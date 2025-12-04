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Γεραπετρίτης: Η επιθετικότητα θα πρέπει να αντιμετωπίζεται καθολικά από όλους τους εταίρους της διεθνούς κοινότητας
Πολιτική
12:17 - 04 Δεκ 2025

Γεραπετρίτης: Η επιθετικότητα θα πρέπει να αντιμετωπίζεται καθολικά από όλους τους εταίρους της διεθνούς κοινότητας

Reporter.gr Newsroom
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Τον σημαντικό ρόλο της Ελλάδας στις διεθνείς εξελίξεις τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, κατά την άφιξή του στην 32η Σύνοδο Υπουργών Εξωτερικών του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη.

«Τα τελευταία χρόνια, η Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεντρο των διεθνών εξελίξεων, στον σκληρό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ, καθοριστικός παράγων για την αναβίωση του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη και βεβαίως, στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών» δήλωσε ο Έλληνας ΥΠΕΞ.

Και όπως πρόσθεσε «με πίστη στο Διεθνές Δίκαιο, στη διεθνή πολυμέρεια, σε καιρούς, οι οποίοι είναι οι δυσκολότεροι μεταπολεμικά, η Ελλάδα θα συνεχίσει να είναι ένας πυλώνας σταθερότητας, ένας πυλώνας που θα επιμένει ότι ο αναθεωρητισμός, υπό οποιαδήποτε εκδοχή, δεν έχει καμία θέση στο σύγχρονο κόσμο. Θα επιμένουμε ότι το Διεθνές Δίκαιο θα πρέπει να εφαρμόζεται καθ’ ολοκληρίαν. Η επιθετικότητα θα πρέπει να αντιμετωπίζεται καθολικά από όλους τους εταίρους της διεθνούς κοινότητας.

Η Ελλάδα θα βρίσκεται εδώ σήμερα, στη Βιέννη, στο πλαίσιο του ΟΑΣΕ. Θα συζητήσουμε τις μεγάλες προκλήσεις των καιρών. Ο Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη συγκεντρώνει το σύνολο των ευρωπαϊκών αλλά και πολλών άλλων συμμαχικών χωρών. Είναι το κατάλληλο φόρουμ για να συζητήσουμε ανοιχτά και με ειλικρίνεια για τα θέματα που ταλανίζουν τον κόσμο.

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