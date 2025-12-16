Η μεγαλύτερη σύμβαση λεωφορείων στην ιστορία της εταιρείας: Η MAN και η Deutsche Bahn συνάπτουν συμφωνία-πλαίσιο για περισσότερα από 3.000 λεωφορεία

Η MAN Truck & Bus αναδείχθηκε ως ο κύριος προμηθευτής στη μεγαλύτερη σύμβαση λεωφορείων της Deutsche Bahn (DB) στην ιστορία της εταιρείας.

Η MAN Truck & Bus αναδείχθηκε ως ο κύριος προμηθευτής στη μεγαλύτερη σύμβαση λεωφορείων της Deutsche Bahn (DB) στην ιστορία της εταιρείας. Έχει συναφθεί συμφωνία-πλαίσιο με τη Deutsche Bahn για περισσότερα από 3.000 οχήματα για την περίοδο από το 2027 έως το 2032. Ένα σημαντικό ποσοστό των λεωφορείων που θα παραδοθούν θα είναι πλήρως ηλεκτρικά και αυτό αποτελεί ένα ισχυρό μήνυμα στροφής προς τη βιώσιμη κινητικότητα στις τοπικές δημόσιες συγκοινωνίες και ένα ορόσημο για την ηλεκτροκίνηση στη Γερμανία.

«Η νέα συμφωνία-πλαίσιο με τη Deutsche Bahn είναι μια ιστορική σύμβαση για τα λεωφορεία και μια εξαιρετική ψήφος εμπιστοσύνης στα προϊόντα και την ομάδα μας», δηλώνει ο Alexander Vlaskamp, Διευθύνων Σύμβουλος της MAN Truck & Bus. «Το γεγονός ότι ένα σημαντικό ποσοστό των οχημάτων θα είναι πλήρως ηλεκτρικά υπογραμμίζει με εντυπωσιακό τρόπο τη συμβολή της Deutsche Bahn και της MAN στη βιώσιμη μετατροπή των δημόσιων μεταφορών.»

Η συνεργασία μεταξύ των δύο εταιρειών υπάρχει από το 2010 και είναι μία από τις πιο επιτυχημένες συνεργασίες στην παγκόσμια αγορά λεωφορείων. Τα τελευταία 15 χρόνια, σχεδόν 5.000 λεωφορεία MAN έχουν παραδοθεί στη Deutsche Bahn, τα οποία τώρα λειτουργούν αξιόπιστα στις αστικές και υπεραστικές μεταφορές. Με τη νέα συμφωνία-πλαίσιο, η οποία επεκτείνει σημαντικά τη συνεργασία, η Deutsche Bahn μπορεί πλέον να επιλέξει από μια ευρεία γκάμα οχημάτων. Τα λεωφορεία θα χρησιμοποιηθούν από την περιφερειακή θυγατρική μεταφορών DB Regio AG σε όλη τη Γερμανία.

Ο κ.Harmen van Zijderveld, μέλος του διοικητικού συμβουλίου της DB για τις περιφερειακές μεταφορές δήλωσε σχετικά: «Με τα νέα λεωφορεία, οι επιβάτες μας θα συνεχίσουν να φτάνουν στους προορισμούς τους με αξιοπιστία, άνεση και με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον. Οι μακροπρόθεσμες συμβάσεις εγγυώνται ότι θα διαθέτουμε πάντα σύγχρονα οχήματα και θα μπορούμε να συνεχίσουμε να τα αναπτύσσουμε σε στενή συνεργασία με τους κατασκευαστές. Το γεγονός ότι η συντριπτική πλειονότητα των λεωφορείων προέρχεται από κατασκευαστή με έδρα το Μόναχο είναι καλή είδηση για τη Γερμανία ως βιομηχανική περιοχή».

Ο Dennis Affeld, Διευθύνων Σύμβουλος της MAN Truck & Bus Germany, δήλωσε: «Με αυτή τη συμφωνία-πλαίσιο, η Deutsche Bahn λαμβάνει ένα εξαιρετικά ευέλικτο συνολικό πακέτο αποδοτικών οχημάτων ντίζελ, υβριδικών μοντέλων και πλήρως ηλεκτρικών λεωφορείων. Προσφέρουμε την κατάλληλη τεχνολογία για κάθε απαίτηση διαδρομής και ταυτόχρονα συμβάλλουμε στην επίτευξη των κλιματικών στόχων για τα επόμενα χρόνια».

Αποδοτικά οχήματα ντίζελ, καινοτόμα υβριδικά μοντέλα, βιώσιμα ηλεκτρικά λεωφορεία. Τα οχήματα MAN Lion’s Intercity LE σε τρία διαφορετικά μήκη θα παραδοθούν για τις υπεραστικές μεταφορές. Το μοντέλο χαμηλής εισόδου συνδυάζει υψηλή άνεση οδήγησης με αποδοτική κατανάλωση καυσίμου και εντυπωσιάζει με τον μοντέρνο σχεδιασμό και την πρακτική ευελιξία του.

Για τις αστικές μεταφορές, το επίκεντρο είναι η ευέλικτη οικογένεια MAN Lion's City με αποδοτική τεχνολογία κίνησης. Η Deutsche Bahn μπορεί να επιλέξει από μια ευρεία γκάμα λεωφορείων χαμηλού δαπέδου με συμβατικούς κινητήρες ντίζελ ή CNG. Το σύστημα MAN EfficientHybrid υποστηρίζει επιπλέον την οικονομική λειτουργία και συμβάλλει στο χαμηλό κόστος κύκλου ζωής.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην πλήρως ηλεκτρική και βραβευμένη σειρά MAN Lion’s City E. Ένα σημαντικό μέρος των οχημάτων που θα παραδοθούν είναι βιώσιμα αστικά λεωφορεία με ηλεκτρικό κινητήρα μπαταρίας – διαθέσιμα σε εκδόσεις 10, 12 ή 18 μέτρων.

Τα ευέλικτα λεωφορεία 10 μέτρων είναι ιδανικά για στενούς αστικούς χώρους, ενώ η έκδοση 12 μέτρων προσφέρει έναν ισορροπημένο συνδυασμό χώρου, άνεσης και ευελιξίας. Η έκδοση 18 μέτρων είναι ιδανική για πολυσύχναστες διαδρομές με υψηλό αριθμό επιβατών. Με ισχυρούς ηλεκτροκινητήρες και μπαταρίες που κατασκευάζονται εσωτερικά, αθόρυβη λειτουργία και υψηλή χωρητικότητα επιβατών, τα ηλεκτρικά λεωφορεία MAN θέτουν νέα πρότυπα στην αστική ηλεκτρική κινητικότητα.

Με τη συμφωνία-πλαίσιο που καλύπτει την περίοδο από το 2027 έως το 2032, η MAN Truck & Bus και η Deutsche Bahn ενισχύουν τη μακροχρόνια, εμπιστευτική συνεργασία τους και στέλνουν από κοινού ένα σαφές μήνυμα για βιώσιμη, αποδοτική και προσανατολισμένη στο μέλλον κινητικότητα στις δημόσιες μεταφορές επιβατών.