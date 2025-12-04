ΟΔΔΗΧ: Στα €8 δισ. οι εκδόσεις ομολόγων για το 2026 – Πώς θα μειωθεί το χρέος

Το Ελληνικό Δημόσιο αναμένεται να αντλήσει περίπου 8 δισ. ευρώ μέσα στο επόμενο έτος, σύμφωνα με τον σχεδιασμό του επικεφαλής του ΟΔΔΗΧ, Δημήτρη Τσάκωνα. Το ποσό αυτό αφορά μέρος των χρηματοδοτικών αναγκών του 2026 και θα προέλθει από εκδόσεις κρατικών ομολόγων. Υπενθυμίζεται ότι τη φετινή χρονιά η Ελλάδα συγκέντρωσε συνολικά γύρω στα 7,5 δισ. ευρώ.

Για το 2026, ο καθαρός δανεισμός προβλέπεται να αυξηθεί στα 13 δισ. ευρώ, από περίπου 8 δισ. φέτος, καθώς οι συνολικές ταμειακές ανάγκες εκτινάσσονται στα 30,1 δισ. ευρώ — περισσότερο από το διπλάσιο των 14,08 δισ. του 2025.

Πρόωρες αποπληρωμές και χρήση του “μαξιλαριού” ρευστότητας

Η άνοδος των αναγκών οφείλεται, μεταξύ άλλων, και στην κυβερνητική απόφαση —με τη σύμφωνη γνώμη του ESM— να διαθέσει περίπου 5 δισ. ευρώ για την πρόωρη αποπληρωμή διακρατικών δανείων (GLF). Τα ποσά αυτά θα αντληθούν από το διαθέσιμο cash buffer και όχι μέσω νέου δανεισμού. Αντίστοιχα, το 2025 αξιοποιήθηκαν περίπου 5 δισ. ευρώ από το «μαξιλάρι» για την εξόφληση δανείων του Πρώτου Μνημονίου.

Για το νέο έτος, ο μακροπρόθεσμος δανεισμός αναμένεται να διαμορφωθεί στα 12,7 δισ. ευρώ, έναντι 11 δισ. το 2025.

Στρατηγική δανεισμού 2026: σταθερότητα και ενίσχυση του ευρωπαϊκού προφίλ

Οι βασικοί στόχοι της στρατηγικής για το 2026 περιλαμβάνουν:

• συνεχή παρουσία του Ελληνικού Δημοσίου στις διεθνείς αγορές

• εκδόσεις με υψηλή ρευστότητα και ολοκληρωμένη καμπύλη αποδόσεων

• περιορισμό του κόστους δανεισμού

• ενδυνάμωση του κύρους του Δημοσίου ως εκδότη με ευρωπαϊκά χαρακτηριστικά

Παράλληλα, θα αξιοποιηθούν ευκαιρίες στη βραχυπρόθεσμη αγορά, ενώ θα συνεχιστούν οι πρόωρες εξοφλήσεις χρέους, με προοπτική ολοκλήρωσης έως το 2031 — δέκα χρόνια πριν από την τυπική λήξη.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας, Κυριάκος Πιερρακάκης, έχει επισημάνει ότι οι πρόωρες αποπληρωμές «βελτιώνουν τη βιωσιμότητα του χρέους, μειώνουν το κόστος δανεισμού και συμβάλλουν στην ανάκτηση της οικονομικής κυριαρχίας της χώρας».

Το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης αναμένεται το 2026 να υποχωρήσει στα 359,3 δισ. ευρώ, από 362,8 δισ. το 2025 — μια καθαρή μείωση 3,5 δισ. ευρώ. Ωστόσο, τα χρεολύσια του 2026 προβλέπονται αυξημένα στα 8,5 δισ. ευρώ, έναντι 5,5 δισ. την προηγούμενη χρονιά. Παράλληλα, το Δημόσιο Χρέος θα ενισχυθεί κατά 6,7 δισ. ευρώ από τα δάνεια προς επιχειρήσεις του Ταμείου Ανάκαμψης, σε σύγκριση με 3,4 δισ. το 2025.