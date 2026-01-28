Βουλή: Σύγκρουση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ για τα Ίμια – Οι μομφές Λαζαρίδη και η απάντηση Χρηστίδη

Ανέβηκαν οι τόνοι σήμερα (28/1) στη Βουλή, με φόντο την επέτειο για τα 30 χρόνια από την κρίση στα Ίμια και αφορμή τις αναφορές του προέδρου της Νίκης, Δημ. Νατσιού, οι οποίες έβαλαν «φωτιά» στην αίθουσα της Ολομέλειας.

«Εκείνη τη βραδιά υποστείλατε τη σημαία στη βραχονησίδα. Όπως κατήγγειλε ο ναύαρχος Λυμπερής τον ρώτησε ο τότε πρωθυπουργός Σημίτης πόσο σοβαρό το θεωρούσε να πάρει από εκεί την ελληνική σημαία», είπε αρχικά ο κ. Νατσιός, ενώ στη συνέχεια υποστήριξε ότι «δεν έχουμε αναγνωρίσει το μέγεθος της ήττας στα Ίμια, μια μεγάλη εθνική ήττα, που άνοιξε τις πύλες του Αιγαίου».

«Έκτοτε καμία κυβέρνηση δεν αποκατέστησε τη σημαία. Εμείς μιλάμε για ήρεμα νερά και η Άγκυρα απαντά με αμφισβήτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων και αφηγήματα τύπου γαλάζιας πατρίδας», συμπλήρωσε.

Τον λόγο πήρε αμέσως μετά ο βουλευτής της ΝΔ, Μακάριος Λαζαρίδης, ο οποίος είπε πως άκουσε τον κ. Νατσιό «με μεγάλη προσοχή» και σημείωσε πως η τότε κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ «ήταν τραγική, μοιραία και άβουλη οδηγώντας στο ‘γκριζάρισμα’ του Αιγαίου με τις ενέργειες που έκανε εκείνες τις ημέρες».

Υπεραμύνθηκε, δε, των πολιτικών της σημερινής κυβέρνησης, λέγοντας ότι μεγάλωσε την Ελλάδα και ότι έχει την έχει θωρακίσει με υπερσύγχρονα οπλικά συστήματα.

Να ανακαλέσει όσα αδιανόητα είπε περί γκριζαρίσματος των Ιμίων – Να πάρει θέση η κυβέρνηση

Με το κλίμα να είναι ήδη τεταμένο, τον λόγο πήρε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Χρηστίδης, ο οποίος σε έντονο ύφος, κάλεσε τον κ. Λαζαρίδη να ανακαλέσει.

Ο κ. Χρηστίδης σημείωσε: «Με πολύ μεγάλη λύπη ακούω να αναπαράγονται, μέσα στην αίθουσα, αντιλήψεις περί προδοσίας, εθνικών μειοδοτών και μαθημάτων πατριωτισμού, τα οποία δεν τα έχουμε ανάγκη».

«Δεν μπορεί, κύριε πρόεδρε, κανείς να αμφισβητήσει, σε αυτή εδώ την αίθουσα, τον πατριωτισμό κανενός. Ειδικά μετά από 30 χρόνια από μια στιγμή, η οποία, νομίζω ότι μας έχει στιγματίσει όλους, μεγαλύτερους και μικρότερους σε ηλικία, οι οποίοι καταλαβαίνουμε όλοι πολύ καλά τι συνέβη εκείνο το τραγικό βράδυ», συμπλήρωσε και τόνισε πως η κυβέρνηση θα πρέπει να πάρει θέσει σχετικά με τις αιτιάσεις του κ. Λαζαρίδη περί «γκριζαρίσματος» των Ιμίων.

«Πριν από πέντε λεπτά, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της ΝΔ αναφέρθηκε σε γκριζάρισμα των Ιμίων.

Επειδή εμείς αλλά και ολόκληρος ο ελληνικός λαός αντιλαμβάνεται ότι τα Ίμια είναι ελληνική επικράτεια, και αυτό είναι κάτι αδιαμφισβήτητο, το έχουν υπερασπιστεί εκατομμύρια Ελλήνων με το αίμα τους, και χιλιάδες πολίτες στο εσωτερικό και το εξωτερικό της χώρας, θα του ζητήσω να ανακαλέσει αυτό το τραγικό το οποίο είπε και το οποίο εύχομαι να μην πάρει άλλη έκταση εκτός ελληνικής επικράτειας», είπε ο κ. Χρηστίδης στη συνέχεια και προσέθεσε:

«Προφανώς ο κ. Λαζαρίδης δεν ξέρει τι λέει και του δίνουμε μια ευκαιρία να πάρει πίσω αυτό που είπε, δεν έχει καταλάβει τι έχει πει. Αυτά τα λεγόμενα δεν πρέπει να καταγραφούν στα πρακτικά.

Σας ζητώ, κύριε Λαζαρίδη, και το ζητώ και από την ελληνική κυβέρνηση, αυτό το οποίο είπατε να το πάρετε πίσω.»

