Θετικός σε κοκαΐνη και αλκοόλ ο 29χρονος που προκάλεσε το φονικό τροχαίο στη Λούτσα

Μεγάλη ποσότητα αλκοόλ και ναρκωτικών (κοκαΐνη) είχε καταναλώσει ο 29χρονος που σκότωσε με το αυτοκίνητό του έναν 24χρονο και τραυμάτισε δύο γυναίκες στην Αρτέμιδα.

Οι τοξικολογικές εξετάσεις, που έγιναν γνωστές το πρωί της Τετάρτης, έδειξαν ότι ο οδηγός είχε κάνει χρήση κοκαΐνης τη μοιραία νύχτα.

Να σημειωθεί ότι από τις αιματολογικές εξετάσεις στις οποίες υπεβλήθη αμέσως μετά το δυστύχημα, ο 29χρονος οδηγός, βρέθηκε να έχει ποσότητα αλκοόλ στο αίμα του 0,63 μικρογραμμάρια ανά λίτρο αίματος (ml/l), με το όριο να είναι στο 0,50ml/l.

To νέο εύρημα των τοξικολογικών εξετάσεων για χρήση κοκαΐνης, εκτός από αλκοόλ, δυσχαιρένει πλέον τη θέση του 29χρονου που καλείται πλέον να δώσει εξήγήσεις για την οδηγική του συμπεριφορά στη Δικαιοσύνη.

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