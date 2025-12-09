Ουκρανικό: Νέες πιέσεις Τραμπ – Μηνύματα αδιαλλαξίας Πούτιν για το Ντονμπάς

Οι συζητήσεις για το ειρηνευτικό σχέδιο που θα δώσει τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία συνεχίζονται, με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να επεξεργάζεται μία αντιπρόταση με τη βοήθεια της Ευρώπης. Εν τω μεταξύ, όμως, ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι συνεχίζουν να ασκούν περισσότερη πίεση στο Κίεβο.

Νέα προθεσμία «μερικών ημερών» έδωσε ο Αμερικανός πρόεδρος στον Ουκρανό ομόλογό του, καλώντας τον να σώσει μία απάντηση στο ειρηνευτικό σχέδιο, χωρίς καν να έχει ακόμη δει την αντιπρόταση του Κιέβου.

Όπως μετέδωσαν οι FT, επικαλούμενοι Αμερικανούς αξιωματούχους, οι απεσταλμένοι του Τραμπ, Γουίτκοφ και Κούσνερ, ασκούν πιέσεις στον Ζελένσκι να δεχτεί ή να απορρίψει το σχέδιο μέσα στις επόμενες ημέρες, προσπαθώντας να λάβουν μία τελική απάντηση.

Στόχος του Αμερικανού προέδρου, σύμφωνα με δημοσιεύματα, είναι οι δύο χώρες να έχουν καταλήξει σε συμφωνία μέχρι τα Χριστούγεννα – πλάνο που δεν φαίνεται ιδιαιτέρως εφικτό να υλοποιηθεί.

Ένας από τους λόγους είναι η στάση της Μόσχας, με τον Βλαντιμίρ Πούτιν να επαναλαμβάνει σήμερα (Τρίτη, 9/12) το αφήγημα του Κρεμλίνου πως η περιοχή του Ντονμπάς «ανήκει ιστορικά» στη Ρωσία.

Μιλώντας στο ρωσικό Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ο Πούτιν υποστήριξε ότι «το Ντονμπάς είναι ρωσική επικράτεια, αυτό είναι ιστορικό γεγονός» και ισχυρίστηκε πως τα ουκρανικά εδάφη που έχει καταλάβει η Μόσχα «ήταν πάντα μέρος της Ρωσίας».

Ο Ζελένσκι, από την άλλη, υπογράμμισε σήμερα ότι, παρόλο ο ίδιος είναι έτοιμος να δείξει στις ΗΠΑ την πρόταση του Κιέβου, όλα εξαρτώνται από τη στάση της Μόσχας και το αν είναι διατεθειμένη να βάλει τέλος στον πόλεμο.

Μετά το νέο τελεσίγραφο Τραμπ, δε, δήλωσε ότι είναι έτοιμος να προχωρήσει σε εκλογές εάν οι ΗΠΑ και η Ευρώπη εγγυηθούν ότι η διαδικασία θα διεξαχθεί με ασφάλεια.