UBS: Αύξηση ρεκόρ 8,8% στον αριθμό των δισεκατομμυριούχων το 2025 - Η μεγαλύτερη διαγενεακή μεταβίβαση πλούτου στην ιστορία

Το 2025, ο παγκόσμιος πλούτος των δισεκατομμυριούχων έφτασε σε ιστορικό υψηλό, καθοδηγούμενος από την επιχειρηματική καινοτομία και το μεγαλύτερο κύμα διαγενεακής κληρονομιάς στα χρονικά της συγκεκριμένης έκθεσης.

Η UBS, ο κορυφαίος και πραγματικά παγκόσμιος διαχειριστής πλούτου, ανακοίνωσε σήμερα (4/12) τη δημοσίευση της 11ης Έκθεσης UBS Billionaire Ambitions, η οποία ερεύνησε πελάτες δισεκατομμυριούχους της UBS σε ολόκληρο τον κόσμο σχετικά με τις μοναδικές προκλήσεις και ευκαιρίες που αντιμετωπίζουν.Η φετινή έκθεση εστιάζει στις δυνάμεις που οδηγούν τη δημιουργία παγκόσμιου πλούτου, τον αυξανόμενο ρόλο της κληρονομιάς, καθώς και στις εξελισσόμενες φιλοδοξίες των πιο ισχυρών και επιδραστικών οικογενειών του κόσμου.

«Η έκθεσή μας δείχνει πώς η άνοδος μιας νέας γενιάς δημιουργών και κληρονόμων πλούτου αναδιαμορφώνει το παγκόσμιο τοπίο», δήλωσε ο Benjamin Cavalli, Επικεφαλής Στρατηγικών Πελατών & Παγκόσμιας Συνδεσιμότητας στη UBS Global Wealth Management και Συμπρόεδρος EMEA One UBS.

«Καθώς οι οικογένειες γίνονται πιο διεθνείς και η μεγάλη μεταβίβαση πλούτου επιταχύνεται, η εστίαση μετατοπίζεται από την απλή διατήρηση του πλούτου στην ενδυνάμωση της επόμενης γενιάς προκειμένου να επιτύχει με ανεξαρτησία και υπευθυνότητα. Το γεγονός αυτό επηρεάζει όχι μόνο τον σχεδιασμό της διαδοχής, αλλά και τις φιλανθρωπικές προτεραιότητες και τις μακροπρόθεσμες επενδυτικές αποφάσεις».

«Η κοινότητα των δισεκατομμυριούχων είναι πιο ποικιλόμορφη, δραστήρια και προοδευτική από ποτέ. Ο συνδυασμός επιχειρηματικού πνεύματος και της μεγαλύτερης διαγενεακής μεταβίβασης πλούτου στην ιστορία δημιουργεί νέες ευκαιρίες και προκλήσεις τόσο για τις οικογένειες όσο και για τους διαχειριστές πλούτου», πρόσθεσε ο Cavalli.

«Στη UBS,δεσμευόμαστε να καθοδηγούμε τους πελάτες μας στη σημαντική αυτή μετάβαση και να συνδράμουμε στην προσπάθειά τους να αξιοποιήσουν ευκαιρίες πέρα από τα σύνορα».

Μία νέα γενιά

Το 2025, 196 αυτοδημιούργητοι δισεκατομμυριούχοι πρόσθεσαν 386,5 δισεκατομμύρια δολάρια στον παγκόσμιο πλούτο,φτάνοντάς τον σε επίπεδο ρεκόρ 15,8 τρισεκατομμυρίων δολαρίων.Πρόκειται για τη δεύτερη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση που έχει καταγραφεί στην ιστορία αυτής της έκθεσης. Συνολικά, ο αριθμός των δισεκατομμυριούχων αυξήθηκε κατά 8,8%,από 2.682 σε σχεδόν 3.000. Σε αντίθεση με την αύξηση που προκλήθηκε από τα περιουσιακά στοιχεία μετά την πανδημία το 2021, η συγκεκριμένη αυτή ανάπτυξη οφείλεται στη δημιουργία τολμηρών επιχειρήσεων και τις ρηξικέλευθες επιτυχείς δράσεις. Από το λογισμικό marketing και τη γενετική, έως το υγροποιημένο φυσικό αέριο και τις υποδομές, οι νεωτεριστές αυτοί αναδιαμορφώνουν τη ζήτηση σε μεγάλη κλίμακα, με δισεκατομμυριούχους στις ΗΠΑ και την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού να ηγούνται.

