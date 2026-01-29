ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΤτΕ: Αλμα €2,47 δισ. στις καταθέσεις νοικοκυριών τον Δεκέμβριο 2025
Οικονομία
13:42 - 29 Ιαν 2026

ΤτΕ: Αλμα €2,47 δισ. στις καταθέσεις νοικοκυριών τον Δεκέμβριο 2025

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Oι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκαν κατά 6,325 δισ. ευρώ, τον Δεκέμβριο του 2025, έναντι αύξησης κατά 1,032 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Αύξηση κατά 2,475 δισ. ευρώ παρουσίασαν οι καταθέσεις των νοικοκυριών. Άνοδος και για τα επιχειρηματικά δάνεια.
  1. Χρηματοδότηση της εγχώριας οικονομίας

H μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης ήταν θετική κατά 4.632 εκατ. ευρώ, τον Δεκέμβριο του 2025, έναντι θετικής καθαρής ροής 1.827 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Ι.1 Χρηματοδότηση της γενικής κυβέρνησης

Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τη γενική κυβέρνηση, τον Δεκέμβριο του 2025, ήταν θετική κατά 756 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 524 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης της γενικής κυβέρνησης διαμορφώθηκε στο 1,6% από 1,4% τον προηγούμενο μήνα.

Ι.2 Χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα

Τον Δεκέμβριο του 2025, o ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκε στο 7,9% από 7,2% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης προς τον ιδιωτικό τομέα ήταν θετική κατά 3.876 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 1.303 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Ι.2.1 Χρηματοδότηση των επιχειρήσεων

Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις, τον Δεκέμβριο του 2025, ήταν θετική κατά 3.672 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 1.167 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε στο 10,7% από 9,9% τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων (ΜΧΕ) αυξήθηκε στο 11,3% από 9,6% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν θετική κατά 3.298 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 697 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων μειώθηκε στο 6,6% από 12,3% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν θετική κατά 373 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 470 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Ι.2.2 Χρηματοδότηση των ελεύθερων επαγγελματιών, αγροτών και ατομικών επιχειρήσεων

Τον Δεκέμβριο του 2025, η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις ήταν θετική κατά 87 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 3 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής τους διαμορφώθηκε στο -1,2%, από -0,8% τον προηγούμενο μήνα.

Ι.2.3 Χρηματοδότηση των ιδιωτών και ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων

Θετική κατά 118 εκατ. ευρώ ήταν η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, τον Δεκέμβριο του 2025, έναντι θετικής καθαρής ροής 139 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής τους διαμορφώθηκε στο 2,2% από 2,0% τον προηγούμενο μήνα.

  1. Καταθέσεις της εγχώριας οικονομίας στα εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα

H μηνιαία καθαρή ροή του συνόλου των καταθέσεων ήταν θετική κατά 6.020 εκατ. ευρώ, τον Δεκέμβριο του 2025, έναντι θετικής καθαρής ροής 1.516 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

ΙΙ.1 Καταθέσεις από τη γενική κυβέρνηση

Μείωση κατά 305 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, τον Δεκέμβριο του 2025, οι καταθέσεις της γενικής κυβέρνησης, έναντι αύξησης κατά 485 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε στο 13,9% από 12,8% τον προηγούμενο μήνα.

ΙΙ.2 Καταθέσεις από τον ιδιωτικό τομέα

Οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκαν κατά 6.325 εκατ. ευρώ, τον Δεκέμβριο του 2025, έναντι αύξησης κατά 1.032 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε στο 5,1% από 4,9% τον προηγούμενο μήνα.

ΙΙ.2.1 Καταθέσεις από επιχειρήσεις

Αύξηση κατά 3.851 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, τον Δεκέμβριο του 2025, οι καταθέσεις των επιχειρήσεων, έναντι αύξησης κατά 90 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε στο 9,6% από 8,7% τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, οι καταθέσεις των MXE αυξήθηκαν κατά 4.056 εκατ. ευρώ, έναντι αύξησης κατά 107 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Οι καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων μειώθηκαν κατά 205 εκατ. ευρώ, έναντι μείωσης κατά 17 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

ΙΙ.2.2 Καταθέσεις από νοικοκυριά και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα

Αύξηση κατά 2.475 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, τον Δεκέμβριο του 2025, οι καταθέσεις των νοικοκυριών και των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων, έναντι αύξησης κατά 941 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε στο 3,5% από 3,6% τον προηγούμενο μήνα.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Παράταση - ανάσα για περισσότερες από 400 επιχειρήσεις στο «Εξοικονομώ – Επιχειρώ»
Επιχειρήσεις

Παράταση - ανάσα για περισσότερες από 400 επιχειρήσεις στο «Εξοικονομώ – Επιχειρώ»

ΒΙΟΤΕΡ: Στο Πρωτοδικείο η νέα Συμφωνία Εξυγίανσης
Ανακοινώσεις

ΒΙΟΤΕΡ: Στο Πρωτοδικείο η νέα Συμφωνία Εξυγίανσης

Έρευνα ΕΕΑ-Pulse: Η ακρίβεια «γονατίζει» τα νοικοκυριά – Μείωση ΦΠΑ και ΕΦΚ ζητούν 8 στους 10
Οικονομία

Έρευνα ΕΕΑ-Pulse: Η ακρίβεια «γονατίζει» τα νοικοκυριά – Μείωση ΦΠΑ και ΕΦΚ ζητούν 8 στους 10

Τα μέτρα για τους πυρόπληκτους της Δυτικής Αττικής - Τι ισχύει για τις επιχειρήσεις
Πολιτική

Τα μέτρα για τους πυρόπληκτους της Δυτικής Αττικής - Τι ισχύει για τις επιχειρήσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
11/08/2026 - 15:10

