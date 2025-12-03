Θετικός σε κοκαΐνη και αλκοόλ ο 29χρονος που προκάλεσε το φονικό τροχαίο στη Λούτσα

Οι τοξικολογικές εξετάσεις, που έγιναν γνωστές το πρωί της Τετάρτης, έδειξαν ότι ο οδηγός είχε κάνει χρήση κοκαΐνης τη μοιραία νύχτα.
Να σημειωθεί ότι από τις αιματολογικές εξετάσεις στις οποίες υπεβλήθη αμέσως μετά το δυστύχημα, ο 29χρονος οδηγός, βρέθηκε να έχει ποσότητα αλκοόλ στο αίμα του 0,63 μικρογραμμάρια ανά λίτρο αίματος (ml/l), με το όριο να είναι στο 0,50ml/l.
To νέο εύρημα των τοξικολογικών εξετάσεων για χρήση κοκαΐνης, εκτός από αλκοόλ, δυσχαιρένει πλέον τη θέση του 29χρονου που καλείται πλέον να δώσει εξήγήσεις για την οδηγική του συμπεριφορά στη Δικαιοσύνη.
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