Δάνεια σε ελβετικό φράγκο: Τι δείχνει νέα μελέτη για τις υπέρογκες επιβαρύνσεις

Καθώς οι συζητήσεις για τη ρύθμιση των δανείων σε ελβετικό φράγκο συνεχίζονται, προκειμένου η τελική πρόταση να είναι έτοιμη στις αρχές του νέου έτους, και εν αναμονή της εκδίκασης 3 συλλογικών αγωγών στις 5 Δεκεμβρίου, ο Σύλλογος Δανειοληπτών (ΣΥΔΑΝΕΦ) έδωσε, την Τετάρτη (26/11), στη δημοσιότητα μερικά από τα στοιχεία της οικονομοτεχνικής μελέτης που εκπονήθηκε κατ’ εντολή του.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με το ΥΠΕΘΟ η νέα ρύθμιση, βάσει της οποίας οι συνεπείς δανειολήπτες θα μπορούν να προχωρήσουν σε «κούρεμα», αναμένεται να μειώσει άμεσα τις δόσεις, σε πολλές περιπτώσεις πάνω από 30%, να σταθεροποιήσει το επιτόκιο και να σταματήσει τις υπερβολικές διακυμάνσεις της ισοτιμίας, να δώσει μακροπρόθεσμη λύση και όχι προσωρινή «ανάσα», ανακουφίζοντας κυρίως τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα που πιέστηκαν περισσότερο και να βάλει τέλος στη μεγάλη αβεβαιότητα που επικρατούσε για χρόνια.

Ωστόσο, ο ΣΥΔΑΝΕΦ συνεχίζει να ζητά τον επανυπολογισμό και αποπληρωμή του δάνειου με την ισοτιμία εκταμίευσης, υποστηρίζοντας πως αυτό συνέβη σε όλα τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της ΕΕ, με την Ελλάδα να αποτελεί εξαίρεση.

Σε αυτό το πλαίσιο, όπως είχαμε γράψει και σε προηγούμενο ρεπορτάζ, ο ΣΥΔΑΝΕΦ ανέθεσε την εκπόνηση μελάτης σε πιστοποιημένη εμπειρογνώμονα, με δεδομένα που αντλήθηκαν από την Τράπεζα της Ελλάδος. Η σχετική μελέτη κατατέθηκε προς τους Υπουργούς Οικονομικών και Δικαιοσύνης καθώς και στον Άρειο Πάγο.

Σύμφωνα με τον Σύλλογο, η μελέτη αυτή επισφραγίζει και ενισχύει με επιστημονικά δεδομένα αυτό που οι δανειολήπτες υποστηρίζουν για πάνω από μία δεκαετία, ότι δηλαδή εξαιτίας της ρήτρας της ισοτιμίας ελβετικού φράγκου-ευρώ, ο δανειολήπτης καλείται να επιστρέψει στην τράπεζα, πέραν των τόκων, παραπάνω κεφάλαιο από αυτό που δανείστηκε.

Πιο αναλυτικά, τα δεδομένα της μελέτης είναι τα εξής:

Το δάνειο σε ευρώ ανέρχεται σε 100.000,00 ευρώ.

Το δάνειο με ρήτρα αποπληρωμής ελβετικού φράγκου CHF ανέρχεται σε 156.000,00 CHF (ισοδύναμου σε 100.000,00 ευρώ - ισοτιμία Τραπέζης Ελλάδος - τιμή αγοράς 1,5660 CHF/EURO - κυμαινόμενη ισοτιμία).

(ισοδύναμου σε - ισοτιμία Τραπέζης Ελλάδος - τιμή αγοράς - κυμαινόμενη ισοτιμία). Το δάνειο με ρήτρα αποπληρωμής ελβετικού φράγκου CHF ανέρχεται σε 156.000,00 CHF (ισοδύναμου σε 100.000,00 ευρώ - ισοτιμία Τραπέζης Ελλάδος - τιμή αγοράς 1,5660 CHF/EURO- σταθερή ισοτιμία).

(ισοδύναμου σε - ισοτιμία Τραπέζης Ελλάδος - τιμή αγοράς CHF/EURO- σταθερή ισοτιμία). Οι εκταμιεύσεις των δανείων έγιναν την 01.01.2006 και η αποπληρωμή τους την 31.12.2025 (αποπληρωμή στην εικοσαετία- ενήμερα ).

και η αποπληρωμή τους την (αποπληρωμή στην εικοσαετία- ). Ισοτιμία εκταμίευσης 1 CHF/1,56 € και ισοτιμία αποπληρωμής 1 CHF/0,92€

Το επιτόκιο για το δάνειο σε ευρώ ορίσθηκε κυμαινόμενο, με επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ΕΚΤ ώστε να ανταποκρίνεται στο μεγαλύτερο ποσοστό των δοθέντων δανείων σε ευρώ. Επιπλέον περιθώριο 2,00% και εισφορά Ν.128/75 ποσοστού 0,12%.

Το επιτόκιο για το δάνειο με ρήτρα αξίας CHF (ελβετικών φράγκων) είναι κυμαινόμενο με επιτόκιο LIBOR CHF μηνιαίας διάρκειας έως 31.12.2021. Μετά την 31.12.2021 παύει να ισχύει το επιτόκιο LIBOR CHF και αντικαθίσταται από το επιτόκιο SARON . Συνεπώς από 01.01.2022 το επιτόκιο για το δάνειο των CHF είναι κυμαινόμενο με επιτόκιο SARON μηνιαίας διάρκειας. Επιπλέον περιθώριο 2,00% και εισφορά Ν.128/75 ποσοστού 0,12%. Το συγκεκριμένο κόστος ανταποκρίνεται στο μεγαλύτερο ποσοστό των δοθέντων δανείων με ρήτρα αποπληρωμής ελβετικού φράγκου.

