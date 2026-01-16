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Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του ΥΠΕΘΟ ανέρχονται σε 167.000 ευρώ
Οικονομία
12:26 - 16 Ιαν 2026

Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του ΥΠΕΘΟ ανέρχονται σε 167.000 ευρώ

Reporter.gr Newsroom
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Στοιχεία που αποτυπώνουν υψηλό επίπεδο δημοσιονομικής υπευθυνότητας, ταχύτητας στις πληρωμές και ενίσχυσης των δημόσιων ταμείων προκύπτουν, σύμφωνα με το ΥΠΕΘΟ, από την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για το 2025, συνολικού ύψους περίπου 1 δισ. ευρώ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΕΘΟ:

•Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Υπουργείου ανέρχονται μόλις σε 167.000 ευρώ.

•Οι πληρωμές πραγματοποιούνται κατά μέσο όρο σε 23 ημέρες, δηλαδή 7 ημέρες νωρίτερα από το ανώτατο όριο των 30 ημερών που προβλέπει η σχετική νομοθεσία. Μετά την παρέλευση αυτού του διαστήματος υπολογίζονται σχετικοί τόκοι υπερημερίας.

•Από το περίπου 1 δισ. ευρώ που καταβλήθηκε, τα 147 εκατ. ευρώ παρακρατήθηκαν μέσω φορολογικών υποχρεώσεων, γεγονός που συνεπάγεται άμεσο όφελος και για τη ρευστότητα των κρατικών ταμείων.

•Παράλληλα, το Υπουργείο προχώρησε σε ουσιαστικό περιορισμό των απευθείας αναθέσεων, μειώνοντάς τον αριθμό από 120 σε 70 για το σύνολο του 2025, ενισχύοντας τη διαφάνεια και τη χρηστή διαχείριση των δημόσιων πόρων.

Τα παραπάνω στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι η εκτέλεση του προϋπολογισμού πραγματοποιείται με συνέπεια κα σεβασμό στο δημόσιο χρήμα, αποφέροντας μετρήσιμα οφέλη για το Δημόσιο.

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