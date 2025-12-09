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Ποινική δίωξη κατά Μπέου και στελεχών της οικονομικής υπηρεσίας Βόλου για απιστία
Ειδήσεις
22:36 - 09 Δεκ 2025

Ποινική δίωξη κατά Μπέου και στελεχών της οικονομικής υπηρεσίας Βόλου για απιστία

Reporter.gr Newsroom
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Ποινική δίωξη για κακουργηματική απιστία ασκήθηκε, μετά από εντολή της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας, σε βάρος του Αχιλλέα Μπέου και υπηρεσιακών παραγόντων της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου Βόλου, με την υπόθεση να περνά πλέον στο στάδιο της τακτικής ανάκρισης.  

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίστηκαν ένα δημοτικό ακίνητο· έναν παραδοσιακό ξενώνα στη Μακρινίτσα. Οι αρχές εξετάζουν τόσο το γεγονός ότι δεν εισπράχθηκαν τα οφειλόμενα μισθώματα όσο και την καθυστέρηση στην έναρξη διαδικασιών έξωσης ή αποβολής του μισθωτή.

Το ακίνητο είχε ενοικιαστεί από την πρώην Κοινότητα Μακρινίτσας σε ιδιωτική εταιρεία, στην οποία μία εκ των εταίρων και διαχειριστών φέρεται να ήταν η σύζυγος στενού συνεργάτη του Αχιλλέα Μπέου.

Μέχρι τις 11.12.2022, η εταιρεία δήλωνε στο ΓΕΜΗ ως έδρα της το συγκεκριμένο ακίνητο, κάτι που δείχνει ότι το ξενοδοχείο λειτουργούσε. Στις 20.3.2023, το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε τη διενέργεια νέας δημοπρασίας για την εκμίσθωσή του, υποστηρίζοντας ότι το ακίνητο «είναι σήμερα κενό».

Ωστόσο, η δημοτική αρχή δεν έδωσε διευκρινίσεις σχετικά με το πότε ακριβώς έπαψε να χρησιμοποιείται το ακίνητο, ποιος ήταν ο μισθωτής, ποιο ήταν το ύψος του μισθώματος, πότε έληξε η σύμβαση, αν υπήρχαν οφειλές και αν αυτές είχαν βεβαιωθεί, ούτε για το αν είχαν καταβληθεί δημοτικά τέλη, τέλη ΔΕΥΑΜΒ ή τέλη κατάληψης κοινόχρηστου χώρου. Επίσης, δεν διευκρινίστηκε αν ο Δήμος είχε κινηθεί για διοικητική αποβολή. Την ίδια ώρα, ούτε οι δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας είχαν ενημερωθεί για τα παραπάνω.

Η υπόθεση έφτασε στη Δικαιοσύνη μετά από μήνυση γνωστού λογιστή του Βόλου, ο οποίος κατήγγειλε κακουργηματική απιστία και παράβαση καθήκοντος κατ’ εξακολούθηση.

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