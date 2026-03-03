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Μητράκος (ΤτΕ): Τα στεγαστικά δάνεια θα μπορούσαν να φτάσουν τα 3 δισ. ευρώ το 2026
Ακίνητα
20:33 - 03 Μαρ 2026

Μητράκος (ΤτΕ): Τα στεγαστικά δάνεια θα μπορούσαν να φτάσουν τα 3 δισ. ευρώ το 2026

Reporter.gr Newsroom
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Με αλματώδεις ρυθμούς αναπτύσσεται η Θεσσαλονίκη, ενώ τα έργα υποδομών προχωρούν σημαντικά. Ακόμη απομένουν βήματα προς ολοκλήρωση, ωστόσο όλα αυτά συντελούν στην ανάπτυξη της αγοράς ακινήτων, τόνισε στον χαιρετισμό του Υφυπουργός Εσωτερικών αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας – Θράκης, Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, στο πλαίσιο της Prodexpo North 2026.

Νομοθεσία και πλειστηριασμοί

Ο Καθηγητής της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Παναγιώτης Γιαννόπουλος, επεσήμανε την ανάγκη τροποποίησης της νομοθεσίας που αφορά τις κατασχέσεις και τους πλειστηριασμούς. Όπως σημείωσε, σήμερα αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο ακίνητα που είναι πρώτη κατοικία για τον οφειλέτη, αξίας έως 50.000 ευρώ, και μεγάλα βιομηχανικά ή ξενοδοχειακά ακίνητα αξίας εκατομμυρίων, κάτι που αποτελεί λάθος. Επιπλέον, ανέφερε πως - σύμφωνα και τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ - το 2024 καταγράφηκαν 15.000 κατασχέσεις και 9.000 πλειστηριασμοί, ρεκόρ των τελευταίων 25 ετών. Ωστόσο, τόνισε πως ο νομοθέτης προχώρησε σε αρκετές θετικές αλλαγές, προς όφελος τόσο των οφειλετών όσο και των αγοραστών.

Η Λίλα Πατεράκη, Chief Real Estate Services Officer της doValue Greece, σημείωσε πως για κάθε 100 ακίνητα, το 20-25% που διαχειρίζεται η εταιρία προωθείται σε πλειστηριασμούς, ενώ επισήμανε πως ήδη μεριμνήσει τράπεζες που χρηματοδοτούν τις σχετικές διαδικασίες..

Τη συζήτηση συντόνισε ο Μάξιμος Καλατζής, Διευθύνων Σύμβουλος της Makt.

Στεγαστικά δάνεια και σταθεροποίηση επιτοκίων

Ο Θεόδωρος Μητράκος, Διευθυντής-Σύμβουλος και πρώην Υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, σημείωσε ότι δεν υπάρχουν πλέον λόγοι παρέμβασης για τα επιτόκια στην Ελλάδα και στην ΕΕ, καθώς σταθεροποιήθηκαν σε ικανοποιητικά επίπεδα. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα στεγαστικά δάνεια από 1,4 δισ. ευρώ το 2024 έφτασαν τα 2,1 δισ. ευρώ το 2025, ενώ εκτίμησε πως μπορούν να φτάσουν φέτος τα 3 δισ. ευρώ. Ωστόσο, εξέφρασε ανησυχία για τις πρόσφατες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την πιθανή επίδρασή τους στα νοικοκυριά και στην αγορά ακινήτων.

Συμβουλευτική και υποστήριξη αγοραστών – πωλητών

Ο Ανδρέας Πρωτόπαπας, Γενικός Διευθυντής της FinTHESIS, σημείωσε πως ο ρόλος της εταιρίας επικεντρώνεται στη συμβουλευτική τόσο για τον αγοραστή όσο και για τον πωλητή ενός ακινήτου, διευκολύνοντας τις διαδικασίες για την συγκρότηση ενός φακέλου, γεγονός που θεωρείται κρίσιμο αφού έτσι οι ενδιαφερόμενοι απαλλάσσονται τους ενδιαφερόμενους από γραφειοκρατικές διαδικασίες με τις τράπεζες για την άντληση των πληροφοριών και τη δημιουργία ενός σεναρίου με μακροχρόνιο ορίζοντα αποπληρωμής ενός δανείου.

Βραχυχρόνιες μισθώσεις και η αγορά ακινήτων

Ο Λευτέρης Ποταμιάνος, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων (ΠΟΣΜΑΣ) σημείωσε πως παρά την εισαγωγή του νέου νόμου για την βραχυχρόνια μίσθωση στην Αθήνα τα τελευταία δύο χρόνια θα «μπορούσαμε να πούμε πως δεν άλλαξε κάτι σημαντικό στην αγορά ακινήτων». Τόνισε επίσης πως, παρά τη σημασία του στεγαστικού ζητήματος για την ελληνική κοινωνία είναι γεγονός πως η ιδιοκατοίκηση έχει μειωθεί σημαντικά την τελευταία 20ετία.

Ο Κώστας Γεωργάκος, Διευθύνων Σύμβουλος και Συνιδρυτής της Prelevits & Georgakos Real Estate, επισήμανε πως μόλις τώρα εφαρμόζεται ο νέος νόμος για την βραχυχρόνια μίσθωση στη Θεσσαλονίκη, αλλά όπως εκτίμησε ο ίδιος δεν πρόκειται να αλλάξει σε τίποτα στην αγορά ακινήτων. Επίσης, επισήμανε την ανάγκη διαλόγου της πολιτείας με την αγορά ώστε να καταγράφονται τα πραγματικά ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο.

Τη συζήτηση συντόνισε η Αντιγόνη Δούναβη, Πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Εκτιμητών.

Χαλκιδική και ανάπτυξη τουρισμού

Σε συζήτηση που ακολούθησε με συντονιστή τον Βασίλη Φωτόπουλο, Associate Director, Hospitality Lead της Colliers Ελλάδας & Κύπρου, οι συμμετέχοντες τόνισαν τη σημασία της φυσικής ομορφιάς και της ενίσχυσης των υποδομών στη Χαλκιδική. Η Ισμήνη Τορνιβούκα, Chief Operating Officer, της TOR Hotel Group, επισήμανε την παράδοση σχεδόν 50 χρόνων του ομίλου της στην παροχή υψηλής ποιότητας ξενοδοχειακών υπηρεσιών στην Ουρανούπολη.

Ο Λάμπης Παχυγιαννάκης, Ανώτερος Διευθυντής Εξαγορών της Sani/Ikos Group, ανέφερε πως η ανάπτυξη των υποδομών, όπωςτο αεροδρόμιο «Μακεδονία» και η βελτίωση του οδικού δικτύου, έχει ενισχύσει σημαντικά τον ξενοδοχειακό τουρισμό, ενώ η Χαλκιδική θα μπορούσε να καταστεί ακόμη ισχυρότερη στον τομέα του luxury τουρισμού.

Ο Αντώνης Πασπάλης, Γενικός Διευθυντής, MERAVIA - Leonardo Limited Edition, τόνισε πως η μοναδική φυσική ομορφιά της Χαλκιδικής σε συνδυασμό με την εγγύτητα στη Θεσσαλονίκη και την ανάπτυξη υποδομών οδηγεί σε καλύτερες μέρες για τον τουρισμό, ειδικά στον τομέα της πολυτελούς φιλοξενίας, και στην επιμήκυνση της τουριστικής σεζόν.

Τελευταία τροποποίηση στις 03/03/2026 - 20:37
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