Πιτσιλής στο 18ο Παγκόσμιο Φόρουμ του ΟΟΣΑ: Η Ελλάδα πρωτοπόρος στη φορολογική διαφάνεια

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με τον διοικητή της Γιώργο Πιτσιλή, συμμετείχε ενεργά στην 18η Ολομέλεια του Παγκόσμιου Φόρουμ για τη Φορολογική Διαφάνεια και την Ανταλλαγή Πληροφοριών του ΟΟΣΑ, η οποία διεξάγεται αυτές τις ημέρες στο Νέο Δελχί της Ινδίας.

Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, εκπροσώπησε τη χώρα σε συζήτηση για την πρόοδο της Ελλάδας στην εφαρμογή των διεθνών προτύπων ανταλλαγής πληροφοριών. Στην ομιλία του τόνισε ότι η Ελλάδα είχε από νωρίς υιοθετήσει το κοινό πρότυπο ανταλλαγής πληροφοριών, πραγματοποιώντας ανταλλαγές δεδομένων ήδη από το 2017. Σήμερα, η χώρα διαθέτει πάνω από 80 διμερείς συμφωνίες ανταλλαγής πληροφοριών, ενισχύοντας τη διεθνή συνεργασία στον τομέα της φορολογίας.

Ο κ. Πιτσιλής επεσήμανε τη σημασία της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών για την αύξηση των φορολογικών ελέγχων, τη βελτίωση της ανάλυσης κινδύνου και την ανίχνευση αδήλωτων εισοδημάτων, γεγονός που ενισχύει σημαντικά τη φορολογική συμμόρφωση.

Σχετικά με τη συμβολή της ανταλλαγής πληροφοριών στη βελτίωση της συμμόρφωσης, ο Διοικητής υπογράμμισε: «Τα εργαλεία της φορολογικής διαφάνειας έχουν πλέον γίνει αναπόσπαστο μέρος της καθημερινής λειτουργίας της ΑΑΔΕ. Η Ελλάδα αξιοποιεί, τόσο τις πληροφορίες που λαμβάνει κατόπιν αιτήματος, όσο και τις αυτόματες ροές δεδομένων για αποτελεσματικότερους ελέγχους και ταχύτερη διεκπεραίωση υποθέσεων».

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την καινοτομία στον τομέα της φορολογίας, ο κ. Πιτσιλής παρουσίασε την ελληνική εμπειρία στην πρωτοποριακή συνεργασία με διεθνείς ψηφιακές πλατφόρμες βραχυχρόνιων μισθώσεων, πριν ακόμη θεσπιστεί ευρωπαϊκό ή παγκόσμιο πλαίσιο. Όπως τόνισε: «Το ελληνικό παράδειγμα δείχνει πώς οι εθνικές πρωτοβουλίες μπορούν να αποτελέσουν πρότυπο και μοχλό διαμόρφωσης παγκόσμιας συνεργασίας και βέλτιστων πρακτικών».

Η συμμετοχή της ΑΑΔΕ στην Ολομέλεια αναδεικνύει τη συνεχή δέσμευση της Ελλάδας για προώθηση της φορολογικής διαφάνειας και ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας στον τομέα της ανταλλαγής φορολογικών πληροφοριών, καθιστώντας τη χώρα πρότυπο εφαρμογής βέλτιστων πρακτικών σε παγκόσμιο επίπεδο.