Ήταν τραγικοί, μοιραίοι και άβουλοι – Μας οδήγησαν σε «γαλάζιες πατρίδες»

Ο κ. Λαζαρίδης, ωστόσο, όχι απλώς δεν ανακάλεσε, αλλά επέμεινε στους ισχυρισμούς του, απαντώντας: «Εκείνες τις μοιραίες μέρες και νύχτες που έχω ζήσει από κοντά ως στρατιωτικός συντάκτης η κυβέρνηση Σημίτη, οι Αρσένης και Πάγκαλος ήταν τραγικοί, μοιραίοι και άβουλοι. Έδωσαν την ευκαιρία στη Τουρκία να μιλάει για γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο και να μας οδηγήσετε στις γαλάζιες πατρίδες».

Ο κ. Χρηστίδης κάλεσε εκ νέου τον βουλευτή της ΝΔ να ανακαλέσει, ενώ σημείωσε ότι το ΠΑΣΟΚ του έδωσε τον χρόνο να «ζητήσει να σβηστούν από τα πρακτικά όσα ανέφερε περι γκριζαρίσματος των Ιμίων»· αντιλήψεις – όπως είπε – που «δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα, με αυτό που συμβαίνει, αντιλήψεις που προσβάλλουν διαδοχικές κυβερνήσεις, οι οποίες ποτέ δεν υιοθέτησαν τις πιο βρώμικες πρακτικές προπαγάνδας του κινδύνου εξ ανατολών».

Συνεχίζοντας σε έντονο ύφος κατά του Μακάριου Λαζαρίδη, ο κ. Χρηστίδης υποστήριξε ότι «προφανώς θέλει να ξεκαθαρίσει τα εσωτερικά της Νέας Δημοκρατίας και γι’ αυτό τον ακούμε να επιτίθεται σε μία σειρά προσώπων που υπηρέτησαν τις κυβερνήσεις Σημίτη και που σήμερα μοιράζεται τα ίδια έδρανα».

«Εγώ όμως δεν είμαι εδώ σήμερα, κυρία Υπουργέ, για να μετατρέψω τέτοια ζητήματα σε ζητήματα φτηνής εσωτερικής αντιπαράθεσης. Είμαι εδώ γιατί δεν μπορώ να αποδεχτώ ότι στο πλαίσιο της κομματικής πίεσης που νιώθει ο κ. Λαζαρίδης, όλα θα γίνουν ίσιωμα. Ότι τα εθνικά μας θέματα και αυτό το οποίο συνέβη τριάντα χρόνια πριν στα Ίμια, μπορούν να ευτελιστούν από έναν βουλευτή της κυβερνητικής πλειοψηφίας με τον τρόπο που τα ευτέλισε ο κ. Λαζαρίδης», υπογράμμισε ακόμη.

Χαρακτήρισε, δε, την αντίληψη του κ. Λαζαρίδη ως «ανεπίτρεπτη» και «αδιανόητη εθνικά» και κάλεσε εκ νέου την κυβέρνηση να τοποθετηθεί και τον ίδιο να ζητήσει να διαγραφούν από τα πρακτικά της Βουλής οι εκφράσεις που χρησιμοποίησε και «θα στιγματίζουν δια παντός τη Νέα Δημοκρατία».

«Εμείς εδώ δεν ερχόμαστε να τα βάλουμε όλα στο μέτωπο ενός εθνικού διχασμού ανάμεσα σε προδότες και πατριώτες, ανάμεσα σε κυβερνήσεις που έδωσαν μάχες για να μπει η Κύπρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν κάποιοι είχαν άλλου τύπου σχεδιασμούς, ανάμεσα σε πολιτικούς οι οποίοι έδωσαν μάχες από πολλά και διαφορετικά μετερίζια», τόνισε ακόμη ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και επέμεινε πως μέχρι τη λήξη της συνεδρίασης ο κ. Λαζαρίδης θα πρέπει να έχει ανακαλέσει όσα είπε, τα οποία – όπως υπογράμμισε – «δεν έχουν ακουστεί ποτέ στο ελληνικό Κοινοβούλιο» και «είναι ντροπιαστικά ακόμη και για υπουργούς, κάποιοι από τους οποίους έχουν φύγει από την ζωή».

Η στάση των άλλων κομμάτων

Στην αντιπαράθεση πήραν θέση και τα υπόλοιπα κόμματα, με τον Αλ. Καζαμία από την Πλεύση Ελευθερίας να κάνει λόγο για «χυδαία ακροδεξιά και λαϊκίστικη ρητορική» και να υποστηρίζει πως ο βουλευτής της ΝΔ «εξαπολύει κατηγορίες δεξιά και αριστερά και συμπεριφέρεται σαν τιμητής του πατριωτισμού».

Παράλληλα, η Έφη Αχτσιόγλου από τη Νέα Αριστερά σημείωσε ότι πρόκειται για «πατριδοκάπηλη ρητορεία», για «μία στάση που οδηγεί σε επικίνδυνα νερά τη συζήτηση στο κοινοβούλιο. Τόσο διχαστική στάση δεν μπορεί να δικαιολογηθεί από πολιτικούς ανταγωνισμούς».