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Μαγική χριστουγεννιάτικη δράση από τα Ευχοστολίδια στο ημίχρονο Παναθηναϊκός ΑKTOR – Πανιώνιος Cosmorama
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
12:08 - 11 Δεκ 2025

Μαγική χριστουγεννιάτικη δράση από τα Ευχοστολίδια στο ημίχρονο Παναθηναϊκός ΑKTOR – Πανιώνιος Cosmorama

Reporter.gr Newsroom
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Το glassfloor«πλημμύρισε» με σαΐτες και παιδικές ευχές που περιμένουν να τις πραγματοποιήσουμε φέτος τις γιορτές

Με εκατοντάδες χάρτινες σαΐτες και παιδικές ευχές γέμισε, την περασμένη Κυριακή, το «σπίτι» του μπασκετικού Παναθηναϊκού. Στο ημίχρονο του αγώνα με τον Πανιώνιο Cosmorama, τα φώτα έσβησαν, το γήπεδο ντύθηκε με τα χρώματα από τα Ευχοστολίδια και δεκάδες παιδιά εμφανίστηκαν στα διαζώματα, εκτοξεύοντας χάρτινες σαΐτες με τις χριστουγεννιάτικες ευχές των παιδιών από «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και την Ένωση «Μαζί για το Παιδί».

Όταν το glass floor πήρε τη μορφή μιας γιγάντιας σαΐτας, η ατμόσφαιρα έγινε ακόμη πιο καθηλωτική, με το μήνυμα από τα Ευχοστολίδια να ηχεί δυνατά: Όλοι μαζί μπορούμε κι εφέτος να πραγματοποιήσουμε τις ευχές χιλιάδων παιδιών που έχουν ανάγκη.

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Δείτε το βίντεο:

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