.
  • Συνολικά, τα δάνεια που παρέχονται μέσω του Ταμείου Δανείων του ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ έχουν μειωμένο επιτόκιο έως και κατά 70% για τα 2 πρώτα χρόνια.
  • Η διάρκεια των δανείων για τα επενδυτικά είναι από 5 έως 12 έτη, με περίοδο χάριτος έως 24 μήνες.
  • Για τα δάνεια κεφαλαίου κίνησης η διάρκεια είναι από 2 έως 5 έτη, με περίοδο χάριτος έως 12 μήνες, κατά την οποία η επιχείρηση δεν αποπληρώνει κεφάλαιο αλλά μόνο τόκους.
  • Τα Δάνεια Κεφαλαίου κίνησης ειδικού σκοπού κυμαίνονται από 10.000 ευρώ έως 500.000 ευρώ και τα Επενδυτικά Δάνεια από 20.000€ έως 8.000.000€

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, υπογράμμισε: « Πιστοί στην στρατηγική επιλογή των κυβερνήσεων του Κυριάκου Μητσοτάκη για στήριξη της επιχειρηματικότητας και των επενδύσεων, και ανταποκρινόμενοι στο μεγάλο ενδιαφέρον της αγοράς για δάνεια μέσω του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙΙ, προχωρούμε στην περαιτέρω ενίσχυση των πόρων του σημαντικού αυτού χρηματοδοτικού εργαλείου της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Και με αυτή την ευκαιρία, τονίζω τη βούληση μας κάθε διαθέσιμος πόρος από τα ευρωπαϊκά και τα εθνικά κονδύλια να κατευθυνθεί στην οικονομία και την κοινωνία, προκειμένου να μειωθεί ακόμα περισσότερο το επενδυτικό κενό που δημιούργησε η κρίση της προηγούμενης δεκαετίας, και κυρίως, να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας με αύξηση των εισοδημάτων των συμπολιτών μας.»

O Γ.Γ. Διαχείρισης Τομεακών Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΕΚΤ Βασίλης Σιαδήμας, σημείωσε: «Η επιτυχία των προηγούμενων φάσεων του ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ και η ταχεία απορρόφηση των πόρων επέβαλαν τη συνέχιση και ενίσχυσή του. Με τη νέα χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 20212027, προσφέρουμε σε χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις τη δυνατότητα πρόσβασης σε προσιτά δάνεια, διευρύνοντας την τραπεζική τους διασύνδεση και στηρίζοντας έμπρακτα την πραγματική οικονομία.»

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Ισμήνη Παπακυρίλλου, τόνισε: «Το ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ αποτελεί σήμερα ένα εξαιρετικά επιτυχημένο πρόγραμμα χρηματοδότησης της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Η πλήρης απορρόφηση των πόρων της 3ης φάσης ενίσχυσης του Ταμείου Δανείων επιβεβαιώνει την αξία και τη χρησιμότητα του στην αγορά. Αποτελεί δέσμευσή μας να παραμένουμε δίπλα στις ελληνικές επιχειρήσεις, παρέχοντάς τους τα απαραίτητα εργαλεία για να επενδύσουν, να αναπτυχθούν και να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους. Οι πόροι από το ΕΣΠΑ-Ανταγωνιστικότητα αξιοποιούνται με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο, δημιουργώντας πραγματική προστιθέμενη αξία στην ελληνική οικονομία.»

Για περισσότερες πληροφορίες και την υποβολή αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να επισκεφθούν την πλατφόρμα KYC («Know Your Customer») της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας στο www.hdb.gr.

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