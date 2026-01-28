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ΟΠΕΚΑ: Την Παρασκευή η πληρωμή των προνοιακών επιδομάτων - Οι δικαιούχοι
Οικονομία
16:44 - 28 Ιαν 2026

ΟΠΕΚΑ: Την Παρασκευή η πληρωμή των προνοιακών επιδομάτων - Οι δικαιούχοι

Reporter.gr Newsroom
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Την ερχόμενη Παρασκευή (30/1) θα πραγματοποιηθεί η καταβολή των προνοιακών επιδομάτων για τον μήνα Ιανουάριο, συνολικού ύψους 197.197.732 ευρώ, όπως υπενθύμισαν το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και ο εποπτευόμενος Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).

Συνολικά, οι πληρωμές αφορούν 612.257 δικαιούχους και περιλαμβάνουν τα εξής επιδόματα:

  • Επίδομα Παιδιού: 16.699 δικαιούχοι – 9.229.503 ευρώ

  • Επίδομα Στέγασης: 168.733 δικαιούχοι – 20.075.171 ευρώ

  • Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: 152.765 δικαιούχοι – 35.344.081 ευρώ

  • Αναπηρικά επιδόματα: 203.660 δικαιούχοι – 98.845.447 ευρώ

  • Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής: 493 δικαιούχοι – 172.008 ευρώ

  • Επίδομα Ομογενών: 4.973 δικαιούχοι – 175.818 ευρώ

  • Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων (ν. 1296/1982): 12.276 δικαιούχοι – 4.833.243 ευρώ

  • Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων: 23.000 δικαιούχοι – 9.684.783 ευρώ

  • Έξοδα Κηδείας: 74 δικαιούχοι – 59.141 ευρώ

  • Επίδομα Γέννησης: 9.630 δικαιούχοι – 12.682.700 ευρώ

  • Επίδομα Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών: 59 δικαιούχοι – 27.900 ευρώ

  • Στήριξη για Κόκκινα Δάνεια: 2.408 δικαιούχοι – 201.500 ευρώ

  • Προστατευόμενα τέκνα θυμάτων φυσικών καταστροφών: 18 δικαιούχοι – 18.000 ευρώ

  • Ευάλωτοι οφειλέτες: 366 δικαιούχοι – 38.775 ευρώ

  • Επίδομα Αναδοχής: 615 δικαιούχοι – 478.540 ευρώ

  • Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού: 2.342 δικαιούχοι – 1.883.147 ευρώ

  • Επίδομα Αλληλεγγύης για την Ελληνική Μειονότητα Αλβανίας: 14.138 δικαιούχοι – 3.434.359 ευρώ

  • Επαγγελματίας Ανάδοχος: 8 δικαιούχοι – 13.616 ευρώ

Το συνολικό ποσό των καταβολών ανέρχεται σε 197.197.732 ευρώ.

Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες μπορούν να επισκέπτονται την επίσημη ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ για αναλυτική ενημέρωση σχετικά με τα επιδόματα και τα κριτήρια χορήγησής τους, καθώς και για να διαπιστώσουν τι δικαιούνται.

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