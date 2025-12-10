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ΟΟΣΑ: Οι έμμεσοι φόροι, «πυλώνας» του κρατικού ταμείου στην Ελλάδα
Οικονομία
08:15 - 10 Δεκ 2025

ΟΟΣΑ: Οι έμμεσοι φόροι, «πυλώνας» του κρατικού ταμείου στην Ελλάδα

Γιώργος Αλεξάκης
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Παραμένουν οι έμμεσοι φόροι, που είναι και οι πλέον άδικοι, ο πυλώνας δημοσιομικής ευστάθειας στην Ελλάδα με βάση τον ΟΟΣΑ. Συγκεκριμένα, όπως καταφαίνεται από τα στοιχεία της νέας ετήσια έκθεσης του ΟΟΣΑ για τη φορολόγηση στις χώρες μέλη του, περίπου τα μισά από τα έσοδα προέρχονται από τη φορολογία στην κατανάλωση.

Αναλυτικά, με βάση την έκθεση, το 2024 τα φορολογικά έσοδα της Ελλάδας ανήλθαν στο 39,8% του ΑΕΠ, υψηλότερα από το 38,9% του 2023 και άνω από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ, που διαμορφώθηκε στο 34,1% ,με αποτέλεσμα η Ελλάδα να κατατάσσεται στη 10η θέση ως προς το ύψος της φορολογικής επιβάρυνσης.

Σε διεθνές επίπεδο, παρατηρείται μια σαφής διαφοροποίηση μεταξύ των χωρών του Βορρά και του Νότου. Οι σκανδιναβικές χώρες εμφανίζουν τα υψηλότερα ποσοστά φόρων ως προς το ΑΕΠ – με τη Δανία να ξεπερνά το 45% – αλλά ταυτόχρονα προσφέρουν υψηλής ποιότητας δημόσιες υπηρεσίες και ισχυρό κοινωνικό κράτος. Αντίθετα, χώρες όπως το Μεξικό, η Χιλή και η Τουρκία διατηρούν πολύ χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές, περιορίζοντας όμως και τις παροχές προς τους πολίτες.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία για τη χώρα μας:

1.Η Ελλάδα έχει πολύ υψηλή εξάρτηση από ΦΠΑ και ειδικούς φόρους. Η χώρα μας αντλεί περίπου 40,7% των συνολικών φορολογικών της εσόδων από φόρους κατανάλωσης:

·22,5% από ΦΠΑ

·18,2% από ειδικούς φόρους κατανάλωσης (καύσιμα, καπνός κ.λπ.)

Ο μέσος όρος του ΟΟΣΑ για φόρους κατανάλωσης είναι 31,3%. Η Ελλάδα καταλαμβάνει την 5η θέση μεταξύ των χωρών με τη μεγαλύτερη εξάρτηση από έμμεση φορολογία.

2.Οι ασφαλιστικές εισφορές είναι από τις υψηλότερες στην Ευρώπη

Οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα αντιστοιχούν στο 28,8% των συνολικών φορολογικών εσόδων.

Ο μέσος όρος του ΟΟΣΑ είναι 25,5%, πράγμα που σημαίνει ότι η Ελλάδα έχει:

·βαρύτερο κόστος εργασίας

·μεγαλύτερη πίεση σε εργοδότες και εργαζόμενους

3.Ο φόρος εισοδήματος είναι χαμηλότερος από τον μέσο όρο αφού αντιστοιχεί στο 15,5%των συνολικών γεγονός που δείχνει ότι η Ελλάδα δεν στηρίζεται τόσο στον άμεσο φόρο εισοδήματος όσο άλλες ανεπτυγμένες χώρες.Ο μέσος όρος του ΟΟΣΑ είναι 23,7%.Ενδεικτικά στη Δανία είναι 57,2 % ενώ στη Σουηδία 26,9%

4.Η χώρα μας συγκαταλέγεται στιςχώρες με φορολογικά έσοδα πάνω από 38% του ΑΕΠ.Βρίσκεαι πάνω από χώρες όπως η Γερμανία (38,0%), η Ισπανία (36,7%) και το Ηνωμένο Βασίλειο (34,4%).

5.Διαπιστώνεται μεγάλη εξάρτηση των εσόδων από μισθωτούς και συνταξιούχους

Ο ΟΟΣΑ επισημαίνει ότι τα έσοδα από φόρο εισοδήματος στην Ελλάδα προέρχονται κυρίως από μισθωτούς και συνταξιούχους ενώ τα έσοδα από ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους είναι αναλογικά χαμηλότερα σε σχέση με άλλες χώρες.

6.Η Ελλάδα έχει από τις μεγαλύτερες αυξήσεις φόρων διαχρονικά στον ΟΟΣΑ

Από το 2010 έως το 2024, η Ελλάδα παρουσίασε αύξηση 7,4 ποσοστιαίων μονάδων στον λόγο φόρων προς ΑΕΠ. Πρόκειται για την 3η μεγαλύτερη αύξηση σε όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ, μετά τη Σλοβακία (+7,7 μ.μ.) και την Ιαπωνία (+7,5 μ.μ.). Τα στοιχεία συνδέονται με φορολογική επιβάρυνση των πολιτών κατά την περίοδο των μνημονίων.

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