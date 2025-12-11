Η Ματσάδο υπόσχεται πως θα επιστρέψει στη Βενεζουέλα με το Νόμπελ Ειρήνης παρά τις απαγορεύσεις

Η επικεφαλής της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, που ζει κρυμμένη στην χώρα της, «θα κάνει ό,τι της είναι δυνατόν» για να επιστρέψει στην Βενεζουέλα παρά τους κινδύνους να συλληφθεί, δήλωσε από το Όσλο σήμερα (11/12), την επομένη της βράβευσής της με το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης.

«Ήρθα για να παραλάβω το βραβείο στο όνομα του λαού της Βενεζουέλας και θα το μεταφέρω στην Βενεζουέλα την κατάλληλη στιγμή», δήλωσε η 58χρονη Μαρία Κορίνα Ματσάδο σε επίσκεψή της στο νορβηγικό κοινοβούλιο.

«Δεν θα πω πότε ή πώς θα γίνει αυτό, αλλά θα κάνω ό,τι είναι στις δυνατότητές μου για να μπορέσω να επιστρέψω και επίσης να βάλω τέλος στη τυραννία αυτή πολύ σύντομα», σημείωσε, διαβεβαιώνοντας πως «η δουλειά πρέπει να ολοκληρωθεί» ώστε η δημοκρατία να αποκατασταθεί στην χώρα της.

Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο που έφυγε από την χώρα της υπό μυστηριώδεις συνθήκες για να φθάσει στο Όσλο και να παραλάβει το βραβείο δήλωσε ότι το να βρίσκεται κανείς στην αντιπολίτευση στην χώρα της είναι «πολύ επικίνδυνο».

«Όσοι ζουν στην Βενεζουέλα και λένε την αλήθεια διακινδυνεύουν την ζωή τους», απάντησε όταν ερωτήθηκε σχετικά με τις συνθήκες υπό τις οποίες κατόρθωσε να αναχωρήσει για την Νορβηγία.

Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο θα δώσει συνέντευξη Τύπου στις 12.30 τοπική ώρα (13.30 ώρα Ελλάδος) ανακοίνωσε το Ινστιτούτο Νόμπελ.

Σημειώνεται ότι στην χθεσινή διοργάνωση, παρέλαβε το βραβείο η κόρη της, καθώς - παρόλο που η Ματσάδο κατάφερε να φτάσει στο Όσλο - δεν παρέστη στην τελετή απονομής.