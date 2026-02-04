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Αποστολάκη: Χωρίς μέριμνα για τα ΑμεΑ η ρύθμιση των δανείων σε ελβετικό φράγκο
Οικονομία
10:03 - 04 Φεβ 2026

Αποστολάκη: Χωρίς μέριμνα για τα ΑμεΑ η ρύθμιση των δανείων σε ελβετικό φράγκο

Reporter.gr Newsroom
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Σοβαρή διάκριση εις βάρος των ατόμων με αναπηρία προκαλεί η κυβερνητική ρύθμιση για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο, σημειώνει Μιλένα Αποστολάκη σε Επίκαιρη Ερώτηση που κατέθεσε προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Όπως επισημαίνει με την ερώτησή της, η ρύθμιση του επίμαχου άρθρου (άρθρο 128 του ν. 5264/2025) προβλέπει ιδιαίτερα χαμηλά εισοδηματικά και περιουσιακά όρια (7.500 ευρώ ετήσιο εισόδημα και 125.000 ευρώ ακίνητη περιουσία) για τη χορήγηση της ευνοϊκής συναλλαγματικής ισοτιμίας κατά 50%, αποκλείοντας στην πράξη χιλιάδες δανειολήπτες που, αν και δεν έχουν πραγματική οικονομική δυνατότητα, υπερβαίνουν οριακά τα όρια αυτά.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο γεγονός ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως ειδική πρόβλεψη για τα άτομα με αναπηρία, παρά το ότι η ίδια η Πολιτεία, με την ΚΥΑ 106723/24.7.2024, τα αναγνωρίζει ρητά ως ευάλωτη κοινωνική ομάδα, με σαφώς υψηλότερα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια (έως 14.000 ευρώ εισόδημα και 240.000 ευρώ ακίνητη περιουσία για μονοπρόσωπο νοικοκυριό).

Η Μιλένα Αποστολάκη τονίζει ότι τα άτομα με αναπηρία αντιμετωπίζουν μόνιμες και αυξημένες οικονομικές επιβαρύνσεις λόγω ιατρικών αναγκών, θεραπειών και υποστηρικτικών υπηρεσιών, οι οποίες δεν λαμβάνονται υπόψη στη συγκεκριμένη ρύθμιση, δημιουργώντας κατάφωρη αντίφαση με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και παραβιάζοντας βασικές αρχές ισότητας, αναλογικότητας και κοινωνικής προστασίας.

Με την επίκαιρη ερώτησή της, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ καλεί την Κυβέρνηση να απαντήσει γιατί αγνοήθηκαν πλήρως τα άτομα με αναπηρία στη ρύθμιση των δανείων σε ελβετικό φράγκο, αν προτίθεται να προχωρήσει άμεσα σε τροποποίηση της ρύθμισης και ποια συγκεκριμένα μέτρα θα ληφθούν ώστε να αρθεί η άνιση μεταχείριση εις βάρος μιας κοινωνικής ομάδας που έχει αναγνωρισμένα αυξημένες και μόνιμες ανάγκες.

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