Ενώ οι δισεκατομμυριούχοι που επένδυσαν στον κλάδο της τεχνολογίας είδαν τον πλούτο τους να αυξάνεται κατά 23,8%, η ανάπτυξη στον τομέα των καταναλωτικών και λιανικών αγαθών επιβραδύνθηκε στο 5,3%, καθώς η ευρωπαϊκή βιομηχανία πολυτελείας έχασε έδαφος έναντι των κινεζικών brands. Εντούτοις, ο εν λόγω τομέας παραμένει ο μεγαλύτερος, στα 3,1 τρισεκατομμύρια δολάρια. Η ανάπτυξη βιομηχανικού πλούτου σημείωσε τη γρηγορότερη άνοδο, κατά 27,1% στα 1,7 τρισεκατομμύρια δολάρια, με πάνω από το ένα τέταρτο να προέρχεται από νέους δισεκατομμυριούχους. Ο πλούτος στον χρηματοοικονομικό κλάδο αυξήθηκε κατά 17% στα 2,3 τρισεκατομμύρια δολάρια, λόγω ισχυρών αγορών και ανάκαμψης των κρυπτονομισμάτων, με τους αυτοδημιούργητους δισεκατομμυριούχους να αντιπροσωπεύουν το 80% του συνολικού πλούτου.

Εξίσου επιταχύνεται η μεταβίβαση πλούτου. Το 2025, 91 κληρονόμοι( 64 άνδρες και 27 γυναίκες) κληρονόμησαν το ποσό ρεκόρ των 297,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Με άλλα λόγια, κατά 36% περισσότερα χρήματα από το 2024, παρά το γεγονός ότι λιγότεροι άνθρωποι συνολικά έλαβαν κληρονομιές. Παγκοσμίως, η κληρονομιά ενίσχυσε τον αριθμό των δισεκατομμυριούχων πολλαπλών γενεών, με περίπου 860 δισεκατομμυριούχους να διαχειρίζονται εν συνόλω περιουσιακά στοιχεία αξίας 4,7 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, από 805 με 4,2 τρισεκατομμύρια δολάρια το 2024.

Ανά τον κόσμο, οι δισεκατομμυριούχοι πολλαπλών γενεών επεκτείνονται σιγά-σιγά στις επόμενες γενιές, με τον αριθμό των δισεκατομμυριούχων δεύτερης γενιάς να αυξάνεται κατά 4,6% στην έκθεση του 2025,της τρίτης γενιάς κατά 12,3% και της τέταρτης γενιάς και πέραν αυτής κατά 10%.

Ο μέσος πλούτος των γυναικών συνέχισε επίσης να αυξάνεται το 2025, κατά 8,4% στα 5,2 δισεκατομμύρια δολάρια, δηλαδή περισσότερο από το διπλάσιο του ρυθμού αύξησης των ανδρών (3,2% στα 5,4 δισεκατομμύρια δολάρια). Ενώ οι γυναίκες ανέρχονται πλέον σε 374 δισεκατομμυριούχους έναντι 2.545 ανδρών, τους έχουν ξεπεράσει στη συσσώρευση πλούτου για τέσσερα συνεχόμενα χρόνια.

Αντανακλώντας τη διεθνή και εκτεταμένη νοοτροπία τους, η έκθεση έδειξε επίσης ότι οι δισεκατομμυριούχοι εξακολουθούν να αλλάζουν τόπο κατοικίας, με το 36% να δηλώνει ότι έχει μετακομίσει τουλάχιστον μία φορά και το 9% να σκέφτεται να το πράξει στο μέλλον. Καλύτερη ποιότητα ζωής (36%), σημαντικές γεωπολιτικές ανησυχίες (36%) και η δυνατότητα αποτελεσματικότερης οργάνωσης των φορολογικών υποθέσεων (35%) ήταν οι κύριοι λόγοι που αναφέρθηκαν αναφορικά με το ενδεχόμενο απόφασης μιας μετακόμισης.Η παγκόσμια αυτή τάση μετακίνησης προσθέτει το στοιχείο της πολυπλοκότητας, καθώς οι οικογένειες διαχειρίζονται μία σειρά από διασυνοριακές νομικές, πολιτιστικές και οικονομικές προκλήσεις.

