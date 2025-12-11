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ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 2,5% στον κύκλο εργασιών των ελληνικών επιχειρήσεων τον Οκτώβριο 2025
Οικονομία
12:18 - 11 Δεκ 2025

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 2,5% στον κύκλο εργασιών των ελληνικών επιχειρήσεων τον Οκτώβριο 2025

Reporter.gr Newsroom
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Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει στοιχεία που αφορούν στην εξέλιξη του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων όλων των κλάδων δραστηριότητας της οικονομίας, με ενσωμάτωση των πιο πρόσφατων στοιχείων για τον κύκλο εργασιών από Διοικητικές Πηγές, Οκτωβρίου 2025.

Για το σύνολο των επιχειρήσεων της οικονομίας με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Οκτώβριο 2025 ανήλθε σε 34.486.065 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 2,5% σε σχέση με τον Οκτώβριο 2024, που είχε ανέλθει 33.651.923 χιλ. ευρώ.

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Τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών τον Οκτώβριο 2025 σε σύγκριση με τον Οκτώβριο 2024 παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Επαγγελματικές, Επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες, κατά 15,2%, και τη μικρότερη αύξηση παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία, κατά 0,6%.

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