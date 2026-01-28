ΟΠΕΚΑ: Την Παρασκευή η πληρωμή των προνοιακών επιδομάτων - Οι δικαιούχοι

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Την ερχόμενη Παρασκευή (30/1) θα πραγματοποιηθεί η καταβολή των προνοιακών επιδομάτων για τον μήνα Ιανουάριο, συνολικού ύψους 197.197.732 ευρώ, όπως υπενθύμισαν το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και ο εποπτευόμενος Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).

Συνολικά, οι πληρωμές αφορούν 612.257 δικαιούχους και περιλαμβάνουν τα εξής επιδόματα:

Επίδομα Παιδιού : 16.699 δικαιούχοι – 9.229.503 ευρώ

Επίδομα Στέγασης : 168.733 δικαιούχοι – 20.075.171 ευρώ

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα : 152.765 δικαιούχοι – 35.344.081 ευρώ

Αναπηρικά επιδόματα : 203.660 δικαιούχοι – 98.845.447 ευρώ

Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής : 493 δικαιούχοι – 172.008 ευρώ

Επίδομα Ομογενών : 4.973 δικαιούχοι – 175.818 ευρώ

Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων (ν. 1296/1982) : 12.276 δικαιούχοι – 4.833.243 ευρώ

Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων : 23.000 δικαιούχοι – 9.684.783 ευρώ

Έξοδα Κηδείας : 74 δικαιούχοι – 59.141 ευρώ

Επίδομα Γέννησης : 9.630 δικαιούχοι – 12.682.700 ευρώ

Επίδομα Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών : 59 δικαιούχοι – 27.900 ευρώ

Στήριξη για Κόκκινα Δάνεια : 2.408 δικαιούχοι – 201.500 ευρώ

Προστατευόμενα τέκνα θυμάτων φυσικών καταστροφών : 18 δικαιούχοι – 18.000 ευρώ

Ευάλωτοι οφειλέτες : 366 δικαιούχοι – 38.775 ευρώ

Επίδομα Αναδοχής : 615 δικαιούχοι – 478.540 ευρώ

Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού : 2.342 δικαιούχοι – 1.883.147 ευρώ

Επίδομα Αλληλεγγύης για την Ελληνική Μειονότητα Αλβανίας : 14.138 δικαιούχοι – 3.434.359 ευρώ

Επαγγελματίας Ανάδοχος: 8 δικαιούχοι – 13.616 ευρώ

Το συνολικό ποσό των καταβολών ανέρχεται σε 197.197.732 ευρώ.

Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες μπορούν να επισκέπτονται την επίσημη ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ για αναλυτική ενημέρωση σχετικά με τα επιδόματα και τα κριτήρια χορήγησής τους, καθώς και για να διαπιστώσουν τι δικαιούνται.