μηνιαίας διάρκειας έως 31.12.2021. Μετά την 31.12.2021 παύει να ισχύει το επιτόκιο LIBOR CHF και αντικαθίσταται από το επιτόκιο . Συνεπώς από 01.01.2022 το επιτόκιο για το δάνειο των CHF είναι κυμαινόμενο με επιτόκιο SARON μηνιαίας διάρκειας. Επιπλέον περιθώριο 2,00% και εισφορά Ν.128/75 ποσοστού 0,12%. Το συγκεκριμένο κόστος ανταποκρίνεται στο μεγαλύτερο ποσοστό των δοθέντων δανείων με ρήτρα αποπληρωμής ελβετικού φράγκου. Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες ευρωποίησης των δόσεων δεδομένου ότι είναι διαφορετικές για κάθε τράπεζα (τιμή πώλησης μονομερώς οριζόμενη και αόριστη στις υπογραφείσες συμβάσεις) επιλέξαμε να χρησιμοποιήσουμε τις συναλλαγματικές τιμές από τα ημερήσια Δελτία Τιμών της Τραπέζης Ελλάδος.

Συγκριτικά αριθμητικά αποτελέσματα

- Το δάνειο των 100.000,00ευρώ αποπληρώνεται μετά από 20 έτη ενήμερα με επιπλέον ποσό από τόκους 39.359,50 ευρώ, δηλαδή σύνολο αποπληρωμής 139.359,50 ευρώ

- Το δάνειο των 156.000,00 CHF (ισοδύναμου 100.000,00 ευρώ), με κυμαινόμενη ισοτιμία (όπως είναι τα δάνεια σήμερα) , αποπληρώνεται μετά από 20 έτη ενήμερα με το κάτωθι κόστος: Ποσό κεφαλαίου 39.838,85ευρώ πέραν του κεφαλαίου δανείου 100.000,00 ευρώ, σύνολο 139.838,85 ευρώ και ποσό τόκων 32.404,74 ευρώ. Δηλαδή σύνολο αποπληρωμής 172.243,59 ευρώ (κατ΄ελάχιστον εφόσον χρησιμοποιήσαμε τιμή πώλησης δελτίου τραπέζης Ελλάδος και οι συστημικές τράπεζες ορίζουν μονομερώς τις συναλλαγματικές ισοτιμίες ενσωματώνοντας και εμπορικό κέρδος/προμήθεια).

- Το δάνειο των 156.000,00 CHF (ισοδύναμου 100.000,00 ευρώ), με σταθερή ισοτιμία (αιτητικό συλλογικών αγωγών), αποπληρώνεται μετά από 20 έτη ενήμερα με επιπλέον ποσό από τόκους 27.469,89 ευρώ. Δηλαδή σύνολο αποπληρωμής 127.469,89 ευρώ.

Αναλογικά:

Για ένα μέσο χορηγηθέν δάνειο των 200.000 ευρώ:

Α) για δάνειο 200.000 ευρώ, ο δανειοπλήπτης καλείται να επιστρέψει 278.719 ευρώ

Β) για δάνειο ισοδύναμο 200.000 ευρώ (312.000 CHF), ο δανειολήπτης καλείται να επιστρέψει 344.487,18 ευρώ

«Τονίζουμε και πάλι, τα αριθμητικά παραδείγματα είναι κατ’ ελάχιστον , διότι οι συστημικές τράπεζες στις πληρωθείσες δόσεις ενσωματώνουν και άγνωστο στο ύψος του εμπορικό κέρδος/ συναλλαγματική προμήθεια, διαφορετικό σε κάθε τράπεζα», υπογραμμίζει ο Σύλλογος στη σχετική ανακοίνωση.

Επομένως, ο ΣΥΔΑΝΕΦ καταλήγει πως ο δανειολήπτης με ρήτρα αξίας ελβετικού φράγκου καλείται να επιστρέψει στην τράπεζα, πέραν των τόκων, παραπάνω κεφάλαιο από αυτό που δανείστηκε, λόγω της ρήτρας της ισοτιμίας – η οποία σε όλη την Ευρώπη κρίθηκε καταχρηστική και άκυρη δικαστικά, σε συνεργασία με το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ), κατόπιν προώθησης προδικαστικών ερωτημάτων και ενσωμάτωσης της Ευρωπαϊκής νομολογίας σε εθνικό επίπεδο.

Ως εκ τούτου, ο Σύλλογος καλεί τον Άρειο Πάγο στις 5 Δεκεμβρίου να συνεργαστεί με το ΔΕΕ και να κρίνει ένα χρονίζον νομικό ζήτημα και πρόβλημα που πρέπει να επιλυθεί και που έχει αντίκτυπο σε χιλιάδες οικογένειες δανειοληπτών με ρήτρα αξίας ελβετικού φράγκου στην Ελλάδα.

«Μόνο με δικαστική απόφαση μπορεί να σταματήσει και να αποκατασταθεί πλήρως αυτή η διαχρονική καταχρηστικότητα», σημειώνει ο Σύλλογος δανειοληπτών στην ίδια ανακοίνωση.