Οικογενειακή δυναμική και επενδυτικές προτεραιότητες

Η γενεακή αλλαγή αναδιαμορφώνει ταυτόχρονα τόσο τη δυναμική της οικογένειας όσο και τις επενδυτικές προτεραιότητες. Τουλάχιστον οκτώ στους δέκα ερωτηθέντες δισεκατομμυριούχους με παιδιά εκφράζουν μάλιστα την επιθυμία οι απόγονοί τους να επιτύχουν αυτόνομα και χωρίς τη δική τους βοήθεια, εκτιμώντας την αξία της ανάπτυξης δεξιοτήτων περισσότερο από την εξάρτηση από την κληρονομιαία περιουσία. Πάνω από τα δύο τρίτα ελπίζουν ότι οι κληρονόμοι τους θα ακολουθήσουν τα δικά τους πάθη και πάνω από τους μισούς θα ήθελαν να χρησιμοποιήσουν τον πλούτο τους για να έχουν θετικό αντίκτυπο στον κόσμο. Σε μια εποχή όπου οι επιχειρηματίες συχνά αναθέτουν σε άλλους επαγγελματίες τη διοίκηση ή πωλούν τις επιχειρήσεις τους αντί να τις μεταβιβάσουν στην επόμενη γενιά,το 43% εξακολουθεί να εύχεται να δει τα παιδιά να αναλαμβάνουν τα ίδια και να αναπτύσσουν την οικογενειακή επιχείρηση, το brand ή τα περιουσιακά στοιχεία, διασφαλίζοντας έτσι τη συνέχιση της οικογενειακής παρακαταθήκης.

Μολονότι οι περισσότεροι δισεκατομμυριούχοι με παιδιά θεωρούν ότι εκείνα μοιράζονται μαζί τους παρόμοιες απόψεις για την κατεύθυνση της οικογενειακής επιχείρησης, του οικογενειακού πλούτου και των φιλανθρωπικών δράσεων, οι δισεκατομμυριούχοι γενικά διαβλέπουν μερικές σημαντικές αλλαγές στις προτεραιότητες. Συνήθως, έχουν την αίσθηση ότι οι νεότερες γενιές εκτιμούν ολιστικές αξίες – αναφέροντας ότι υπολογίζουν και σέβονται περισσότερο την τεχνολογική πρόοδο και καινοτομία, τον τρόπο ζωής και τις επενδύσεις με γενικό αντίκτυπο από ό,τι η δική τους γενιά. Οι ερωτηθέντες προβλέπουν, επίσης, ότι οι νεότερες γενιές θα πρέπει να αντιμετωπίσουν ουκ ολίγες παγκόσμιες προκλήσεις, με το 75% να θεωρεί την τεχνολογία και την Τεχνητή Νοημοσύνη ως μία επείγουσα κοινωνική πρόκληση, ακολουθούμενη από την κλιματική αλλαγή (55%) και τη φτώχεια και ανισότητα (45%).

Όσον αφορά στις επενδυτικές προτεραιότητες, παρά τη μεταβλητότητα της αγοράς το 2025, η Βόρεια Αμερική παραμένει ο κορυφαίος επενδυτικός προορισμός (63%), ακολουθούμενη από τη Δυτική Ευρώπη(40%) και τη «Μεγάλη Κίνα (Greater China)»(34%).Με φόντο την ανανεωμένη εμπιστοσύνη στη Μεγάλη Κίνα και την ευρύτερη περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, το 42% των δισεκατομμυριούχων σχεδιάζει να αυξήσει την έκθεσή του σε μετοχές αναδυόμενων αγορών κατά τους προσεχείς 12 μήνες. Μεταξύ των ανεπτυγμένων αγορών, πάνω από τέσσερις στους δέκα (43%) δισεκατομμυριούχους σκοπεύουν να αυξήσουν την έκθεσή τους, ενώ το 7% επιθυμεί να τη μειώσει.

Πολλοί δισεκατομμυριούχοi έχουν επίσης κατά νου να αυξήσουν την έκθεσή τους σε ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια (άμεσες επενδύσεις και αμοιβαία κεφάλαια/funds of funds), αμοιβαία κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου και υποδομέςτουςεπόμενους12μήνες.Στην κορυφή των ανησυχιών για το επόμενο έτος βρίσκονται οι δασμοί (66%), οι μεγάλες γεωπολιτικές συγκρούσεις (63%) και η αβεβαιότητα πολιτικής (59%).

Με το βλέμμα στο μέλλον, μέσα στις επόμενες δεκαετίες θα δούμε αυξανόμενο αριθμό δισεκατομμυριούχων και εκατομμυριούχων, καθώς η «Μεγάλη Μεταβίβαση Πλούτου» συνεχίζει να επιταχύνεται. Εκτιμάται ότι οι δισεκατομμυριούχοι θα μεταβιβάσουν περίπου 6,9 τρισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως έως το 2040, με τουλάχιστον 5,9 τρισεκατομμύριαδολάριαναπερνούν στην κυριότητα των τέκνωντους– είτεάμεσα, είτεέμμεσα μέσω συζύγων.