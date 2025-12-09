Χριστουγεννιάτικο τραπέζι: Διψήφιες οι αυξήσεις σε κρέας, λαχανικά και γλυκά

«Η αύξηση στην κατεψυγμένη γαλοπούλα εισαγωγής στα σούπερ μάρκετ είναι της τάξης του 28%. Από 4,54 και 4,70 ευρώ το κιλό, φέτος έχει ανέβει στα 5,70 έως 5,90 ευρώ», είπε στο ρ/σ Παραπολιτικά και συνέχισε:
«Το αρνί από 6 έως 6,30 το κιλό, πλέον έχει φτάσει στα 9 - 9,50 ευρώ, δηλαδή βλέπουμε μια αύξηση του 40%. Το ίδιο συμβαίνει και στο κατσίκι. Το μοσχάρι τόσο από τον Έλληνα αγελαδοτρόφο όσο και από τον Γάλλο ή τον Γερμανό ή τον Πολωνό πωλείται στους εμπόρους από 6,50 έως 8€ το κιλό και ανάλογα με το ποιο μέρος θα πάρει ο καταναλωτής φτάνει έως 21€ το κιλό. Στο χοιρινό και το κοτόπουλο είμαστε στα ίδια που ήμασταν και πέρυσι».
Ακολούθως είπε: «Στα λαχανικά και τα φρούτα διαπιστώνουμε αυξήσεις από 20 έως 35%. Ενδεικτικά σας αναφέρω 20% είναι η αύξηση στα ακτινίδια, 35% στα αχλάδια, 30% στα λεμόνια, 33% στα μανταρίνια, 25% στα μαρούλια και 140% στα αγγούρια».
Όσο για τα γλυκά, οι αυξήσεις αγγίζουν το 30%, στα προϊόντα που έχουν σοκολάτα. Η βασιλόπιτα είναι επίσης αυξημένη 20% σε σχέση με πέρυσι».