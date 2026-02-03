ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ: Ασφυξία στα ελληνικά νοικοκυριά - Δεν «βγαίνει» ο μήνας για 6 στους 10

Σε διαρκή και εντεινόμενη πίεση βρίσκονται τα εισοδήματα των ελληνικών νοικοκυριών, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ετήσιας έρευνας του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ για το 2025. Η ακρίβεια σε τρόφιμα, ενέργεια και καύσιμα συνεχίζει να διαβρώνει το διαθέσιμο εισόδημα, με τις οικονομικές δυσκολίες να μην περιορίζονται πλέον στα χαμηλά εισοδηματικά στρώματα, αλλά να επεκτείνονται πλέον και στα μεσαία.

Η 14η κατά σειρά ετήσια έρευνα του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ για το εισόδημα και τις δαπάνες διαβίωσης καταγράφει μια ανησυχητική εικόνα, καθώς οι πληθωριστικές πιέσεις λειτουργούν σωρευτικά, εξαντλώντας τις αντοχές όλο και περισσότερων νοικοκυριών.

Αρνητικό ρεκόρ στην επάρκεια εισοδήματος

Ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι το εύρημα ότι έξι στα δέκα νοικοκυριά δηλώνουν πως το μηνιαίο τους εισόδημα δεν επαρκεί μέχρι το τέλος του μήνα. Κατά μέσο όρο, το εισόδημα καλύπτει μόλις 18 ημέρες, γεγονός που συνιστά αρνητικό ρεκόρ σε σχέση με τα προηγούμενα έτη της έρευνας.

Την ίδια στιγμή, πάνω από τα μισά νοικοκυριά αναγκάζονται να περιορίσουν δαπάνες ακόμη και για βασικές ανάγκες, ενώ η δυνατότητα αποταμίευσης εμφανίζεται σχεδόν ανύπαρκτη. Οι αυξημένες τιμές σε βασικά αγαθά συμπιέζουν περαιτέρω το διαθέσιμο εισόδημα, οδηγώντας σε περικοπές κυρίως σε δαπάνες ψυχαγωγίας και ένδυσης.

Έντονες ανισότητες και αυξανόμενη απαισιοδοξία

Η έρευνα αναδεικνύει επίσης τη διατήρηση έντονων κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων. Τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα και τα μονοπρόσωπα νοικοκυριά αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες δυσκολίες, ενώ ενισχύεται η απαισιοδοξία για την οικονομική πορεία του επόμενου έτους.

Σε αυτό το περιβάλλον, τα υφιστάμενα μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας αξιολογούνται ως ανεπαρκή. Όπως επισημαίνεται, απαιτούνται λύσεις δομικού χαρακτήρα, όπως ουσιαστικές αυξήσεις μισθών, φορολογικές ελαφρύνσεις και αποτελεσματικός έλεγχος των τιμών, ώστε να ενισχυθεί πραγματικά το εισόδημα και η οικονομική ασφάλεια των νοικοκυριών.

Τα βασικά συμπεράσματα της έρευνας

Σύμφωνα με τη ΓΣΕΒΕΕ, το κεντρικό συμπέρασμα είναι ότι οι πιέσεις στο εισόδημα των ελληνικών νοικοκυριών όχι μόνο εντείνονται, αλλά επεκτείνονται και στα μεσαία εισοδηματικά στρώματα. Καταγράφεται αυξημένη αδυναμία κάλυψης του μήνα, περισσότερες περικοπές ακόμη και για αναγκαίες δαπάνες και συρρίκνωση του αριθμού των νοικοκυριών που ανταποκρίνονται χωρίς σοβαρές δυσκολίες.

Τα κύρια ευρήματα συνοψίζονται ως εξής:

Ταχεία εξάντληση του εισοδήματος: Για το 60% των νοικοκυριών το εισόδημα δεν επαρκεί και καλύπτει, κατά μέσο όρο, μόνο 18 ημέρες.

Ακρίβεια και στερήσεις: Το 54,0% αναγκάζεται να περικόψει δαπάνες για βασικές ανάγκες, ενώ το 12,1% δηλώνει ότι το εισόδημά του δεν επαρκεί ούτε για τα απολύτως αναγκαία.

Οικονομική ανασφάλεια σε υψηλά επίπεδα: Το 55,7% των νοικοκυριών αδυνατεί ή δυσκολεύεται πολύ να καλύψει ένα έκτακτο έξοδο ύψους 500 ευρώ, ενώ σχεδόν ένα στα δύο εκτιμά ότι η οικονομική του κατάσταση θα επιδεινωθεί τον επόμενο χρόνο.

Σημειώνεται ότι η έρευνα υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάπτυξη μηχανισμών και εφαρμογή δράσεων στήριξης της προσαρμοστικότητας και της ανθεκτικότητας των ΜΜΕ και του ανθρώπινου δυναμικού τους», με κωδικό ΟΠΣ 6003486, και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα μέσω του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027».