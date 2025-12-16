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Ρύθμιση για δάνεια σε ελβετικό φράγκο: Μετατροπή σε ευρώ και «κούρεμα» έως 50%
Οικονομία
19:45 - 16 Δεκ 2025

Ρύθμιση για δάνεια σε ελβετικό φράγκο: Μετατροπή σε ευρώ και «κούρεμα» έως 50%

Reporter.gr Newsroom
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Η Ελλάδα θα παρουσιάσει σύντομα μία πρόταση ρύθμισης για στεγαστικά δάνεια δισεκατομμυρίων ευρώ σε ελβετικό φράγκο, με στόχο την ελάφρυνση χιλιάδων δανειοληπτών που προέκυψε από την εκτόξευση του κόστους αποπληρωμής εξαιτίας των συναλλαγματικών διακυμάνσεων. 

Οι υποχρεώσεις των δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο θα μετατρέπονται σε ευρώ με σταθερό χαμηλό επιτόκιο, ενώ - με βάση τα περιουσιακά τους στοιχεία - θα προβλέπεται και «κούρεμα», καθώς και επιμήκυνση της αποπληρωμής έως και 5 χρόνια. Έτσι, οι δανειολήπτες ελαφρύνονται, τόνισε στη Βουλή ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την ομιλία του στη συζήτηση για τον Προϋπολογισμό, λέγοντας χαρακτηριστικά πως η ρύθμιση αυτή είναι «μία ακόμη απάντηση στα προβλήματα που κληρονομήσαμε από το χθες».

Σημειώνεται ότι περισσότεροι από 50.000 Έλληνες έλαβαν στεγαστικά δάνεια σε ελβετικό φράγκο στα μέσα της δεκαετίας του 2000, προσελκυόμενοι από τα χαμηλότερα επιτόκια.

Σήμερα, είναι αναγκασμένοι να αποπληρώνουν πολύ υψηλότερες δόσεις, καθώς το ελβετικό φράγκο ενισχύθηκε σημαντικά έναντι του ευρώ.

Ρεπορτάζ του Reuters είχε αποκαλύψει νωρίτερα πως έρχεται σχετική ρύθμιση με διακανονισμό που θα περιλαμβάνει «κούρεμα» μεταξύ 15% και 50% στο υπόλοιπο των δανείων, η οποία πρόκειται να ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες, πράγμα που επιβεβαίωσε και ο πρωθυπουργός στη Βουλή το βράδυ της Τρίτης (16/12).

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ο διακανονισμός θα προβλέπει ευνοϊκή μετατροπή των υπολοίπων των δανείων από ελβετικό φράγκο σε ευρώ, με έκπτωση στην ισοτιμία που θα κυμαίνεται από 15% έως 50%, ανάλογα με το εισόδημα των δανειοληπτών. Το συνολικό κόστος για τις ελληνικές τράπεζες θα κυμανθεί μεταξύ 400 εκατ. και 600 εκατ. ευρώ (470,40 εκατ. – 706,56 εκατ. δολάρια), ανάλογα με τον αριθμό των δανείων που έχουν χορηγήσει και τη συμμετοχή των δανειοληπτών.

Σημειώνεται ότι σήμερα, από περίπου 37.000 εναπομείναντα δάνεια σε ελβετικό φράγκο, τα 20.000 βρίσκονται στους ισολογισμούς των τραπεζών, ενώ τα 17.000 είναι μη εξυπηρετούμενα δάνεια που βρίσκονται στα χέρια εταιρειών διαχείρισης πιστώσεων ή έχουν τιτλοποιηθεί μέσω του σχήματος «Ηρακλής» για τη μείωση των κόκκινων δανείων, σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών.

Υπενθυνίζεται ότι πάγιο αίτημα του Συλλόγου Δανειοληπτών σε Ελβετικό Φράγκο (ΣΥΝΑΔΕΦ) είναι ο επανυπολογισμός και αποπληρωμή του δάνειου με την ισοτιμία εκταμίευσης, πράγμα που, όπως τονίζουν, συνέβη σε όλα τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της ΕΕ, με την Ελλάδα να αποτελεί, μέχρι στιγμής, εξαίρεση.

Τελευταία τροποποίηση στις 16/12/2025 - 20:11
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