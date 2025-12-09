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Χριστουγεννιάτικο τραπέζι: Διψήφιες οι αυξήσεις σε κρέας, λαχανικά και γλυκά
Οικονομία
11:08 - 09 Δεκ 2025

Χριστουγεννιάτικο τραπέζι: Διψήφιες οι αυξήσεις σε κρέας, λαχανικά και γλυκά

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, Απόστολος Ραυτόπουλος, έκανε λόγο για μεγάλες αυξήσεις στα προϊόντα που παραδοσιακά υπάρχουν στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι.

«Η αύξηση στην κατεψυγμένη γαλοπούλα εισαγωγής στα σούπερ μάρκετ είναι της τάξης του 28%. Από 4,54 και 4,70 ευρώ το κιλό, φέτος έχει ανέβει στα 5,70 έως 5,90 ευρώ», είπε στο ρ/σ Παραπολιτικά και συνέχισε:

«Το αρνί από 6 έως 6,30 το κιλό, πλέον έχει φτάσει στα 9 - 9,50 ευρώ, δηλαδή βλέπουμε μια αύξηση του 40%. Το ίδιο συμβαίνει και στο κατσίκι. Το μοσχάρι τόσο από τον Έλληνα αγελαδοτρόφο όσο και από τον Γάλλο ή τον Γερμανό ή τον Πολωνό πωλείται στους εμπόρους από 6,50 έως 8€ το κιλό και ανάλογα με το ποιο μέρος θα πάρει ο καταναλωτής φτάνει έως 21€ το κιλό. Στο χοιρινό και το κοτόπουλο είμαστε στα ίδια που ήμασταν και πέρυσι».

Ακολούθως είπε: «Στα λαχανικά και τα φρούτα διαπιστώνουμε αυξήσεις από 20 έως 35%. Ενδεικτικά σας αναφέρω 20% είναι η αύξηση στα ακτινίδια, 35% στα αχλάδια, 30% στα λεμόνια, 33% στα μανταρίνια, 25% στα μαρούλια και 140% στα αγγούρια».

Όσο για τα γλυκά, οι αυξήσεις αγγίζουν το 30%, στα προϊόντα που έχουν σοκολάτα. Η βασιλόπιτα είναι επίσης αυξημένη 20% σε σχέση με πέρυσι».

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