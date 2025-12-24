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Αττική: Αντιπλημμυρικά έργα ύψους €18,5 εκατ. με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ
Οικονομία
14:46 - 24 Δεκ 2025

Αττική: Αντιπλημμυρικά έργα ύψους €18,5 εκατ. με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ

Reporter.gr Newsroom
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Με αποφάσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, σε συνέχεια της συνεργασίας με τον Περιφερειάρχη Αττικής Νίκο Χαρδαλιά, εντάσσεται στο ΕΣΠΑ η ολοκλήρωση έργων αντιπλημμυρικής προστασίας στην Περιφέρεια Αττικής, ύψους 18,5 εκατ. ευρώ.

Συγκεκριμένα:

Α. Εκδόθηκε πρόσκληση για την ολοκλήρωση της διευθέτησης του ρέματος Ξερέα στο Δήμο Κρωπίας και των χειμάρρων Αγ. Ιωάννη και Σαρανταπόταμου στο Θριάσιο Πεδίο. Με την ολοκλήρωση των συγκεκριμένων έργων επιδιώκεται πρωτίστως η προστασία ανθρώπινων ζωών και περιουσιών, αφετέρου η βελτίωση της ανθεκτικότητας υποδομών και περιβάλλοντος, απέναντι σε ακραία καιρικά φαινόμενα. Εκτιμάται ότι η συνολική δημόσια δαπάνη που θα απαιτηθεί για την ολοκλήρωση της δεύτερης φάσης των ανωτέρω έργων ανέρχεται σε περίπου 11.500.000 ευρώ.

Η πράξη εντάσσεται στο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021-2027», συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής και δυνητικός δικαιούχος είναι η Περιφέρεια Αττικής.

Β. Αυξάνεται κατά 7 εκατ. ευρώ ο προϋπολογισμός της δεύτερης φάσης του έργου διευθέτησης του ρέματος Αχαρνών (Καναπίτσα), με αποτέλεσμα πλέον, να διαμορφώνεται στα 20.874.381,84 ευρώ. Με την αύξηση του προϋπολογισμού εξασφαλίζονται οι οικονομικοί πόροι για την ολοκλήρωση του τεχνικού έργου, των απαλλοτριώσεων και των συνοδών αρχαιολογικών εργασιών.

Στόχος του έργου, που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021-2027», είναι η ολοκλήρωση της διευθέτησης του ρέματος σε μήκος δώδεκα χιλιομέτρων, από την εκβολή στον ποταμό Κηφισό έως τους πρόποδες της Πάρνηθας, στους Θρακομακεδόνες. Έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η παροχέτευση των πλημμυρικών απορροών του ρέματος και κατ’ επέκταση η αντιπλημμυρική προστασία της παρακείμενης περιοχής, αλλά και η προστασία της κοίτης του ρέματος, η οποία λόγω της διέλευσής του από αστικοποιημένες περιοχές δέχεται σημαντικές ανθρωπογενείς πιέσεις. Σημαντικά είναι και τα οφέλη για την οικονομική δραστηριότητα στην περιοχή, ιδιαιτέρως για το εμπορικό κέντρο του Δήμου Αχαρνών, αλλά και για τις βιοτεχνίες που είναι εγκατεστημένες κατά μήκος του ρέματος. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής και δικαιούχος είναι η Περιφέρεια Αττικής.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης υπογράμμισε: «Οι συγκεκριμένες αποφάσεις για την ολοκλήρωση κρίσιμων έργων αντιπλημμυρικής προστασίας στην Αττική, εντάσσονται στο ευρύτερο σχέδιο της Κυβέρνησης για την ενίσχυση των υποδομών και την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής κρίσης. Αποτελούν δε, το αποτέλεσμα της εξαιρετικής συνεργασίας με την Περιφέρεια Αττικής και τον Νίκο Χαρδαλιά. Ο χαρακτήρας και η ένταση φυσικών καταστροφών, όπως οι πλημμύρες που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια, απαιτούν σχέδιο, συνεχή και συντονισμένη προσπάθεια. Απαιτούν κάθε διαθέσιμο ευρώ που έχουμε στη διάθεσή μας να κατευθυνθεί μεθοδικά και στοχευμένα στην ενίσχυση της ασφάλειας των συμπολιτών μας, σε ανθεκτικές υποδομές, στη βελτίωση της καθημερινότητας όλων. Σε αυτή την κατεύθυνση εργαζόμαστε με ευθύνη που επιβάλλει το μεγάλο στοίχημα της αντιπλημμυρικής θωράκισης της χώρας και της Αττικής. Σε αυτή την κατεύθυνση συνεχίζουμε να κάνουμε τις δεσμεύσεις μας πράξη.»

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς τόνισε: «Δύο ακόμα κομβικές παρεμβάσεις, που εντάσσονται στο ολιστικό σχεδιασμό μας για την υλοποίηση 54 μεγάλων αντιπλημμυρικών έργων σε όλη την Αττική τα επόμενα χρόνια, μπαίνει πια σε τροχιά υλοποίησης. Θέλω να ευχαριστήσω τον Νίκο Παπαθανάση και την Κυβέρνηση για την εποικοδομητική συνεργασία και τη σταθερή στήριξη της προσπάθειάς μας να θωρακίσουμε την πρωτεύουσα περιφέρεια της χώρας από τις ολοένα και πιο σφοδρές συνέπειες της κλιματικής κρίσης. Η διαρκής συνεργασία της Αυτοδιοίκησης με την Πολιτεία και την επιστημονική κοινότητα, είναι το μόνο εχέγγυο για την επιτυχία της κοινής, εθνικής προσπάθειας για την προστασία της ζωής και των περιουσιών των συμπολιτών μας από φυσικές καταστροφές. Συνεχίζουμε να δουλεύουμε όλοι μαζί, με συνέπεια και πρόγραμμα, αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμη χρηματοδοτική πηγή και χτίζοντας βήμα με το βήμα ασφαλείς, ανθρώπινες και ανθεκτικές γειτονιές στη Μητροπολιτική Αττική μας».

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