Χαλκιδική: Απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς

Ειδήσεις
11/08/2026 - 14:50

Σικελία: Έντονη ηφαιστειακή δραστηριότητα στην Αίτνα - Προβλήματα στις αερομεταφορές

Ανεμοδείκτης
11/08/2026 - 14:35

Πολιτικοί αρχηγοί: Βουτιές με το μυαλό στη ΔΕΘ

Ειδήσεις
11/08/2026 - 14:13

Στήριξη Τραμπ σε Ινφαντίνο εν μέσω πιέσεων να παραιτηθεί από την ηγεσία της FIFA

Ειδήσεις
11/08/2026 - 13:58

Βρετανία: Το Χίθροου έχασε την ευρωπαϊκή πρωτιά από την Κωνσταντινούπολη - Ξεκάθαρη η ανάγκη για επέκταση

Πολιτική
11/08/2026 - 13:40

ΠΑΣΟΚ για Ταμείο Ανάκαμψης και Ελλάδα 2.0: Χαμένη ευκαιρία για την οικογένεια και το παιδί (video)

Ειδήσεις
11/08/2026 - 13:30

Πλήγμα των Χούθι κατά πλοίου στο Μπαμπ ελ Μαντέμπ - Τρεις νεκροί

Εμπορεύματα
11/08/2026 - 13:21

Άνοδος +2% στο πετρέλαιο καθώς εξασθενούν οι ελπίδες για συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν - Κοντά στα $90 το Brent

Ειδήσεις
11/08/2026 - 12:42

Συρία: Δικαστήριο καταδίκασε ερήμην σε θάνατο τον Άσαντ για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας

Ειδήσεις
11/08/2026 - 12:25

Politico: Το «γερασμένο» ηλεκτρικό δίκτυο υπεύθυνο για δυσανάλογα μεγάλο ποσοστό πυρκαγιών στην Ελλάδα

Ειδήσεις
11/08/2026 - 11:57

ΗΠΑ: Eφετείο ανοίγει τον δρόμο για χιλιάδες αγωγές κατά των Meta, Google, TikTok και Snapchat

Σχόλια Αγοράς
11/08/2026 - 11:44

Χρηματιστήριο: Οι 10 μετοχές που «παρακολουθεί» η Κύκλος Χρηματιστηριακή

Ειδήσεις
11/08/2026 - 11:30

Intel: Αυξάνει στα $20 δισ. την έκδοση μετοχών για χρηματοδότηση της ζήτησης για AI

Επιχειρήσεις
11/08/2026 - 11:23

Καλοκαίρι και εφοδιαστική αλυσίδα: Γιατί η συσκευασία αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία

Ειδήσεις
11/08/2026 - 11:07

Ζελένσκι: Η Ρωσία βομβάρδισε την Ουκρανία με βορειοκορεατικούς πυραύλους

Επιχειρήσεις
11/08/2026 - 10:52

ΔΕΗ: Αποκτά το Prime Status της ISS STOXX με νέα αναβάθμιση στην αξιολόγηση ESG

Τεχνολογία
11/08/2026 - 10:48

Το μανιφέστο του Μαρκ Ζάκερμπεργκ υπόσχεται να «σώσει» την Αμερική με την Τεχνητή Νοημοσύνη

Χρηματιστήρια
11/08/2026 - 10:42

Μικτή εικόνα στις ευρωαγορές - Άνοδος για τις πετρελαϊκές και ενεργειακές εταιρείες

Ειδήσεις
11/08/2026 - 10:26

ifo: Οι γερμανικές επιχειρήσεις κάνουν ελάχιστα για τον περιορισμό της τεχνολογικής εξάρτησης από τις ΗΠΑ

Ειδήσεις
11/08/2026 - 10:22

Ο Τραμπ έφυγε κρυφά από την Τουρκία εν μέσω ιρανικής απειλής - Το σχέδιο διαφυγής με κοντέινερ τροφοδοσίας

Αναλύσεις
11/08/2026 - 10:15

ΧΑ: Πλησιέστερη ισχυρή στήριξη πέριξ των 2570 μονάδων στο σενάριο υποχώρησης του ΓΔ

Χρηματιστήρια
11/08/2026 - 10:03

Μικτά πρόσημα στην Ασία λόγω ανησυχιών για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
11/08/2026 - 09:40

Ούζο Βαρβαγιάννη: Με όχημα την εξωστρέφεια, η παράδοση 166 ετών συναντά τις νέες αγορές

Ειδήσεις
11/08/2026 - 09:35

Τα κράτη του Κόλπου αποδέχονται μια νέα πραγματικότητα στα Στενά του Ορμούζ: Το Ιράν έχει τον έλεγχο

Επιχειρήσεις
11/08/2026 - 09:34

Αγροτικές περιοχές: Πρωτοβουλία για την ενδυνάμωση και την απασχόληση 500 νέων

Ναυτιλία
11/08/2026 - 09:27

Η Star Bulk Carriers ακύρωσε τη συμφωνία αγοράς πλοίων με την Diana Shipping

Ειδήσεις
11/08/2026 - 09:11

Τουλάχιστον 132 νεκροί από τον ισχυρότερο σεισμό που έχει σημειωθεί στην Κολομβία εδώ και χρόνια

Magazino
11/08/2026 - 08:30

Nίκος Καλογερόπουλος (1952-2026): Η αναχώρηση ενός ασυμβίβαστου

Ναυτιλία
11/08/2026 - 08:25

Ελληνική ακτοπλοΐα: Ώρα αποφάσεων για στόλο και χρηματοδότηση

Επιχειρήσεις
11/08/2026 - 08:21

Η UniCredit «χτυπά» τη Commerzbank – Στο βάθος η τραπεζική ενοποίηση της Ευρώπης

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