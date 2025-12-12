Κώτσηρας: Αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος η απάντηση στην ακρίβεια

Στη σημασία της αύξησης του διαθέσιμου εισοδήματος ως βασικής απάντησης στην ακρίβεια στάθηκε ο υφυπουργός Οικονομικών Γιώργος Κώτσηρας, μιλώντας στην ΕΡΤnews. Όπως τόνισε, η κυβέρνηση «ποτέ δεν αρνήθηκε» ότι το πρόβλημα είναι υπαρκτό και σοβαρό και γι’ αυτό έχει αναληφθεί μια «πολυεπίπεδη προσπάθεια» για την αντιμετώπισή του.

Ο κ. Κώτσηρας υπογράμμισε ότι η αύξηση του εισοδήματος των πολιτών μπορεί να προέλθει από διαφορετικές παρεμβάσεις. «Από την 1η Ιανουαρίου 2026 οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι θα δουν στους λογαριασμούς τους τα οφέλη από τη μείωση των φορολογικών συντελεστών αλλά και από τις υπόλοιπες ρυθμίσεις, όπως την προσωπική διαφορά», σημείωσε. Παράλληλα, ανέφερε ότι τόσο ο κατώτατος όσο και ο μέσος μισθός έχουν αυξηθεί, ενώ οι συντάξεις βελτιώνονται σταδιακά «με μεθοδικό και προσεκτικό τρόπο».

Ο υφυπουργός παραδέχθηκε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σημεία που προβληματίζουν την κυβέρνηση ως προς την καθημερινότητα των πολιτών, ωστόσο τόνισε ότι σε μια περίοδο όπου πολλές ευρωπαϊκές χώρες εφαρμόζουν σχεδόν «λιτούς» προϋπολογισμούς, η Ελλάδα έχει καταφέρει να επιστρέφει χρήματα στην κοινωνία. «Ο Έλληνας πολίτης τα βλέπει αυτά στην καθημερινότητά του», είπε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στην εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στη θέση του προέδρου του Eurogroup, ο κ. Κώτσηρας έκανε λόγο για «σημαντική επιβράβευση» των προσπαθειών που έχουν γίνει στην ελληνική οικονομία τα τελευταία χρόνια, τόσο από πλευράς κυβέρνησης όσο και από την ίδια την κοινωνία.

Για τις αγροτικές κινητοποιήσεις και τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Στο ζήτημα των αγροτικών κινητοποιήσεων, ο υφυπουργός χαρακτήρισε «κομβική και αναγκαία μεταρρύθμιση» τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, υπογραμμίζοντας ότι η αλλαγή κρίθηκε απαραίτητη λόγω των προβλημάτων που είχε παρουσιάσει ο οργανισμός.

Τόνισε ότι η κυβέρνηση παραμένει ανοιχτή στον διάλογο, όπως έχει επισημάνει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. «Η προσπάθεια στήριξης των αγροτών είναι συνεχής», είπε, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται τις ανάγκες και τις ανησυχίες τους, αλλά και την ανάγκη η μετάβαση να γίνει ομαλά και με τάξη. Κάλεσε, τέλος, τους ίδιους τους αγρότες να ορίσουν εκπροσώπους και να καταθέσουν τα αιτήματά τους «με συντεταγμένο τρόπο».